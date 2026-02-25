Mudanças na sexualidade na menopausa: 5 dicas essenciais

Com o passar do tempo, muita gente percebe que a vida traz mudanças, e isso é especialmente verdade para as mulheres durante a menopausa. Os sintomas mais comuns, como ondas de calor e insônia, são apenas a ponta do iceberg. O que muitos não veem é o impacto emocional que essa fase pode trazer. A perda do desejo sexual não é só um reflexo das mudanças hormonais; ela toca em aspectos mais profundos de identidade e autoestima.

A psicóloga Dra. Cristiane Pertusi, que manja tudo sobre o comportamento feminino, comenta que a sexualidade na menopausa está cheia de nuances emocionais. “O desejo de uma mulher é moldado por tudo que ela viveu e sentiu ao longo dos anos. Na menopausa, essas memórias ganham vida”, ela explica. E não é à toa que muitas mulheres acabam se questionando sobre o seu próprio valor e o que significa ser desejável, o que pode impactar diretamente a libido.

E não é só conversa, não. Estudo sério, como o SWAN, mostrou que mais da metade das mulheres que já passaram pela menopausa relatam uma queda no desejo sexual. Esses números são altos, e refletem como essa fase da vida pode ser desafiadora. Além disso, muitos estudos indicam que entre 40% e 55% das mulheres sentem essa queda, enquanto até 45% enfrentam dor durante a relação sexual. Apesar disso, 76% ainda acreditam que o sexo é uma parte importante da vida.

Menopausa como espelho emocional

Esse período pode servir como um verdadeiro espelho emocional. Muitas mulheres começam a se sentir inseguras sobre seus corpos, questionando sua beleza e o que representam nas relações. “Quando a mulher acredita que perdeu a atratividade, isso afeta a libido”, comenta a Dra. Cristiane. E essa transformação interna acaba refletindo nos relacionamentos.

Aliás, essa pressão estética que a sociedade coloca nas mulheres só piora a situação. Se olhar no espelho e não se reconhecer nos padrões estabelecidos pode fazer com que muitas se sintam menos atraentes. Essa ideia pode impactar diretamente na autoestima e na aceitação do próprio corpo.

Outra questão importante é como as relações ao redor influenciam a experiência da mulher na menopausa. Se o parceiro não compreende as mudanças emocionais, isso pode gerar distanciamento e até conflitos. Porém, é em momentos assim que muitas mulheres encontram novas maneiras de viver a intimidade, construindo conexões mais profundas e verdadeiras.

Os tratamentos médicos são fundamentais, mas o suporte emocional é imprescindível. Essa fase pode ser uma oportunidade para resgatar a relação com o próprio corpo e redescobrir o prazer de forma mais consciente e livre.

Dicas para lidar com as mudanças na sexualidade

Reaproxime-se do próprio corpo: É essencial criar uma nova relação com seu corpo. Que tal experimentar dança, alongamento ou sessões de autocuidado em silêncio? O foco não está na performance, mas nas sensações. Questione crenças antigas sobre prazer: Muitas das ideias sobre sexo que você carrega podem ser aprendidas e nem sempre verdadeiras. Aproveite essa fase para desconstruir padrões e descobrir o que faz sentido para você. Converse com o parceiro (ou com você mesma): A intimidade não é só física, mas emocional. Falar sobre mudanças, expectativas e desejos é fundamental. E se você está sozinha, use esse tempo para refletir sobre seus próprios limites e vontades. Busque ajuda profissional se necessário: A psicoterapia pode ser um espaço acolhedor para lidar com angústias e inseguranças. Se os sintomas físicos estiverem mais intensos, consultar um médico especializado é crucial. Cultive uma visão mais generosa da sua história: Muitas mulheres carregam dores e culpas de anos. Olhar para isso com compaixão é um passo importante. A sexualidade não se acaba com a menopausa; ela apenas assume novos contornos, mais sinceros e íntimos.

A menopausa é uma etapa de transformações e desafios, mas também de novos começos e autodescobertas, e isso merece ser celebrado.