números consolidados de 25/03/2026 são divulgados
Na quarta-feira, 25 de março de 2026, os dados de audiência da televisão mostram mudanças significativas entre os programas. O programa “Se Liga, Brasil” superou “Balanço Geral Manhã”, tornando-se o vice-líder de audiência, o que é um avanço considerável para o SBT. Essa competição na faixa matinal se intensificou, pois “Hoje em Dia” registrou uma das suas menores médias do ano, passando a enfrentar riscos de perder a segunda posição para os telejornais da emissora concorrente.
Além disso, a estreia de Cariúcha como apresentadora do “SuperPop” trouxe um pico de 1,3 ponto na audiência, levantando expectativas sobre o desempenho futuro do programa. Enquanto isso, a novela “Três Graças” apresentou uma alta em sua audiência, superando os números de “Coração de Mãe”, um fato que poderá influenciar a programação noturna da emissora.
Aqui estão os detalhes das audiências consolidadas da data mencionada:
Audiência dos principais programas no dia 25 de março de 2026:
- Hora Um: 3,9 pontos
- Bom Dia SP: 8,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,9 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
- Mais Você: 7,9 pontos
- SP1: 10,8 pontos
- Globo Esporte: 10,3 pontos
- Jornal Hoje: 9,8 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos
- Sessão da Tarde: 8,2 pontos
- SPTV: 10,8 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: 14,5 pontos
- A Nobreza do Amor: 17,1 pontos
- SP2: 18,7 pontos
- Coração Acelerado: 18,9 pontos
- Jornal Nacional: 22,8 pontos
- Três Graças: 25,1 pontos
- BBB 26: 18,8 pontos
- Anatomia do Post: 9,5 pontos
- Jornal da Globo: 6,7 pontos
- Rede BBB: 6,2 pontos
- Novelas da Madrugada: 4,2 pontos
- Comédia na Madruga: 3,0 pontos
Principais programas do SBT:
- Balanço Geral Manhã: 1,6 ponto
- Balanço Geral SP: 5,7 pontos
- Coração de Mãe: 5,0 pontos
- Programa do Ratinho: 3,8 pontos
- The Noite: 1,5 ponto
Os dados de audiência servem como uma referência significativa para o mercado publicitário, com um ponto de audiência equivalendo a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. As emissoras estão sempre em busca de se manter competitivas e conquistar a atenção do público, refletindo a dinâmica das preferências de entretenimento do telespectador.