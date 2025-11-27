Números consolidados de 26/11/2025 são divulgados
Na quarta-feira, 26 de novembro de 2025, os resultados de audiência da TV mostraram um cenário misto para as principais emissoras. A reprise da novela "Rainha da Sucata" não alcançou o desempenho esperado, registrando um novo recorde negativo e impactando diretamente o programa "Êta Mundo Melhor!", que teve uma queda em sua audiência.
Outro destaque foi o reality show "A Fazenda 17", que superou o programa de entrevistas "Que História é Essa, Porchat?" na disputa pela atenção do público. Enquanto isso, o programa "Arena SBT" continuou com dificuldades, apresentando números muito baixos, o que resultou em uma audiência quase insignificante para a madrugada do SBT.
Em São Paulo, o "Balanço Geral SP" perdeu parte de seu público, mas, ainda assim, conseguiu se manter na vice-liderança da audiência. A tabela a seguir apresenta os números consolidados da audiência do dia:
- Hora Um: 4,1
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 8,1
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2
- Mais Você: 6,3
- SP1: 8,9
- Globo Esporte: 9,3
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,1
- Sessão da Tarde (MIB – Homens de Preto 3): 8,7
- SPTV: 9,3
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,2
- Êta Mundo Melhor!: 18,0
- SP2: 21,4
- Dona de Mim: 22,2
- Jornal Nacional: 24,1
- Três Graças: 22,9
A seguir, os dados das emissoras concorrentes:
Record TV
- Balanço Geral Manhã: 2,0
- Balanço Geral SP: 5,0
- A Fazenda 17: 7,4
SBT
- SBT Manhã: 2,4
- Bom Dia & Cia: 1,4
- Arena SBT: 1,9
Band
- Jogo Aberto: 1,8
- Brasil Urgente: 2,6
RedeTV!
- A Tarde é Sua: 1,1
Os números de audiência são um reflexo do que os espectadores estão assistindo e servem como guia para as emissoras e agências de publicidade. Em 2025, cada ponto na medição representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, indicando a relevância do público em cada programa.