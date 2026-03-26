números consolidados de 25/03/2026 são divulgados

Na quarta-feira, 25 de março de 2026, os dados de audiência da televisão mostram mudanças significativas entre os programas. O programa “Se Liga, Brasil” superou “Balanço Geral Manhã”, tornando-se o vice-líder de audiência, o que é um avanço considerável para o SBT. Essa competição na faixa matinal se intensificou, pois “Hoje em Dia” registrou uma das suas menores médias do ano, passando a enfrentar riscos de perder a segunda posição para os telejornais da emissora concorrente.

Além disso, a estreia de Cariúcha como apresentadora do “SuperPop” trouxe um pico de 1,3 ponto na audiência, levantando expectativas sobre o desempenho futuro do programa. Enquanto isso, a novela “Três Graças” apresentou uma alta em sua audiência, superando os números de “Coração de Mãe”, um fato que poderá influenciar a programação noturna da emissora.

Aqui estão os detalhes das audiências consolidadas da data mencionada:

Audiência dos principais programas no dia 25 de março de 2026:

Hora Um : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Bom Dia SP : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Bom Dia Brasil : 7,9 pontos

: 7,9 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Mais Você : 7,9 pontos

: 7,9 pontos SP1 : 10,8 pontos

: 10,8 pontos Globo Esporte : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Jornal Hoje : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Sessão da Tarde : 8,2 pontos

: 8,2 pontos SPTV : 10,8 pontos

: 10,8 pontos Vale a Pena Ver de Novo : 14,5 pontos

: 14,5 pontos A Nobreza do Amor : 17,1 pontos

: 17,1 pontos SP2 : 18,7 pontos

: 18,7 pontos Coração Acelerado : 18,9 pontos

: 18,9 pontos Jornal Nacional : 22,8 pontos

: 22,8 pontos Três Graças : 25,1 pontos

: 25,1 pontos BBB 26 : 18,8 pontos

: 18,8 pontos Anatomia do Post : 9,5 pontos

: 9,5 pontos Jornal da Globo : 6,7 pontos

: 6,7 pontos Rede BBB : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Novelas da Madrugada : 4,2 pontos

: 4,2 pontos Comédia na Madruga: 3,0 pontos

Principais programas do SBT:

Balanço Geral Manhã : 1,6 ponto

: 1,6 ponto Balanço Geral SP : 5,7 pontos

: 5,7 pontos Coração de Mãe : 5,0 pontos

: 5,0 pontos Programa do Ratinho : 3,8 pontos

: 3,8 pontos The Noite: 1,5 ponto

Os dados de audiência servem como uma referência significativa para o mercado publicitário, com um ponto de audiência equivalendo a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As emissoras estão sempre em busca de se manter competitivas e conquistar a atenção do público, refletindo a dinâmica das preferências de entretenimento do telespectador.