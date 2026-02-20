Emagrecimento rápido pode causar flacidez no rosto; entenda.

A gente vive numa era em que as redes sociais parecem cobrar um preço alto pela estética, não é mesmo? O corpo “seco”, que muitos veem como sinônimo de sucesso, virou uma verdadeira obsessão para várias pessoas. Para alcançar esse ideal, muitos estão indo fundo em métodos arriscados, como medicamentos para emagrecer e esteroides anabolizantes.

Mas é bom lembrar que essa busca excessiva pela magreza pode ter consequências sérias, principalmente no nosso rosto. Quando a gordura essencial da face diminui, a coisa complica. Essa perda resulta em uma aparência mais envelhecida, flacidez e um semblante que parece, de certa forma, “esvaziado”. A pele perde aquele brilho e firmeza, algo que, vamos ser sinceros, todos nós queremos manter.

O Dr. Renato Soriani, dermatologista, deixa claro que a gordura do rosto é o que dá sustentação. Quando uma pessoa emagrece rápido ou envelhece, essa gordura encolhe e, com isso, os tecidos não conseguem se sustentar devidamente, levando ao surgimento de rugas. E fica evidente que emagrecer demais em pouco tempo pode deixar a face com aquele aspecto de “derretido”, principalmente para quem está fazendo uso intenso dessas substâncias.

Perda de sustentação facial

A Dra. Cindy Matsumoto, também dermatologista, explica que o tecido adiposo do rosto tem seu “jogo” dividido entre partes mais superficiais e profundas. Essa estrutura contribui tanto para o contorno do rosto que quando há uma perda drástica de peso, a pele pode até “afundar”. E quem nunca ficou preocupado com as consequências de uma dieta muito rigorosa, não é?

Ela comenta que, quanto mais rápido for o emagrecimento, mais drástica pode ser a transformação. Infelizmente, algumas pessoas estão se utilizando de artifícios como esteroides para acelerar esse processo de emagrecimento, o que pode trazer resultados mais drásticos e indesejáveis.

Riscos dos medicamentos usados para emagrecer

Sobre os medicamentos como Ozempic e Mounjaro, a Dra. Cindy enfatiza que não devemos simplificar chamando-os de “canetas emagrecedoras”. Esses medicamentos são realmente prescritos para quem tem diabetes, mas a perda de peso rápida que eles proporcionam pode deixar características indesejáveis na face, como sulcos e flacidez.

O problema é que essas mudanças ocorrem muito mais rápido do que em um emagrecimento gradual, que geralmente ocorre com uma dieta balanceada e exercícios. Nesse caso, o corpo tem tempo para se adaptar à nova realidade, enquanto os medicamentos podem acelerar o processo e deixar o rosto com uma aparência bem diferente, mais cansada e até desproporcional ao corpo.

A Dra. Lilian Brasileiro ressalta que tudo isso se agrava com a velocidade desse emagrecimento. O corpo precisa de tempo para se ajustar, e quando não há esse tempo, as alterações na pele são ainda mais pronunciadas.

Principais formas de tratamento

Para quem já passou por esse processo e se sente incomodado com a perda de volume facial, a reversão não é tão simples e pode exigir procedimentos estéticos. Os preenchedores de ácido hialurônico são uma opção, mas não só eles. Um tratamento interessante é o Lipoglow, que utiliza a própria gordura do paciente — não parece incrível? Essa técnica transforma a gordura em um material rico em células-tronco, promovendo um rejuvenescimento que dá um “upgrade” na pele.

Consultas cada vez mais frequentes para cirurgias reparadoras, como lifting facial ou abdominoplastia, têm mostrado que muitas pessoas estão buscando soluções para lidar com esses efeitos. A lipoenxertia, por exemplo, pode ser uma alternativa. Nesse procedimento, a gordura é retirada de uma parte do corpo e aplicada em outra. O resultado é um preenchimento que, além de ser natural, tem uma boa durabilidade e nenhum risco de rejeição.

Então, fica aquela reflexão: a busca pela estética ideal pode ter seus custos. É sempre bom ficar atento e, se necessário, buscar orientação profissional para manter a saúde da pele e do corpo. Afinal, a estrada longa em busca da beleza e da autoestima não precisa ser um campo minado.