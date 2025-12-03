Entretenimento

Números consolidados de 2 de dezembro de 2025

MasterChef Celebridades. Foto: Divulgação/Band
confira os números consolidados de 02/12/2025

Na última terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, a emissora Band registrou um empate técnico com a RedeTV! durante a transmissão do programa "MasterChef Celebridades". O reality show culinário continua a atrair a atenção do público.

Enquanto isso, a novela "Dona de Mim" se destacou mais uma vez, superando a produção "Três Graças" e até o noticiário "Jornal Nacional", o que a consolidou na liderança de audiência na TV aberta.

Os programas "Encontro" e "Mais Você", embora tenham apresentado uma leve queda no número de telespectadores, ainda conseguiram se manter como líderes em suas faixas de horário. Em contrapartida, a reprise da novela "Rubi" apresentou um desempenho abaixo do esperado. O programa "Aqui Agora" também enfrentou dificuldades, permanecendo atrás do "Brasil Urgente SP".

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

  • Hora 1: 4,3
  • Bom Dia SP: 8,1
  • Bom Dia Brasil: 8,2
  • Encontro com Patrícia Poeta: 5,8
  • Mais Você: 5,9
  • SP1: 8,3
  • Globo Esporte: 9,0
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Terra Nostra: 11,9
  • Sessão da Tarde (A História de Simone Biles): 10,3
  • SPTV: 11,5
  • Vale a Pena Ver de Novo (Rainha da Sucata): 12,6
  • Êta Mundo Melhor: 18,2
  • SP2: 20,2
  • Dona de Mim: 22,2
  • Jornal Nacional: 21,8
  • Três Graças: 21,8
  • Vida de Rodeio: 11,8
  • Profissão Repórter: 8,3
  • Jornal da Globo: 7,1
  • Conversa com Bial: 5,2
  • Dona de Mim (reapresentação): 4,3
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,5

Outros números de audiência das principais emissoras foram os seguintes:

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 2,1
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,6
  • Fala Brasil: 3,7
  • Hoje em Dia: 3,3
  • Balanço Geral SP: 4,6
  • Cidade Alerta SP: 7,7
  • A Fazenda 17: 6,9

SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • Primeiro Impacto: 1,9
  • Aqui Agora: 2,5
  • Programa do Ratinho: 4,3

Band:

  • Jogo Aberto: 1,3
  • Jornal da Band: 3,0
  • MasterChef Celebridades: 0,9

RedeTV:

  • A Tarde é Sua: 0,9
  • TV Fama: 0,8

Os dados de audiência refletem a média de telespectadores no horário de exibição dos programas e servem como importante referência para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

