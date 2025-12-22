Números consolidados de 20/12/2025 estão disponíveis

O especial de Natal do programa Caldeirão com Mion não agradou ao público e teve uma audiência abaixo da esperada, ficando atrás do programa Paulistão.

Apesar desse desempenho negativo, Sabadou com Virgínia conseguiu melhorar suas cifras e voltou a ocupar o segundo lugar em audiência ao superar o último episódio do reality show Love & Dance, transmitido pela Record.

Já o Super Tela, exibido após o programa de dança, enfrentou dificuldades e atingiu a pior média de audiência do ano.

Na manhã do mesmo dia, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou na grade de programação da Globo, mantendo um bom número de espectadores.

As audiências consolidadas do sábado, 20 de dezembro de 2025, foram as seguintes:

Bom dia Sábado : 6,9 pontos

: 6,9 pontos Pequenas Empresas & Grandes Negócios : 7,8 pontos

: 7,8 pontos É de Casa : 6,7 pontos

: 6,7 pontos SP1 : 8,8 pontos

: 8,8 pontos Globo Esporte : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Jornal Hoje : 10,3 pontos

: 10,3 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Paulistão : 9,1 pontos

: 9,1 pontos O Melhor da Escolinha : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Caldeirão com Mion : 8,9 pontos

: 8,9 pontos Êta Mundo Melhor! : 14,6 pontos

: 14,6 pontos SP2 : 15,6 pontos

: 15,6 pontos Dona de Mim : 16,9 pontos

: 16,9 pontos Jornal Nacional : 17,9 pontos

: 17,9 pontos Três Graças : 18,5 pontos

: 18,5 pontos Altas Horas : 12,5 pontos

: 12,5 pontos Especial Bem Festival : 6,3 pontos

: 6,3 pontos Dona de Mim (reapresentação) : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Corujão: Didi – O Caçador de Tesouros : 3,4 pontos

: 3,4 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos

Além disso, o desempenho das emissoras concorrentes na mesma faixa de horário também foi registrado:

Brasil Caminhoneiro : 0,7 pontos

: 0,7 pontos Fala Brasil – Edição de Sábado : 2,9 pontos

: 2,9 pontos The Love School : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Balanço Geral SP – Edição de Sábado : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Cidade Alerta – Edição de Sábado : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Love & Dance : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Super Tela: Os Esquecidos: 1,7 pontos

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são importantes para o mercado publicitário.