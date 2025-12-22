Entretenimento

Globo encerra gravações de ‘Dona de Mim’ e elenco se despede

Foto: Divulgação/TV Globo
Globo finaliza gravações de 'Dona de Mim' e elenco se despede nas redes

As gravações da novela “Dona de Mim” chegaram ao fim após quase um ano de trabalho intenso do elenco e da equipe. Embora a exibição continue até 9 de janeiro de 2026, um verdadeiro clima de despedida tomou conta dos Estúdios Globo desde o dia 19 de julho, quando as últimas cenas foram filmadas.

A atriz Cláudia Abreu, que retornou à televisão no papel de Filipa, compartilhou sua experiência nas redes sociais. Ela destacou a importância do convívio no set, dizendo: “Você não é dona da sua vida, tudo depende dos horários da gravação.” Cláudia agradeceu a Allan e à equipe de diretores, elogiando o trabalho dos profissionais de maquiagem e figurino. Ela também expressou gratidão aos roteiristas, mencionando a complexidade e a sensibilidade de sua personagem. Abreu frisou que a novela abordou temas como arte, teatro e bipolaridade, destacando a relevância social do projeto.

Outros atores também se manifestaram sobre o encerramento das gravações. L7NNON, que interpretou Ryan, comentou sobre a experiência emocional de seu último dia de gravação. Ele ressaltou as amizades formadas ao longo do ano e a importância do trabalho em equipe. “Fui muito feliz”, declarou.

Cecília Chancez, que fez sua estreia em novelas no papel de Dara, também se despediu com palavras de agradecimento. Ela falou sobre o aprendizado que teve durante as gravações e a confiança que ganhou. “Saio desse projeto mais atriz, mais segura, e com amigos que vou levar comigo”, afirmou.

As atrizes Nikolly Fernandes e Faíska Alves, que interpretaram personagens românticas, trocaram mensagens de gratidão, ressaltando a parceria no set e a conexão que criaram. Elas expressaram esperança de que a história continue a ressoar com o público.

No que diz respeito à audiência, “Dona de Mim” obteve uma média de 21,6 pontos em São Paulo, consolidando-se como uma das novelas de maior sucesso na faixa das 19h, ao lado de “Vai na Fé”. A nova produção, “Coração Acelerado”, que será escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, tem estreia marcada para 12 de janeiro de 2026.

O fim das gravações marca um novo capítulo para os atores e a equipe, que agora se preparam para novos projetos, enquanto os telespectadores aguardam ansiosos pelas emoções finais de “Dona de Mim”.

