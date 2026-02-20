Números consolidados de 19 de fevereiro de 2026

No último dia 19 de fevereiro de 2026, a transmissão da partida entre o Corinthians e o Athletico se destacou ao alcançar picos de 15 pontos de audiência na Record TV. Esse desempenho positivo no futebol também beneficiou a novela “Mãe”, que registrou números expressivos e quebrou recordes, superando os dois dígitos em audiência.

Entretanto, essa boa fase da Record teve um impacto negativo nos índices de audiência de outros programas, incluindo o “Jornal Nacional” e a novela “Três Graças”, que apresentaram queda em seus números. No lado oposto, a reprise de “Rainha da Sucata na Globo” enfrenta dificuldades, já que se aproxima do final de sua exibição com baixos índices durante as tardes.

Abaixo, estão os dados de audiência consolidados para o dia 19 de fevereiro, que mostram o desempenho de diferentes programas:

Audiência em Números:

Globo Hora 1: 3,9 Bom Dia SP: 7,3 Bom Dia Brasil: 6,8 Encontro com Patrícia Poeta: 5,8 Mais Você: 5,9 SP1: 9,3 Globo Esporte: 10,2 Jornal Hoje: 10,0 Edição Especial Terra Nostra: 10,3 Olimpíadas de Inverno: 8,6 Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 11,5 Nevou na Globo: 14,2 Êta Mundo Melhor!: 17,5 SP2: 19,5 Coração Acelerado: 18,5 Jornal Nacional: 19,8 Três Graças: 22,2 BBB 26: 17,3 Jornal da Globo: 7,9 Rede BBB: 5,7 Coração Acelerado (reapresentação): 4,9 Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,6 Olimpíadas de Inverno: 3,0

Record Balanço Geral Manhã: 1,5 Balanço Geral Manhã SP: 3,8 Fala Brasil: 2,6 Hoje em Dia: 2,7 Balanço Geral SP: 4,3 The Love School: 5,4 Balanço Geral SP: 5,6 A Escrava Isaura: 4,5 Cidade Alerta: 4,2 Cidade Alerta SP: 7,2 Jornal da Record: 6,8 Aquecimento Futebol: 6,4 Brasileirão: Athletico x Corinthians: 11,0 Mãe: 7,7 Chamas do Destino: 4,0 Chicago Fire: 2,6 Jornal da Record 24h: 1,5 Fala Que Eu Te Escuto: 0,5

SBT SBT Manhã: 2,0 SBT Manhã 2ª Edição: 1,9 Primeiro Impacto: 2,6 Alô Você: 2,4 Esmeralda: 2,5 Meu Coração é Teu: 2,7 Fofocalizando: 2,7 Coração Indomável: 2,8 Aqui Agora: 2,7 SBT Brasil: 3,7 Presente de Amor: 3,0 Programa do Ratinho: 3,7 A Praça é Nossa: 3,6 The Noite: 2,2 Operação Mesquita: 1,7 SBT Podnight: 1,5 SBT Notícias: 1,8



Informações adicionais destacam que, em 2026, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como um importante parâmetro para o mercado publicitário.

A análise da audiência revela um cenário dinâmico na programação televisiva, com destaque para as modalidades esportivas e desafios enfrentados por algumas novelas e programas.