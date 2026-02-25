números consolidados de 24 de fevereiro de 2026

Na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças se destacou na programação da TV aberta, atingindo um recorde de audiência. Com cenas que provocaram emoção entre os telespectadores — incluindo momentos impactantes e íntimos entre mulheres, além de tramas que envolvem morte — a produção obteve uma média de 25,6 pontos de audiência. Isso a consolidou como a maior audiência do dia, superando outras emissoras com grande margem.

Em contraste, a Record apresentou uma queda na audiência com o primeiro episódio de Coração de Mãe, mas ainda conseguiu se manter na vice-liderança. Por outro lado, ninguna novela da SBT conseguiu ultrapassar a marca de 2 pontos, refletindo um desempenho insatisfatório para a emissora.

O SBT Repórter, exibido no final da noite, também registrou índices baixos de audiência.

Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia:

Audiência dos Programas:

Programas da TV Globo

Hora 1: 4,1

Bom Dia SP: 7,4

Bom Dia Brasil: 7,7

Encontro com Patrícia Poeta: 5,8

Mais Você: 5,8

SP1: 9,1

Globo Esporte: 9,7

Jornal Hoje: 10,7

Edição Especial: Terra Nostra: 11,4

Sessão da Tarde: O Comitê da Vida: 8,9

SPTV: 11,5

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,9

Êta Mundo Melhor!: 18,7

SP2: 20,8

Coração Acelerado: 19,7

Jornal Nacional: 23,0

BBB 26: 18,9

Show da Velocidade: 17,2

Big Brother Brasil 26: 16,9

Lady Night: 10,1

Jornal da Globo: 5,5

Rede BBB: 4,8

Coração Acelerado (reapresentação): 3,9

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0

Programas da Record

Balanço Geral Manhã: 1,9

Balanço Geral Manhã SP: 2,8

Fala Brasil: 2,9

Hoje em Dia: 2,5

Balanço Geral SP: 4,5

Igreja Universal: 6,0

Balanço Geral SP: 5,2

A Escrava Isaura: 3,9

Cidade Alerta: 4,0

Cidade Alerta SP: 8,0

Jornal da Record: 7,1

Coração de Mãe: 4,9

Reis: A Consequência: 3,9

Chamas do Destino: 3,8

Chicago P.D.: 2,9

Jornal da Record 24h: 1,9

Fala Que Eu Te Escuto: 0,7

Programas do SBT

SBT Manhã: 2,0

SBT Manhã 2ª Edição: 2,0

Primeiro Impacto: 2,4

Alô Você: 2,2

Esmeralda: 2,0

Meu Coração é Teu: 2,1

Fofocalizando: 2,7

Champions: Inter de Milão x Bodo/Glimt: 2,6

Aqui Agora: 2,0

SBT Brasil: 3,0

Presente de Amor: 2,4

Programa do Ratinho: 3,0

SBT Repórter: 1,9

The Noite: 1,5

Operação Mesquita: 1,2

SBT Podnight: 1,1

SBT Notícias: 1,3

Programas da Band e RedeTV

Valor da Vida: 0,1

AgroBand: 0,1

Profeta Vinicius Iracet: 0,1

Jogo Aberto: 1,5

Show da Fé: 0,2

A Tarde é Sua: 1,2

Os dados de audiência representam a medição na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como importância para o mercado publicitário.