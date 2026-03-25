Números consolidados de 24 de março de 2026 são revelados

Na última terça-feira, dia 24 de março de 2026, a audiência das emissoras de televisão mostrou algumas mudanças importantes. A novela “Coração de Mãe”, exibida pela Record, caiu no interesse do público e se tornou o folhetim turco com a menor audiência da emissora. Este declínio vem acompanhando uma série de resultados negativos para a produção.

Por outro lado, “A Nobreza do Amor” conseguiu se manter estável, mas atingiu a menor média de audiência das 18h nos últimos cinco anos. Isso demonstra que, mesmo apresentando uma atualização constante, a novela não atraiu o público como em temporadas anteriores.

Outra produção que também apresentou um desempenho ruim foi “Presente de Amor”, que viu seus números despencarem, registrando uma audiência inferior até mesmo à reprise da novela “Esmeralda”. Esses dados indicam uma dificuldade nas produções atuais de conquistar a atenção dos telespectadores.

Na disputa pelo terceiro lugar entre as emissoras, o “Jornal da Band” conseguiu retomar a liderança, disputando espaço com o “SBT Brasil”. Esse cenário revela uma dinâmica acirrada entre as emissoras em tempos recentes.

A seguir, confira as audiências consolidadas de 24 de março de 2026:

Hora Um : 3,8

: 3,8 Bom Dia SP : 8,0

: 8,0 Bom Dia Brasil : 8,3

: 8,3 Encontro com Patrícia Poeta : 7,0

: 7,0 Mais Você : 6,4

: 6,4 SP1 : 10,2

: 10,2 Globo Esporte : 10,1

: 10,1 Jornal Hoje : 10,6

: 10,6 Edição Especial: Terra Nostra : 11,2

: 11,2 Sessão da Tarde: Um Laço de Amor : 8,8

: 8,8 SPTV : 11,3

: 11,3 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 14,7

: 14,7 A Nobreza do Amor : 17,1

: 17,1 SP2 : 19,1

: 19,1 Coração Acelerado : 19,2

: 19,2 Jornal Nacional : 22,9

: 22,9 Três Graças : 24,5

: 24,5 BBB 26 : 18,7

: 18,7 Lady Night : 9,7

: 9,7 Jornal da Globo : 6,5

: 6,5 Rede BBB : 5,3

: 5,3 Novelas da Madrugada : 4,0

: 4,0 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8

Além disso, as audiências das emissoras menores também foram registradas, com números variados que vão desde 0,1 até 6,8, refletindo as diferentes estratégias de programação e seus impactos no público.

Esses dados são importantes para os anunciantes e programadores, pois um ponto de audiência em 2026 corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.