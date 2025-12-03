Números consolidados de 2 de dezembro de 2025

Na última terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, a emissora Band registrou um empate técnico com a RedeTV! durante a transmissão do programa "MasterChef Celebridades". O reality show culinário continua a atrair a atenção do público.

Enquanto isso, a novela "Dona de Mim" se destacou mais uma vez, superando a produção "Três Graças" e até o noticiário "Jornal Nacional", o que a consolidou na liderança de audiência na TV aberta.

Os programas "Encontro" e "Mais Você", embora tenham apresentado uma leve queda no número de telespectadores, ainda conseguiram se manter como líderes em suas faixas de horário. Em contrapartida, a reprise da novela "Rubi" apresentou um desempenho abaixo do esperado. O programa "Aqui Agora" também enfrentou dificuldades, permanecendo atrás do "Brasil Urgente SP".

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Hora 1: 4,3

Bom Dia SP: 8,1

Bom Dia Brasil: 8,2

Encontro com Patrícia Poeta: 5,8

Mais Você: 5,9

SP1: 8,3

Globo Esporte: 9,0

Jornal Hoje: 10,0

Terra Nostra: 11,9

Sessão da Tarde (A História de Simone Biles): 10,3

SPTV: 11,5

Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,6

Êta Mundo Melhor: 18,2

SP2: 20,2

Dona de Mim: 22,2

Jornal Nacional: 21,8

Três Graças: 21,8

Vida de Rodeio: 11,8

Profissão Repórter: 8,3

Jornal da Globo: 7,1

Conversa com Bial: 5,2

Dona de Mim (reapresentação): 4,3

Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,5

Outros números de audiência das principais emissoras foram os seguintes:

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 2,1

Balanço Geral Manhã SP: 3,6

Fala Brasil: 3,7

Hoje em Dia: 3,3

Balanço Geral SP: 4,6

Cidade Alerta SP: 7,7

A Fazenda 17: 6,9

SBT:

SBT Manhã: 2,4

Primeiro Impacto: 1,9

Aqui Agora: 2,5

Programa do Ratinho: 4,3

Band:

Jogo Aberto: 1,3

Jornal da Band: 3,0

MasterChef Celebridades: 0,9

RedeTV:

A Tarde é Sua: 0,9

TV Fama: 0,8

Os dados de audiência refletem a média de telespectadores no horário de exibição dos programas e servem como importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.