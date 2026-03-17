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Números consolidados de 16 de março de 2026

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Cena do remake de A Usurpadora. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 16/03/2026

Na madrugada do dia 16 de março de 2026, a reprise do remake de “A Usurpadora” não conseguiu melhorar a audiência do SBT, que continua a enfrentar dificuldades de desempenho. O programa teve uma audiência tão baixa que ficou atrás até de um programa religioso transmitido pela Record.

Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” apresentou leve aumento nos índices de audiência, mas isso não foi suficiente para que ela evitasse o título de pior média de estreia entre todas as novelas exibidas no horário das seis.

O programa “Galvão F.C.” também não agradou e chegou a ser superado pelo “Apito Final”, da Band, o que gerou certa decepção.

O “Fofocalizando”, por sua vez, também teve resultados insatisfatórios, ficando em terceiro lugar e enfrentando a concorrência de outros programas, como “Melhor da Tarde” e “A Tarde É Sua”.

Abaixo, estão os números de audiência consolidados do dia:

  • Hora Um: 4,0
  • Bom Dia SP: 8,0
  • Bom Dia Brasil: 8,3
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,4
  • Mais Você: 6,7
  • SP1: 9,9
  • Globo Esporte: 10,3
  • Jornal Hoje: 10,5
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
  • Sessão da Tarde (filme: Como Eu Era Antes de Você): 10,6
  • SPTV: 12,7
  • Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata): 14,2
  • Especial A Nobreza do Amor: 14,9
  • Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata): 15,8
  • A Nobreza do Amor: 17,3
  • SP2: 19,0
  • Coração Acelerado: 19,3
  • Jornal Nacional: 23,1
  • Três Graças: 25,0
  • BBB 26: 18,2
  • Tela Quente (filme: Cine BBB – Juntas e Separadas): 9,5
  • Jornal da Globo: 6,0
  • Rede BBB: 5,0
  • Novelas da Madrugada: 3,9
  • Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1

Programas e suas respectivas audiências:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7
  • Hoje em Dia: 3,0
  • Balanço Geral SP: 6,5
  • A Escrava Isaura: 5,0
  • Cidade Alerta SP: 7,5
  • Coração de Mãe: 5,9
  • Reis: A Consequência: 4,1
  • Fofocalizando: 2,3
  • Galvão FC: 2,1
  • A Usurpadora: 0,8

Esses dados são importantes, pois cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios conectados, o que é uma referência significativa para o mercado publicitário.

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