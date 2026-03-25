Números consolidados de 24 de março de 2026 são revelados
Na última terça-feira, dia 24 de março de 2026, a audiência das emissoras de televisão mostrou algumas mudanças importantes. A novela “Coração de Mãe”, exibida pela Record, caiu no interesse do público e se tornou o folhetim turco com a menor audiência da emissora. Este declínio vem acompanhando uma série de resultados negativos para a produção.
Por outro lado, “A Nobreza do Amor” conseguiu se manter estável, mas atingiu a menor média de audiência das 18h nos últimos cinco anos. Isso demonstra que, mesmo apresentando uma atualização constante, a novela não atraiu o público como em temporadas anteriores.
Outra produção que também apresentou um desempenho ruim foi “Presente de Amor”, que viu seus números despencarem, registrando uma audiência inferior até mesmo à reprise da novela “Esmeralda”. Esses dados indicam uma dificuldade nas produções atuais de conquistar a atenção dos telespectadores.
Na disputa pelo terceiro lugar entre as emissoras, o “Jornal da Band” conseguiu retomar a liderança, disputando espaço com o “SBT Brasil”. Esse cenário revela uma dinâmica acirrada entre as emissoras em tempos recentes.
A seguir, confira as audiências consolidadas de 24 de março de 2026:
- Hora Um: 3,8
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
- Mais Você: 6,4
- SP1: 10,2
- Globo Esporte: 10,1
- Jornal Hoje: 10,6
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
- Sessão da Tarde: Um Laço de Amor: 8,8
- SPTV: 11,3
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,7
- A Nobreza do Amor: 17,1
- SP2: 19,1
- Coração Acelerado: 19,2
- Jornal Nacional: 22,9
- Três Graças: 24,5
- BBB 26: 18,7
- Lady Night: 9,7
- Jornal da Globo: 6,5
- Rede BBB: 5,3
- Novelas da Madrugada: 4,0
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8
Além disso, as audiências das emissoras menores também foram registradas, com números variados que vão desde 0,1 até 6,8, refletindo as diferentes estratégias de programação e seus impactos no público.
Esses dados são importantes para os anunciantes e programadores, pois um ponto de audiência em 2026 corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.