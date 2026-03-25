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Números consolidados de 24 de março de 2026 são revelados

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Cena de Coração de Mãe. Foto: Divulgação/Record
confira os números consolidados de 24/03/2026

Na última terça-feira, dia 24 de março de 2026, a audiência das emissoras de televisão mostrou algumas mudanças importantes. A novela “Coração de Mãe”, exibida pela Record, caiu no interesse do público e se tornou o folhetim turco com a menor audiência da emissora. Este declínio vem acompanhando uma série de resultados negativos para a produção.

Por outro lado, “A Nobreza do Amor” conseguiu se manter estável, mas atingiu a menor média de audiência das 18h nos últimos cinco anos. Isso demonstra que, mesmo apresentando uma atualização constante, a novela não atraiu o público como em temporadas anteriores.

Outra produção que também apresentou um desempenho ruim foi “Presente de Amor”, que viu seus números despencarem, registrando uma audiência inferior até mesmo à reprise da novela “Esmeralda”. Esses dados indicam uma dificuldade nas produções atuais de conquistar a atenção dos telespectadores.

Na disputa pelo terceiro lugar entre as emissoras, o “Jornal da Band” conseguiu retomar a liderança, disputando espaço com o “SBT Brasil”. Esse cenário revela uma dinâmica acirrada entre as emissoras em tempos recentes.

A seguir, confira as audiências consolidadas de 24 de março de 2026:

  • Hora Um: 3,8
  • Bom Dia SP: 8,0
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,0
  • Mais Você: 6,4
  • SP1: 10,2
  • Globo Esporte: 10,1
  • Jornal Hoje: 10,6
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
  • Sessão da Tarde: Um Laço de Amor: 8,8
  • SPTV: 11,3
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,7
  • A Nobreza do Amor: 17,1
  • SP2: 19,1
  • Coração Acelerado: 19,2
  • Jornal Nacional: 22,9
  • Três Graças: 24,5
  • BBB 26: 18,7
  • Lady Night: 9,7
  • Jornal da Globo: 6,5
  • Rede BBB: 5,3
  • Novelas da Madrugada: 4,0
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 2,8

Além disso, as audiências das emissoras menores também foram registradas, com números variados que vão desde 0,1 até 6,8, refletindo as diferentes estratégias de programação e seus impactos no público.

Esses dados são importantes para os anunciantes e programadores, pois um ponto de audiência em 2026 corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como referência para o mercado publicitário.

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