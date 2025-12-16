Números consolidados de 15/12/2025 estão disponíveis
Na noite de 15 de dezembro de 2025, a audiência de diversas emissoras de TV em São Paulo apresentou resultados significativos. No SBT, as novelas "A.Mar" e "Rubi" não conseguiram atrair a atenção do público e os índices de audiência se aproximaram da Band, que exibia a novela "Cruel Istambul". Isso indica um desempenho aquém do esperado para a emissora.
No cenário da Globo, o programa "Mais Você" atingiu seu pior índice de audiência do ano, e a novela "Três Graças" também não conseguiu captar o interesse dos telespectadores, mesmo sendo anunciada como tendo um capítulo decisivo.
Por outro lado, o programa "Cidade Alerta SP" se manteve como vice-líder, mas registrou uma das suas médias mais baixas em dias úteis. Esse dado demonstra uma queda no desempenho geral do programa.
A grande atração da noite foi a 17ª edição de "A Fazenda", que garantiu a vice-liderança, superando significativamente a audiência de "The Voice Brasil", que ficou em terceiro lugar.
Aqui estão os números de audiência da noite, considerando apenas os programas mais assistidos:
- Hora Um: 4,1
- Bom Dia SP: 8,4
- Bom Dia Brasil: 8,0
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,0
- Mais Você: 5,4
- SP1: 8,7
- Globo Esporte: 9,5
- Jornal Hoje: 10,0
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
- Sessão da Tarde – Roubo nas Alturas: 8,8
- SPTV: 9,4
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 12,3
- Êta Mundo Bom!: 18,7
- SP2: 20,8
- Dona de Mim: 21,5
- Jornal Nacional: 22,7
- Três Graças: 22,5
- Tela Quente – Casamento Armado: 12,7
- Jornal da Globo: 7,7
- Dona de Mim (reapresentação): 5,5
- Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9
Na Record, os destaques foram:
- Balanço Geral Manhã: 1,5
- Fala Brasil: 2,9
- A Escrava Isaura: 3,2
- Cidade Alerta: 2,8
- Cidade Alerta SP: 5,3
- Jornal da Record: 5,7
- Mãe: 5,5
- Reis: A Consequência: 4,8
- A Fazenda 17: 7,3
No SBT, os números foram os seguintes:
- SBT Manhã: 1,8
- Primeiro Impacto: 2,1
- Esmeralda: 2,8
- Rubi: 2,3
- Fofocalizando: 2,6
- A.Mar: 2,3
- Programa do Ratinho: 3,1
- The Voice Brasil: 3,1
A Band apresentou números que mostram uma luta para aumentar sua audiência, com destaque para:
- Jogo Aberto SP: 3,0
- Cruel Istambul: 1,6
Esses dados refletem o desempenho de cada programação e têm por objetivo oferecer um panorama da audiência na Grande São Paulo. Cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses números como referência para sua atuação.