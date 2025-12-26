Entretenimento

Números consolidados de 25 de dezembro de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Tom Cavalcante apresenta o Acerte ou Caia!. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 25/12/2025

Na quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, os dados de audiência das principais emissoras de televisão mostram resultados mistos.

O programa Bom Dia Brasil teve uma média de apenas 5,5 pontos, representando sua pior performance do ano. A transmissão foi exibida após uma sequência de filmes de Natal, que também não atraiu grande audiência.

Em contraste, o programa Três Graças, que costuma liderar a audiência na TV aberta, alcançou 19,9 pontos, mas não superou a marca de 20 pontos, o que representa uma queda em relação a edições anteriores. Já a edição especial de Acerte ou Caia!, apresentada por Tom Cavalcante, ficou em terceiro lugar no ranking geral, não conseguindo vencer o popular humorístico A Praça é Nossa.

O Jornal da Record foi a atração mais assistida da emissora, com 5 pontos, evidenciando um desempenho relativamente melhor em comparação com outros programas.

Os números de audiência por programa foram os seguintes:

Globo:

  • Hora 1: 4,1
  • Sessão de Natal: O Natal dos Amigos Indiscretos: 3,1
  • Bom Dia Brasil: 5,5
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,9
  • Mais Você: 6,2
  • Jornal Nacional: 19,8
  • Três Graças: 19,9

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,0
  • Fala Brasil: 3,0
  • Hoje em Dia: 2,8
  • Jornal da Record: 5,3
  • Acerte ou Caia! Especial: 3,3

SBT:

  • Primeiro Impacto: 2,7
  • Programa do Ratinho: 4,1
  • A Praça é Nossa: 4,1

Band:

  • Brasil Urgente: 2,1
  • Jornal da Band: 3,4

Os dados de audiência são um importante termômetro para as emissoras, indicando o desempenho dos programas e suas atrações. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios conectados na Grande São Paulo, um dado essencial para o planejamento e publicidades das emissoras.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Divulgação/SBT

Caio Coppolla é o novo contratado do SBT News

2 horas atrás
Foto: Globo/ @WCNOCLICK

Domingão com Huck fecha 2025 com apresentação de Paralamas

4 horas atrás
Gloria Perez. Foto: Reprodução/Globo

Globo acompanha Gloria Perez após veto a novela sobre aborto

7 horas atrás
Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Alexandre Pires e Amaral revelam histórias no ‘Sabadou’

8 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo