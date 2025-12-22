Números consolidados de 20/12/2025 estão disponíveis
O especial de Natal do programa Caldeirão com Mion não agradou ao público e teve uma audiência abaixo da esperada, ficando atrás do programa Paulistão.
Apesar desse desempenho negativo, Sabadou com Virgínia conseguiu melhorar suas cifras e voltou a ocupar o segundo lugar em audiência ao superar o último episódio do reality show Love & Dance, transmitido pela Record.
Já o Super Tela, exibido após o programa de dança, enfrentou dificuldades e atingiu a pior média de audiência do ano.
Na manhã do mesmo dia, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou na grade de programação da Globo, mantendo um bom número de espectadores.
As audiências consolidadas do sábado, 20 de dezembro de 2025, foram as seguintes:
- Bom dia Sábado: 6,9 pontos
- Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,8 pontos
- É de Casa: 6,7 pontos
- SP1: 8,8 pontos
- Globo Esporte: 10,0 pontos
- Jornal Hoje: 10,3 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 9,8 pontos
- Paulistão: 9,1 pontos
- O Melhor da Escolinha: 7,6 pontos
- Caldeirão com Mion: 8,9 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 14,6 pontos
- SP2: 15,6 pontos
- Dona de Mim: 16,9 pontos
- Jornal Nacional: 17,9 pontos
- Três Graças: 18,5 pontos
- Altas Horas: 12,5 pontos
- Especial Bem Festival: 6,3 pontos
- Dona de Mim (reapresentação): 4,1 pontos
- Corujão: Didi – O Caçador de Tesouros: 3,4 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos
Além disso, o desempenho das emissoras concorrentes na mesma faixa de horário também foi registrado:
- Brasil Caminhoneiro: 0,7 pontos
- Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,9 pontos
- The Love School: 1,8 pontos
- Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,8 pontos
- Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,1 pontos
- Love & Dance: 2,5 pontos
- Super Tela: Os Esquecidos: 1,7 pontos
Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são importantes para o mercado publicitário.