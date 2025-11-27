Números consolidados de 26/11/2025 são divulgados

Na quarta-feira, 26 de novembro de 2025, os resultados de audiência da TV mostraram um cenário misto para as principais emissoras. A reprise da novela "Rainha da Sucata" não alcançou o desempenho esperado, registrando um novo recorde negativo e impactando diretamente o programa "Êta Mundo Melhor!", que teve uma queda em sua audiência.

Outro destaque foi o reality show "A Fazenda 17", que superou o programa de entrevistas "Que História é Essa, Porchat?" na disputa pela atenção do público. Enquanto isso, o programa "Arena SBT" continuou com dificuldades, apresentando números muito baixos, o que resultou em uma audiência quase insignificante para a madrugada do SBT.

Em São Paulo, o "Balanço Geral SP" perdeu parte de seu público, mas, ainda assim, conseguiu se manter na vice-liderança da audiência. A tabela a seguir apresenta os números consolidados da audiência do dia:

Hora Um: 4,1

4,1 Bom Dia SP: 8,4

8,4 Bom Dia Brasil: 8,1

8,1 Encontro com Patrícia Poeta: 6,2

6,2 Mais Você: 6,3

6,3 SP1: 8,9

8,9 Globo Esporte: 9,3

9,3 Jornal Hoje: 10,7

10,7 Edição Especial: Terra Nostra: 12,1

12,1 Sessão da Tarde (MIB – Homens de Preto 3): 8,7

8,7 SPTV: 9,3

9,3 Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,2

12,2 Êta Mundo Melhor!: 18,0

18,0 SP2: 21,4

21,4 Dona de Mim: 22,2

22,2 Jornal Nacional: 24,1

24,1 Três Graças: 22,9

A seguir, os dados das emissoras concorrentes:

Record TV

Balanço Geral Manhã: 2,0

2,0 Balanço Geral SP: 5,0

5,0 A Fazenda 17: 7,4

SBT

SBT Manhã: 2,4

2,4 Bom Dia & Cia: 1,4

1,4 Arena SBT: 1,9

Band

Jogo Aberto: 1,8

1,8 Brasil Urgente: 2,6

RedeTV!

A Tarde é Sua: 1,1

Os números de audiência são um reflexo do que os espectadores estão assistindo e servem como guia para as emissoras e agências de publicidade. Em 2025, cada ponto na medição representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, indicando a relevância do público em cada programa.