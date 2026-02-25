números consolidados de 24 de fevereiro de 2026
Na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças se destacou na programação da TV aberta, atingindo um recorde de audiência. Com cenas que provocaram emoção entre os telespectadores — incluindo momentos impactantes e íntimos entre mulheres, além de tramas que envolvem morte — a produção obteve uma média de 25,6 pontos de audiência. Isso a consolidou como a maior audiência do dia, superando outras emissoras com grande margem.
Em contraste, a Record apresentou uma queda na audiência com o primeiro episódio de Coração de Mãe, mas ainda conseguiu se manter na vice-liderança. Por outro lado, ninguna novela da SBT conseguiu ultrapassar a marca de 2 pontos, refletindo um desempenho insatisfatório para a emissora.
O SBT Repórter, exibido no final da noite, também registrou índices baixos de audiência.
Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia:
Audiência dos Programas:
Programas da TV Globo
- Hora 1: 4,1
- Bom Dia SP: 7,4
- Bom Dia Brasil: 7,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,8
- Mais Você: 5,8
- SP1: 9,1
- Globo Esporte: 9,7
- Jornal Hoje: 10,7
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
- Sessão da Tarde: O Comitê da Vida: 8,9
- SPTV: 11,5
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,9
- Êta Mundo Melhor!: 18,7
- SP2: 20,8
- Coração Acelerado: 19,7
- Jornal Nacional: 23,0
- BBB 26: 18,9
- Show da Velocidade: 17,2
- Big Brother Brasil 26: 16,9
- Lady Night: 10,1
- Jornal da Globo: 5,5
- Rede BBB: 4,8
- Coração Acelerado (reapresentação): 3,9
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0
Programas da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,9
- Balanço Geral Manhã SP: 2,8
- Fala Brasil: 2,9
- Hoje em Dia: 2,5
- Balanço Geral SP: 4,5
- Igreja Universal: 6,0
- Balanço Geral SP: 5,2
- A Escrava Isaura: 3,9
- Cidade Alerta: 4,0
- Cidade Alerta SP: 8,0
- Jornal da Record: 7,1
- Coração de Mãe: 4,9
- Reis: A Consequência: 3,9
- Chamas do Destino: 3,8
- Chicago P.D.: 2,9
- Jornal da Record 24h: 1,9
- Fala Que Eu Te Escuto: 0,7
Programas do SBT
- SBT Manhã: 2,0
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,0
- Primeiro Impacto: 2,4
- Alô Você: 2,2
- Esmeralda: 2,0
- Meu Coração é Teu: 2,1
- Fofocalizando: 2,7
- Champions: Inter de Milão x Bodo/Glimt: 2,6
- Aqui Agora: 2,0
- SBT Brasil: 3,0
- Presente de Amor: 2,4
- Programa do Ratinho: 3,0
- SBT Repórter: 1,9
- The Noite: 1,5
- Operação Mesquita: 1,2
- SBT Podnight: 1,1
- SBT Notícias: 1,3
Programas da Band e RedeTV
- Valor da Vida: 0,1
- AgroBand: 0,1
- Profeta Vinicius Iracet: 0,1
- Jogo Aberto: 1,5
- Show da Fé: 0,2
- A Tarde é Sua: 1,2
Os dados de audiência representam a medição na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como importância para o mercado publicitário.