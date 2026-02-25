Entretenimento

números consolidados de 24 de fevereiro de 2026

Cenas de Três Graças. Foto: TV Globo/Divulgação
confira os números consolidados de 24/02/2026

Na terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças se destacou na programação da TV aberta, atingindo um recorde de audiência. Com cenas que provocaram emoção entre os telespectadores — incluindo momentos impactantes e íntimos entre mulheres, além de tramas que envolvem morte — a produção obteve uma média de 25,6 pontos de audiência. Isso a consolidou como a maior audiência do dia, superando outras emissoras com grande margem.

Em contraste, a Record apresentou uma queda na audiência com o primeiro episódio de Coração de Mãe, mas ainda conseguiu se manter na vice-liderança. Por outro lado, ninguna novela da SBT conseguiu ultrapassar a marca de 2 pontos, refletindo um desempenho insatisfatório para a emissora.

O SBT Repórter, exibido no final da noite, também registrou índices baixos de audiência.

Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia:

Audiência dos Programas:

Programas da TV Globo

  • Hora 1: 4,1
  • Bom Dia SP: 7,4
  • Bom Dia Brasil: 7,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,8
  • Mais Você: 5,8
  • SP1: 9,1
  • Globo Esporte: 9,7
  • Jornal Hoje: 10,7
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
  • Sessão da Tarde: O Comitê da Vida: 8,9
  • SPTV: 11,5
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,9
  • Êta Mundo Melhor!: 18,7
  • SP2: 20,8
  • Coração Acelerado: 19,7
  • Jornal Nacional: 23,0
  • BBB 26: 18,9
  • Show da Velocidade: 17,2
  • Big Brother Brasil 26: 16,9
  • Lady Night: 10,1
  • Jornal da Globo: 5,5
  • Rede BBB: 4,8
  • Coração Acelerado (reapresentação): 3,9
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0

Programas da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,9
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,8
  • Fala Brasil: 2,9
  • Hoje em Dia: 2,5
  • Balanço Geral SP: 4,5
  • Igreja Universal: 6,0
  • Balanço Geral SP: 5,2
  • A Escrava Isaura: 3,9
  • Cidade Alerta: 4,0
  • Cidade Alerta SP: 8,0
  • Jornal da Record: 7,1
  • Coração de Mãe: 4,9
  • Reis: A Consequência: 3,9
  • Chamas do Destino: 3,8
  • Chicago P.D.: 2,9
  • Jornal da Record 24h: 1,9
  • Fala Que Eu Te Escuto: 0,7

Programas do SBT

  • SBT Manhã: 2,0
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,0
  • Primeiro Impacto: 2,4
  • Alô Você: 2,2
  • Esmeralda: 2,0
  • Meu Coração é Teu: 2,1
  • Fofocalizando: 2,7
  • Champions: Inter de Milão x Bodo/Glimt: 2,6
  • Aqui Agora: 2,0
  • SBT Brasil: 3,0
  • Presente de Amor: 2,4
  • Programa do Ratinho: 3,0
  • SBT Repórter: 1,9
  • The Noite: 1,5
  • Operação Mesquita: 1,2
  • SBT Podnight: 1,1
  • SBT Notícias: 1,3

Programas da Band e RedeTV

  • Valor da Vida: 0,1
  • AgroBand: 0,1
  • Profeta Vinicius Iracet: 0,1
  • Jogo Aberto: 1,5
  • Show da Fé: 0,2
  • A Tarde é Sua: 1,2

Os dados de audiência representam a medição na Grande São Paulo, onde um ponto de audiência equivale a 78.781 domicílios sintonizados, servindo como importância para o mercado publicitário.

