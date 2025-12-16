Números consolidados de 15/12/2025 estão disponíveis

Na noite de 15 de dezembro de 2025, a audiência de diversas emissoras de TV em São Paulo apresentou resultados significativos. No SBT, as novelas "A.Mar" e "Rubi" não conseguiram atrair a atenção do público e os índices de audiência se aproximaram da Band, que exibia a novela "Cruel Istambul". Isso indica um desempenho aquém do esperado para a emissora.

No cenário da Globo, o programa "Mais Você" atingiu seu pior índice de audiência do ano, e a novela "Três Graças" também não conseguiu captar o interesse dos telespectadores, mesmo sendo anunciada como tendo um capítulo decisivo.

Por outro lado, o programa "Cidade Alerta SP" se manteve como vice-líder, mas registrou uma das suas médias mais baixas em dias úteis. Esse dado demonstra uma queda no desempenho geral do programa.

A grande atração da noite foi a 17ª edição de "A Fazenda", que garantiu a vice-liderança, superando significativamente a audiência de "The Voice Brasil", que ficou em terceiro lugar.

Aqui estão os números de audiência da noite, considerando apenas os programas mais assistidos:

Hora Um : 4,1

: 4,1 Bom Dia SP : 8,4

: 8,4 Bom Dia Brasil : 8,0

: 8,0 Encontro com Patrícia Poeta : 6,0

: 6,0 Mais Você : 5,4

: 5,4 SP1 : 8,7

: 8,7 Globo Esporte : 9,5

: 9,5 Jornal Hoje : 10,0

: 10,0 Edição Especial: Terra Nostra : 10,5

: 10,5 Sessão da Tarde – Roubo nas Alturas : 8,8

: 8,8 SPTV : 9,4

: 9,4 Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata : 12,3

: 12,3 Êta Mundo Bom! : 18,7

: 18,7 SP2 : 20,8

: 20,8 Dona de Mim : 21,5

: 21,5 Jornal Nacional : 22,7

: 22,7 Três Graças : 22,5

: 22,5 Tela Quente – Casamento Armado : 12,7

: 12,7 Jornal da Globo : 7,7

: 7,7 Dona de Mim (reapresentação) : 5,5

: 5,5 Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9

Na Record, os destaques foram:

Balanço Geral Manhã : 1,5

: 1,5 Fala Brasil : 2,9

: 2,9 A Escrava Isaura : 3,2

: 3,2 Cidade Alerta : 2,8

: 2,8 Cidade Alerta SP : 5,3

: 5,3 Jornal da Record : 5,7

: 5,7 Mãe : 5,5

: 5,5 Reis: A Consequência : 4,8

: 4,8 A Fazenda 17: 7,3

No SBT, os números foram os seguintes:

SBT Manhã : 1,8

: 1,8 Primeiro Impacto : 2,1

: 2,1 Esmeralda : 2,8

: 2,8 Rubi : 2,3

: 2,3 Fofocalizando : 2,6

: 2,6 A.Mar : 2,3

: 2,3 Programa do Ratinho : 3,1

: 3,1 The Voice Brasil: 3,1

A Band apresentou números que mostram uma luta para aumentar sua audiência, com destaque para:

Jogo Aberto SP : 3,0

: 3,0 Cruel Istambul: 1,6

Esses dados refletem o desempenho de cada programação e têm por objetivo oferecer um panorama da audiência na Grande São Paulo. Cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses números como referência para sua atuação.