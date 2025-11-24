Bonner deve retornar ao vídeo antes do ‘Globo Repórter’

William Bonner pode retornar à tela da TV Globo em 2025, antes de iniciar sua nova fase com o programa Globo Repórter, que terá sua estreia apenas em 2026. Ele deve apresentar a tradicional “Retrospectiva 2025” ao lado de Sandra Annenberg, uma parceria que promete ser uma transição entre sua longa trajetória no Jornal Nacional e sua nova atuação no jornalismo documental.

Bonner deixou a bancada do Jornal Nacional após quase 30 anos de trabalho e, segundo informações, ele é o nome mais desejado internamente para comandar o especial de fim de ano. No entanto, há um desafio relacionado ao calendário: a Retrospectiva é sempre planejada com antecedência, e Bonner está atualmente em um período de descanso após sair do JN. Isso levanta preocupações sobre o tempo necessário para que ele se integre ao projeto.

A participação de Bonner na Retrospectiva é vista como uma maneira de apresentar ao público sua nova fase na carreira. O programa, que costuma durar cerca de duas horas, reúne os principais eventos do ano e geralmente é exibido nos últimos dias de dezembro, após a novela das nove, no espaço onde tradicionalmente vai ao ar o Globo Repórter. Recentemente, o programa também passou a ser disponibilizado na plataforma Globoplay, aumentando seu alcance.

Desde sua saída do Jornal Nacional, Bonner desfruta de um tempo de férias, fazendo viagens ao exterior com sua esposa, Natasha Dantas. O casal foi fotografado em Nova York e o jornalista já mencionou que pretende usar este intervalo para descansar e se preparar para os novos desafios. Ele planeja voltar à televisão em momentos pontuais até 2026, fazendo da Retrospectiva 2025 uma oportunidade estratégica para sua volta em um programa com grande visibilidade.

A edição de 2025 da Retrospectiva deverá seguir o formato tradicional, com exibição em rede nacional, após a novela das nove, e disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay.