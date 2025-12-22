Entretenimento

Números consolidados de 20/12/2025 estão disponíveis

Marcos Mion. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 20/12/2025

O especial de Natal do programa Caldeirão com Mion não agradou ao público e teve uma audiência abaixo da esperada, ficando atrás do programa Paulistão.

Apesar desse desempenho negativo, Sabadou com Virgínia conseguiu melhorar suas cifras e voltou a ocupar o segundo lugar em audiência ao superar o último episódio do reality show Love & Dance, transmitido pela Record.

Já o Super Tela, exibido após o programa de dança, enfrentou dificuldades e atingiu a pior média de audiência do ano.

Na manhã do mesmo dia, o programa Pequenas Empresas & Grandes Negócios se destacou na grade de programação da Globo, mantendo um bom número de espectadores.

As audiências consolidadas do sábado, 20 de dezembro de 2025, foram as seguintes:

  • Bom dia Sábado: 6,9 pontos
  • Pequenas Empresas & Grandes Negócios: 7,8 pontos
  • É de Casa: 6,7 pontos
  • SP1: 8,8 pontos
  • Globo Esporte: 10,0 pontos
  • Jornal Hoje: 10,3 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 9,8 pontos
  • Paulistão: 9,1 pontos
  • O Melhor da Escolinha: 7,6 pontos
  • Caldeirão com Mion: 8,9 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 14,6 pontos
  • SP2: 15,6 pontos
  • Dona de Mim: 16,9 pontos
  • Jornal Nacional: 17,9 pontos
  • Três Graças: 18,5 pontos
  • Altas Horas: 12,5 pontos
  • Especial Bem Festival: 6,3 pontos
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,1 pontos
  • Corujão: Didi – O Caçador de Tesouros: 3,4 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,4 pontos

Além disso, o desempenho das emissoras concorrentes na mesma faixa de horário também foi registrado:

  • Brasil Caminhoneiro: 0,7 pontos
  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,9 pontos
  • The Love School: 1,8 pontos
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,8 pontos
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,1 pontos
  • Love & Dance: 2,5 pontos
  • Super Tela: Os Esquecidos: 1,7 pontos

Em 2025, cada ponto de audiência representa aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, dados que são importantes para o mercado publicitário.

