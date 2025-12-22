Novelas do SBT registram queda de audiência em dezembro

As novelas do SBT enfrentaram uma queda significativa na audiência em dezembro, especialmente na sexta-feira, dia 19. Com a aproximação das festividades de fim de ano, a emissora já notou uma perda de público antes do Natal, refletida nos números das principais produções dramáticas.

A novela “Rubi”, que é um dos destaques, registrou apenas 1,9 ponto na medição da audiência na Grande São Paulo. Esse número é alarmante, especialmente quando comparado ao registro de 2,0 pontos da semana anterior, quando um apagão houve em várias regiões, o que ainda fez o programa ter um desempenho razoável.

Outras novelas do SBT também apresentaram baixa audiência no mesmo dia. “Esmeralda” atingiu uma média de 2,3 pontos, “Coração Indomável” alcançou 2,4 pontos, e “A.Mar” fechou com 2,1 pontos. Esses índices são importantes para o mercado publicitário, uma vez que a cada ponto corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na região metropolitana de São Paulo.

Esse cenário revela um desafio crescente para as novelas do SBT, que estão lutando para manter a audiência durante o período das festas de fim de ano. A situação se torna ainda mais complicada conforme o Natal se aproxima, o que pode impactar a grade de programação da emissora.