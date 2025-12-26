Números consolidados de 25 de dezembro de 2025

Na quinta-feira, 25 de dezembro de 2025, os dados de audiência das principais emissoras de televisão mostram resultados mistos.

O programa Bom Dia Brasil teve uma média de apenas 5,5 pontos, representando sua pior performance do ano. A transmissão foi exibida após uma sequência de filmes de Natal, que também não atraiu grande audiência.

Em contraste, o programa Três Graças, que costuma liderar a audiência na TV aberta, alcançou 19,9 pontos, mas não superou a marca de 20 pontos, o que representa uma queda em relação a edições anteriores. Já a edição especial de Acerte ou Caia!, apresentada por Tom Cavalcante, ficou em terceiro lugar no ranking geral, não conseguindo vencer o popular humorístico A Praça é Nossa.

O Jornal da Record foi a atração mais assistida da emissora, com 5 pontos, evidenciando um desempenho relativamente melhor em comparação com outros programas.

Os números de audiência por programa foram os seguintes:

Globo:

Hora 1: 4,1

Sessão de Natal: O Natal dos Amigos Indiscretos: 3,1

Bom Dia Brasil: 5,5

Encontro com Patrícia Poeta: 5,9

Mais Você: 6,2

Jornal Nacional: 19,8

Três Graças: 19,9

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,0

Fala Brasil: 3,0

Hoje em Dia: 2,8

Jornal da Record: 5,3

Acerte ou Caia! Especial: 3,3

SBT:

Primeiro Impacto: 2,7

Programa do Ratinho: 4,1

A Praça é Nossa: 4,1

Band:

Brasil Urgente: 2,1

Jornal da Band: 3,4

Os dados de audiência são um importante termômetro para as emissoras, indicando o desempenho dos programas e suas atrações. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios conectados na Grande São Paulo, um dado essencial para o planejamento e publicidades das emissoras.