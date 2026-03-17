Flávia Alessandra será mulher impactada por herança em ‘Quem Ama, Cuida’

A nova novela das 21h da Globo, intitulada “Quem Ama, Cuida”, promete impactar o público com a história da personagem vivida por Flávia Alessandra. Ela enfrentará grandes mudanças em sua vida após a morte de Arthur, um milionário interpretado por Antonio Fagundes. Com isso, a estabilidade financeira da família será drasticamente afetada, gerando tensões e conflitos ao longo da trama.

Na narrativa, a protagonista vive em um ambiente de conforto e luxo ao lado de Ulisses, interpretado por Alexandre Borges. O casal é sustentado pela generosidade de Arthur, irmão de Ulisses, que está cansado de arcar com todos os gastos familiares. Para mudar essa dinâmica, Arthur decide se casar com a fisioterapeuta Adriana, vivida por Leticia Colin, e a transforma em sua herdeira. No entanto, logo após esse casamento, Arthur é assassinado, e essa reviravolta será o ponto central do drama.

A morte de Arthur não traz a resolução dos conflitos, mas intensifica a trama. Adriana, que é injustamente acusada pelo crime, passa anos na prisão. Ao sair, determinada a limpar seu nome, ela encontra apoio em Pedro, um advogado interpretado por Chay Suede, que se tornará seu principal aliado e interesse amoroso ao longo da história.

Enquanto a narrativa se desenvolve, Flávia Alessandra já iniciou a preparação para seu novo papel. Após finalizar suas gravações como Sandra na novela “Êta Mundo Melhor!”, a atriz alterou seu visual, escurecendo os cabelos. Essa mudança não é apenas estética; segundo Flávia, o novo visual a ajuda a se distanciar de seu trabalho anterior e a se conectar com a nova personagem.

A atriz, que nos últimos tempos foi vista com cabelo louro e platinado, agora adotou um tom castanho com mechas mais escuras, o que foi cuidadosamente pensado para representar a mulher que caracterizará em “Quem Ama, Cuida”. Essa novela, que substituirá “Três Graças” em maio, está sendo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner. A mudança no visual de Flávia Alessandra sinaliza seu retorno ao horário nobre da Globo, em uma história que traz temas de herança, crime e vingança.