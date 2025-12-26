Globo acompanha Gloria Perez após veto a novela sobre aborto

Gloria Perez, uma das autoras mais conhecidas da teledramaturgia brasileira, decidiu se afastar da Globo devido a diferenças criativas. No entanto, sua saída não significa que ela esteja completamente afastada da emissora. Mesmo após pedir demissão, Gloria continua sendo vista como uma figura importante nos bastidores, especialmente em um momento em que a Globo enfrenta uma escassez de novelistas experientes para projetos de grande escala.

A situação que levou ao seu afastamento está relacionada à novela intitulada “Rosa dos Ventos”. O enredo abordaria um aborto forçado, que foi considerado polêmico e difícil de ser aceito em razão dos padrões atuais de produção. O tema gerou controvérsias, e análises internas apontaram que a proposta de Gloria foi vista como “pouco criativa” e com repetições de tramas anteriores, como “Travessia” e “Mania de Você”.

Em uma entrevista, a autora explicou que a Globo não rejeitou totalmente sua proposta, mas condicionou a aprovação à exclusão do aborto, um elemento central da narrativa. Segundo Gloria, remover esse tema significaria alterar drasticamente a história, que gira em torno dele. “Era impossível atender: o aborto é o ponto de partida da história”, disse a autora.

No enredo original, Mabel, vivida por Giovanna Antonelli, enfrentaria desafios pessoais e políticos ao se mudar para o Rio Grande do Sul. Seu marido, Murilo, interpretado por Murilo Benício, se envolveria com Cibele (Grazi Massafera) e provocaria um aborto forçado para evitar escândalos. Esse ato desencadearia uma série de eventos de vingança e emoção na trama.

A abordagem do tema da violência masculina em relação à interrupção da gravidez não agradou a alguns profissionais da avaliação de projetos, que sugeriram que a história se distanciava de um debate mais contemporâneo sobre os direitos das mulheres.

Após o desentendimento, Gloria decidiu não renovar seu contrato com a emissora, encerrando uma relação que começou em 1979 e se consolidou principalmente a partir de 1990. Apesar dessa decisão, pessoas ligadas à Globo não descartam a possibilidade de um eventual retorno, dependendo das demandas futuras por autores consagrados.