Vera Fischer opta por desafios no cinema e descarta novelas

A atriz Vera Fischer, de 74 anos, anunciou que não aceitará mais convites para atuar em novelas de TV aberta. Ela considera que esse formato de teledramaturgia não se alinha mais com sua visão artística nem com a fase da carreira em que se encontra. Segundo Vera, o auge das novelas, quando a produção era tratada com maior rigor artístico, já passou. Ela afirma que não faz sentido retornar apenas para papéis menores, destinados a mantê-la na mídia.

Vera explicou que a forma como as novelas são feitas atualmente influenciou sua decisão. Ela acredita que os canais de televisão priorizam protagonistas jovens, deixando de lado atrizes mais experientes. Se fosse retornar, Vera disse que só aceitaria um papel relevante que exigisse uma entrega maior, capaz de justificar a dedicação e o tempo que requer um projeto como esse.

Em uma entrevista, ela recordou o quanto a rotina de gravação era exaustiva, caracterizada por longos meses de trabalho e a necessidade de decorar inúmeras cenas. Apesar do esforço intenso, Vera afirmou que viveu momentos marcantes em sua trajetória, especialmente em uma época em que as novelas eram levadas a sério.

Embora esteja se afastando das novelas, Vera Fischer não pensa em abandonar a atuação. Ela está aberta a novos desafios no cinema e expressou o desejo de interpretar personagens diferentes, como uma assaltante ou até uma serial killer, indicando sua vontade de explorar papéis mais complexos.

A carreira de Vera é marcada por sua dedicação à atuação, abrangendo teatro, cinema e televisão. Com essa nova decisão, ela comunica que pretende continuar atuando, mas apenas em projetos que se conectem com sua fase atual de vida e que ofereçam uma oportunidade de crescimento artístico. Ao evitar papéis que não a desafiem criativamente, Vera reafirma seu compromisso com a qualidade da atuação e a busca por escolhas que realmente a entusiasmem. Essa mudança não é vista como um ponto final, mas como uma reorientação nas prioridades de sua carreira.