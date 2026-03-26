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números consolidados de 25/03/2026 são divulgados

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Cena de 'Três Graças'. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 25/03/2026

Na quarta-feira, 25 de março de 2026, os dados de audiência da televisão mostram mudanças significativas entre os programas. O programa “Se Liga, Brasil” superou “Balanço Geral Manhã”, tornando-se o vice-líder de audiência, o que é um avanço considerável para o SBT. Essa competição na faixa matinal se intensificou, pois “Hoje em Dia” registrou uma das suas menores médias do ano, passando a enfrentar riscos de perder a segunda posição para os telejornais da emissora concorrente.

Além disso, a estreia de Cariúcha como apresentadora do “SuperPop” trouxe um pico de 1,3 ponto na audiência, levantando expectativas sobre o desempenho futuro do programa. Enquanto isso, a novela “Três Graças” apresentou uma alta em sua audiência, superando os números de “Coração de Mãe”, um fato que poderá influenciar a programação noturna da emissora.

Aqui estão os detalhes das audiências consolidadas da data mencionada:

Audiência dos principais programas no dia 25 de março de 2026:

  • Hora Um: 3,9 pontos
  • Bom Dia SP: 8,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,9 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
  • Mais Você: 7,9 pontos
  • SP1: 10,8 pontos
  • Globo Esporte: 10,3 pontos
  • Jornal Hoje: 9,8 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos
  • Sessão da Tarde: 8,2 pontos
  • SPTV: 10,8 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: 14,5 pontos
  • A Nobreza do Amor: 17,1 pontos
  • SP2: 18,7 pontos
  • Coração Acelerado: 18,9 pontos
  • Jornal Nacional: 22,8 pontos
  • Três Graças: 25,1 pontos
  • BBB 26: 18,8 pontos
  • Anatomia do Post: 9,5 pontos
  • Jornal da Globo: 6,7 pontos
  • Rede BBB: 6,2 pontos
  • Novelas da Madrugada: 4,2 pontos
  • Comédia na Madruga: 3,0 pontos

Principais programas do SBT:

  • Balanço Geral Manhã: 1,6 ponto
  • Balanço Geral SP: 5,7 pontos
  • Coração de Mãe: 5,0 pontos
  • Programa do Ratinho: 3,8 pontos
  • The Noite: 1,5 ponto

Os dados de audiência servem como uma referência significativa para o mercado publicitário, com um ponto de audiência equivalendo a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As emissoras estão sempre em busca de se manter competitivas e conquistar a atenção do público, refletindo a dinâmica das preferências de entretenimento do telespectador.

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