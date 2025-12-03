‘BBB 26’ permite mais participação do público na disputa antecipada

O ‘BBB 26’ vai começar antes da estreia oficial na televisão, seguindo uma nova estratégia que permite que o público participe ativamente da escolha do elenco. A nova temporada do reality show será lançada no dia 12 de janeiro e já contará com uma fase de votação nacional para selecionar os integrantes do grupo Pipoca.

A grande novidade é a instalação de cinco Casas de Vidro em diferentes localidades do Brasil. Cada casa terá quatro candidatos anônimos, e o público votará para escolher o homem e a mulher mais votados de cada casa. Essa mudança não só traz um novo formato para o início do programa, mas também incentiva a participação do público na construção do elenco, reforçando a necessidade de representatividade regional.

Nos bastidores, a seleção dos competidores está em andamento. A previsão é de que o programa conte com 20 participantes, sendo cinco deles celebridades, cinco ex-BBBs e dez anônimos. Entre os nomes considerados para a nova edição, destacam-se Sarah Andrade, famosa pela sua participação no ‘BBB 21’, e Lia Khey, que fez parte do ‘BBB 10’. A emissora ainda não confirmou oficialmente os nomes, mas a possibilidade de incluir ex-participantes reforça a tendência de um elenco diversificado, uma estratégia que tem sido bem recebida nas últimas edições.

Outra novidade do ‘BBB 26’ diz respeito aos Big Fones, um elemento tradicional do programa. Nesta edição, haverão três aparelhos, e o público terá o poder de decidir qual deles tocará e que mensagem será transmitida. Essa interação direta promete aumentar a imprevisibilidade do jogo e influenciar as estratégias dos participantes, consolidando o caráter interativo da temporada.

O programa continuará a ser produzido pelos Estúdios Globo e terá Tadeu Schmidt como apresentador. A direção geral ficará a cargo de Angélica Campos e Mario Marcondes, com Mariana Mónaco na produção. A direção de gênero será supervisionada por Rodrigo Dourado, garantindo a continuidade e a evolução da identidade do reality show em sua nova fase. A apresentação dessa nova edição reflete o empenho da emissora em manter um programa de grande escala, que exige uma coordenação técnica eficaz e uma narrativa engajante ao longo de toda a temporada.