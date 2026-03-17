Números consolidados de 16 de março de 2026
Na madrugada do dia 16 de março de 2026, a reprise do remake de “A Usurpadora” não conseguiu melhorar a audiência do SBT, que continua a enfrentar dificuldades de desempenho. O programa teve uma audiência tão baixa que ficou atrás até de um programa religioso transmitido pela Record.
Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” apresentou leve aumento nos índices de audiência, mas isso não foi suficiente para que ela evitasse o título de pior média de estreia entre todas as novelas exibidas no horário das seis.
O programa “Galvão F.C.” também não agradou e chegou a ser superado pelo “Apito Final”, da Band, o que gerou certa decepção.
O “Fofocalizando”, por sua vez, também teve resultados insatisfatórios, ficando em terceiro lugar e enfrentando a concorrência de outros programas, como “Melhor da Tarde” e “A Tarde É Sua”.
Abaixo, estão os números de audiência consolidados do dia:
- Hora Um: 4,0
- Bom Dia SP: 8,0
- Bom Dia Brasil: 8,3
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4
- Mais Você: 6,7
- SP1: 9,9
- Globo Esporte: 10,3
- Jornal Hoje: 10,5
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,4
- Sessão da Tarde (filme: Como Eu Era Antes de Você): 10,6
- SPTV: 12,7
- Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata): 14,2
- Especial A Nobreza do Amor: 14,9
- Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata): 15,8
- A Nobreza do Amor: 17,3
- SP2: 19,0
- Coração Acelerado: 19,3
- Jornal Nacional: 23,1
- Três Graças: 25,0
- BBB 26: 18,2
- Tela Quente (filme: Cine BBB – Juntas e Separadas): 9,5
- Jornal da Globo: 6,0
- Rede BBB: 5,0
- Novelas da Madrugada: 3,9
- Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1
Programas e suas respectivas audiências:
- Balanço Geral Manhã: 1,7
- Hoje em Dia: 3,0
- Balanço Geral SP: 6,5
- A Escrava Isaura: 5,0
- Cidade Alerta SP: 7,5
- Coração de Mãe: 5,9
- Reis: A Consequência: 4,1
- Fofocalizando: 2,3
- Galvão FC: 2,1
- A Usurpadora: 0,8
Esses dados são importantes, pois cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios conectados, o que é uma referência significativa para o mercado publicitário.