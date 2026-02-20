‘Mãe’ alcança 10,5 pontos e bate recorde de audiência em SP

Na noite de 19 de fevereiro de 2026, a novela “Mãe” alcançou um marco importante para a Record, registrando o melhor resultado de audiência desde sua estreia. O capítulo, que foi exibido das 21h47 às 22h52, teve uma média de 7,7 pontos e participação de 13,4% em São Paulo. Esses números colocaram a emissora consideravelmente à frente da terceira colocada, que alcançou apenas 3,3 pontos, de acordo com dados de audiência.

Durante esse episódio, “Mãe” atingiu um pico de 10,5 pontos em um dos momentos mais dramáticos da trama. Essa sequência, marcada por tensão, conseguiu manter a atenção do público e ampliou a vantagem da Record frente às concorrentes.

O enredo do capítulo trouxe à tona temas como prisão e lealdade. A protagonista, Şule, teve que enfrentar seu marido, Cengiz, que estava sendo acusado de assassinato. A tensão cresceu quando ele foi novamente detido pela polícia, levando Şule a agir. Ela deixou os filhos sozinhos para ir à delegacia e tentar ajudá-lo, refletindo sua lealdade cega, um dos motores centrais da narrativa, especialmente em sua fase final.

Esse tipo de abordagem emocional é característica das novelas turcas e, historicamente, gera picos de audiência na faixa noturna da televisão brasileira. O êxito de “Mãe” em atingir 10,5 pontos confirma que a estratégia da emissora de intensificar a dramaticidade nos capítulos finais foi eficaz, garantindo um fechamento impactante para a trama.