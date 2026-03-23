Juliano Cazarré retorna como Adauto em Avenida Brasil 2

A Globo está se preparando para o lançamento de ‘Avenida Brasil 2’, que deve ir ao ar em 2027. Entre as principais decisões da emissora está a volta do ator Juliano Cazarré, que interpretou o personagem Adauto na novela original, exibida em 2012. Além disso, a emissora planeja exibir a novela original novamente antes da estreia da sequência, buscando reacender a memória do público sobre essa produção, que é uma das mais marcantes da sua dramaturgia.

Com informações de jornalistas, foi confirmado que Cazarré está garantido no elenco do novo projeto, que será dirigido por Ricardo Waddington. O personagem Adauto se destacava como um dos alívios cômicos no enredo original, e sua reprise é um jeito de conectar a nova fase da novela com os fãs.

O papel de Adauto foi fundamental na carreira de Juliano Cazarré, contribuindo para que ele se tornasse um dos atores mais reconhecidos da Globo. Após seu desempenho na novela, Cazarré foi escalado para outras doze produções da emissora, além de ter sido premiado como Melhor Ator Coadjuvante no ‘Melhores do Ano’.

Para preparar o público para a nova trama, a Globo também anunciou que ‘Avenida Brasil’ será reexibida no ‘Vale a Pena Ver de Novo’ a partir do dia 30 deste mês. Essa estratégia visa reacender o interesse e a lembrança dos telespectadores, criando um ambiente favorável para a continuação da história.

O enredo original de ‘Avenida Brasil’ gira em torno de Nina, que busca vingar a morte do pai, cometido pela madrasta Carminha. Ela se infiltra na casa da família de Tufão, usando a identidade de Rita, para executar seu plano de vingança. A novela foi um sucesso em sua época, com 179 episódios que contaram com a participação de muitos atores famosos, como Débora Falabella, Adriana Esteves, Murilo Benício e Cauã Reymond.

A nova continuação de ‘Avenida Brasil’ está prevista para ser lançada em janeiro de 2027. A volta de Cazarré ao papel de Adauto reforça a importância do personagem na narrativa e promete reacender a conexão dos fãs com a história e seus protagonistas.