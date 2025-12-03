Números consolidados de 2 de dezembro de 2025
Na última terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, a emissora Band registrou um empate técnico com a RedeTV! durante a transmissão do programa "MasterChef Celebridades". O reality show culinário continua a atrair a atenção do público.
Enquanto isso, a novela "Dona de Mim" se destacou mais uma vez, superando a produção "Três Graças" e até o noticiário "Jornal Nacional", o que a consolidou na liderança de audiência na TV aberta.
Os programas "Encontro" e "Mais Você", embora tenham apresentado uma leve queda no número de telespectadores, ainda conseguiram se manter como líderes em suas faixas de horário. Em contrapartida, a reprise da novela "Rubi" apresentou um desempenho abaixo do esperado. O programa "Aqui Agora" também enfrentou dificuldades, permanecendo atrás do "Brasil Urgente SP".
A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:
- Hora 1: 4,3
- Bom Dia SP: 8,1
- Bom Dia Brasil: 8,2
- Encontro com Patrícia Poeta: 5,8
- Mais Você: 5,9
- SP1: 8,3
- Globo Esporte: 9,0
- Jornal Hoje: 10,0
- Terra Nostra: 11,9
- Sessão da Tarde (A História de Simone Biles): 10,3
- SPTV: 11,5
- Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,6
- Êta Mundo Melhor: 18,2
- SP2: 20,2
- Dona de Mim: 22,2
- Jornal Nacional: 21,8
- Três Graças: 21,8
- Vida de Rodeio: 11,8
- Profissão Repórter: 8,3
- Jornal da Globo: 7,1
- Conversa com Bial: 5,2
- Dona de Mim (reapresentação): 4,3
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,5
Outros números de audiência das principais emissoras foram os seguintes:
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 2,1
- Balanço Geral Manhã SP: 3,6
- Fala Brasil: 3,7
- Hoje em Dia: 3,3
- Balanço Geral SP: 4,6
- Cidade Alerta SP: 7,7
- A Fazenda 17: 6,9
SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- Primeiro Impacto: 1,9
- Aqui Agora: 2,5
- Programa do Ratinho: 4,3
Band:
- Jogo Aberto: 1,3
- Jornal da Band: 3,0
- MasterChef Celebridades: 0,9
RedeTV:
- A Tarde é Sua: 0,9
- TV Fama: 0,8
Os dados de audiência refletem a média de telespectadores no horário de exibição dos programas e servem como importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.