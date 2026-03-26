Globo altera programação do ‘Vale a Pena Ver de Novo’ para ‘Avenida Brasil’

A Globo realizará uma alteração na programação do seu projeto “Vale a Pena Ver de Novo”. Na próxima segunda-feira, dia 30 de março, a emissora vai exibir primeiro a novela “Rainha da Sucata”, seguida da famosa “Avenida Brasil”. Essa mudança visa aumentar a audiência de “Avenida Brasil”, que retorna ao ar antes de ganhar uma nova temporada no ano que vem.

A nova estrutura da programação está definida da seguinte forma: a “Sessão da Tarde” começará às 15h25, apresentando o filme “Shrek Para Sempre”. Na sequência, será exibido o boletim informativo “SP2” às 16h55. “Rainha da Sucata” entrará às 17h05 e “Avenida Brasil” será exibida às 17h45. Por fim, a novela “A Nobreza do Amor” fechará a faixa de programação a partir das 18h25. A partir do dia 6 de abril, “Avenida Brasil” ocupará completamente o horário dedicado ao “Vale a Pena Ver de Novo”.

“Avenida Brasil” narra a história de Rita, personagem principal que é interpretada por Mel Maia na infância e por Débora Falabella na fase adulta. Ela enfrenta traumas deixados por Carminha, interpretada por Adriana Esteves. Rita é cruelmente abandonada em um lixão, onde conhece Batata, que mais tarde se torna Jorginho, vividos por Bernardo Simões e Cauã Reymond. Após ser adotada por uma família argentina e se tornar uma chef de cozinha, Rita retorna ao Brasil como Nina, disposta a se vingar de Carminha e de todos que a prejudicaram.

A trama aborda o reencontro desses personagens e o enredo é recheado de mentiras e planos em busca de acertos de contas. “Avenida Brasil” é uma obra de João Emanuel Carneiro, em colaboração com outros roteiristas, e tem direção de núcleo de Ricardo Waddington, com a direção-geral de Amora Mautner e José Luiz Villamarim.

Com essa mudança na ordem das reprises, a Globo busca minimizar o risco de uma estreia com baixa audiência, aumentando assim as chances de sucesso para “Avenida Brasil”.