Números consolidados de 21 de dezembro de 2025

No último domingo, 21 de dezembro de 2025, a audiência de alguns programas de TV apresentou variações significativas, especialmente com a mudança de horário do "Domingão com Huck". O programa foi exibido mais cedo, antes da partida final da Copa do Brasil, que teve o Corinthians como campeão. Essa mudança parece ter impactado negativamente a audiência do programa, que viu seu público diminuir.

A final do torneio de futebol alcançou picos de 30 pontos de audiência, consolidando o sucesso da transmissão esportiva na Globo. No entanto, o programa "Fantástico", que normalmente acompanha essa exibição, não conseguiu aumentar sua audiência, alcançando números dentro de sua média habitual.

Outro destaque da programação foi "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel", que registrou sua menor audiência do ano, mas ainda assim manteve a vice-liderança entre os canais. Em uma reviravolta, o programa "Acerte ou Caia!" superou "Domingo Legal", conquistando o segundo lugar na preferência do público.

Confira abaixo as audiências consolidadas de 21 de dezembro de 2025:

Santa Missa em Seu Lar: 4,2

Globo Repórter (reapresentação): 6,2

Antena Paulista: 7,1

Auto Esporte: 7,5

Globo Rural: 9,6

Viver Sertanejo: 9,1

Esporte Espetacular: 7,6

Temperatura Máxima: "Free Guy – Assumindo o Controle": 7,4

Domingão com Huck: 8,8

Bora pro Jogo: 13,2

Copa do Brasil: Vasco x Corinthians: 25,1

Fantástico: 16,4

Especial Conversa com Bial: 9,7

Irracional: A Ciência do Crime: 8,0

Domingo Maior: "Duro de Matar": 5,4

Comédia na Madruga: "Vai Que Cola": 3,3

Na concorrência, alguns programas da Record e do SBT também apresentaram suas audiências:

Record:

Desenhos Bíblicos: 1,6

Record Teen: 1,8

Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6

Todo Mundo Odeia o Chris: 2,9

Cine Maior: "Cortina de Fogo 2": 4,2

Acerte ou Caia!: 4,9

Domingo Espetacular: 4,3

Esporte Record: 2,8

Chicago P.D.: 2,2

Igreja Universal: 0,4

SBT:

SBT Notícias Manhã: 2,0

Pé na Estrada: 1,6

SBT Sports: 1,6

Show do Motor: 1,4

Domingo Animado: 1,6

Clube do Chaves: 2,4

Tele Sena: 3,0

Domingo Legal: 4,9

Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel: 5,8

Em 2025, um ponto de audiência representa 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são importantes para anunciantes e profissionais do setor de publicidade, servindo como base para a avaliação do desempenho dos programas.