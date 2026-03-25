CNN Brasil encerra ‘Domingol’ e afasta Benjamin Back

Na manhã do dia 25 de março de 2026, a CNN Brasil anunciou uma mudança importante em sua programação. A emissora decidiu encerrar o programa “Domingol com Benja”, que estava no ar desde junho de 2023. Essa atração, apresentava por Benjamin Back, conhecido como Benja, combinava debates esportivos com entretenimento, incluindo entrevistas e transmissões ao vivo de jogos, servindo como uma prévia das partidas do Campeonato Brasileiro.

A criação do “Domingol” fazia parte de uma estratégia da CNN para diversificar seu conteúdo e atrair os amantes do futebol, aproveitando o estilo irreverente do apresentador. No entanto, menos de um ano e meio após seu lançamento, o programa chega ao fim em meio a uma reestruturação da grade da emissora.

Esse momento é particularmente delicado para Benja. Recentemente, ele também deixou o comando do “Arena SBT”, onde atuava na emissora de Silvio Santos. A mudança na programação do SBT foi surpreendente, com a introdução de “Galvão F.C.”, um novo formato sob a apresentação do famoso narrador Galvão Bueno.

Até o momento, nem Benja nem a CNN Brasil se pronunciaram sobre quais serão os próximos passos do apresentador ou qual programa preencherá a vaga deixada pelo “Domingol” nas tardes de domingo. O mercado televisivo fica atento aos desdobramentos dessa situação e às futuras iniciativas de ambos.