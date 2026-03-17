Números consolidados de 16 de março de 2026

Na madrugada do dia 16 de março de 2026, a reprise do remake de “A Usurpadora” não conseguiu melhorar a audiência do SBT, que continua a enfrentar dificuldades de desempenho. O programa teve uma audiência tão baixa que ficou atrás até de um programa religioso transmitido pela Record.

Por outro lado, a novela “A Nobreza do Amor” apresentou leve aumento nos índices de audiência, mas isso não foi suficiente para que ela evitasse o título de pior média de estreia entre todas as novelas exibidas no horário das seis.

O programa “Galvão F.C.” também não agradou e chegou a ser superado pelo “Apito Final”, da Band, o que gerou certa decepção.

O “Fofocalizando”, por sua vez, também teve resultados insatisfatórios, ficando em terceiro lugar e enfrentando a concorrência de outros programas, como “Melhor da Tarde” e “A Tarde É Sua”.

Abaixo, estão os números de audiência consolidados do dia:

Hora Um : 4,0

: 4,0 Bom Dia SP : 8,0

: 8,0 Bom Dia Brasil : 8,3

: 8,3 Encontro com Patrícia Poeta : 6,4

: 6,4 Mais Você : 6,7

: 6,7 SP1 : 9,9

: 9,9 Globo Esporte : 10,3

: 10,3 Jornal Hoje : 10,5

: 10,5 Edição Especial: Terra Nostra : 11,4

: 11,4 Sessão da Tarde (filme: Como Eu Era Antes de Você) : 10,6

: 10,6 SPTV : 12,7

: 12,7 Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata) : 14,2

: 14,2 Especial A Nobreza do Amor : 14,9

: 14,9 Vale a Pena Ver de Novo (novela: Rainha da Sucata) : 15,8

: 15,8 A Nobreza do Amor : 17,3

: 17,3 SP2 : 19,0

: 19,0 Coração Acelerado : 19,3

: 19,3 Jornal Nacional : 23,1

: 23,1 Três Graças : 25,0

: 25,0 BBB 26 : 18,2

: 18,2 Tela Quente (filme: Cine BBB – Juntas e Separadas) : 9,5

: 9,5 Jornal da Globo : 6,0

: 6,0 Rede BBB : 5,0

: 5,0 Novelas da Madrugada : 3,9

: 3,9 Comédia na Madruga (Vai Que Cola): 3,1

Programas e suas respectivas audiências:

Balanço Geral Manhã : 1,7

: 1,7 Hoje em Dia : 3,0

: 3,0 Balanço Geral SP : 6,5

: 6,5 A Escrava Isaura : 5,0

: 5,0 Cidade Alerta SP : 7,5

: 7,5 Coração de Mãe : 5,9

: 5,9 Reis: A Consequência : 4,1

: 4,1 Fofocalizando : 2,3

: 2,3 Galvão FC : 2,1

: 2,1 A Usurpadora: 0,8

Esses dados são importantes, pois cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios conectados, o que é uma referência significativa para o mercado publicitário.