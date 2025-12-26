Entretenimento

Domingão com Huck fecha 2025 com apresentação de Paralamas

Foto: Globo/ @WCNOCLICK
'Domingão com Huck' encerra 2025 com show de Os Paralamas do Sucesso

No último domingo de 2025, a Globo encerrou mais uma temporada do programa “Domingão com Huck”. A atração, apresentada por Luciano Huck, teve uma edição especial que celebrou sua trajetória e criou um clima nostálgico. A banda Os Paralamas do Sucesso foi o destaque da noite, trazendo músicas que agradaram a diversas gerações.

Além da apresentação da banda, o programa reforçou a importância dos quadros que marcaram sua história. Os convidados, incluindo personalidades como Angélica, contribuíram para criar uma atmosfera memorável, onde antigos sucessos foram revisitados.

O elenco fixo, composto por Dona Dea, Livia Andrade, Ed Gama e Rafael Portugal, participou ativamente do programa. Os quadros “The Wall” e “Lar Doce Lar” retornaram com episódios inéditos, complementando a temática de retrospectiva.

Nos bastidores, a produção contou com profissionais como Clarissa Lopes, responsável pela direção geral, Hélio Vargas na direção artística, e Barbara Maia e Matheus Pereira na produção. A equipe também incluiu Mônica Almeida na direção de gênero, todos colaborando para manter a identidade do programa.

Esse encerramento de 2025 reafirma a relevância do “Domingão com Huck” como um espaço que une diferentes gerações, promovendo uma interação entre música, memória e a cultura popular brasileira.

