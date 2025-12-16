Entretenimento

Números consolidados de 15/12/2025 estão disponíveis

Dionísio Freitas. Foto: Reprodução/Record
confira os números consolidados de 15/12/2025

Na noite de 15 de dezembro de 2025, a audiência de diversas emissoras de TV em São Paulo apresentou resultados significativos. No SBT, as novelas "A.Mar" e "Rubi" não conseguiram atrair a atenção do público e os índices de audiência se aproximaram da Band, que exibia a novela "Cruel Istambul". Isso indica um desempenho aquém do esperado para a emissora.

No cenário da Globo, o programa "Mais Você" atingiu seu pior índice de audiência do ano, e a novela "Três Graças" também não conseguiu captar o interesse dos telespectadores, mesmo sendo anunciada como tendo um capítulo decisivo.

Por outro lado, o programa "Cidade Alerta SP" se manteve como vice-líder, mas registrou uma das suas médias mais baixas em dias úteis. Esse dado demonstra uma queda no desempenho geral do programa.

A grande atração da noite foi a 17ª edição de "A Fazenda", que garantiu a vice-liderança, superando significativamente a audiência de "The Voice Brasil", que ficou em terceiro lugar.

Aqui estão os números de audiência da noite, considerando apenas os programas mais assistidos:

  • Hora Um: 4,1
  • Bom Dia SP: 8,4
  • Bom Dia Brasil: 8,0
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,0
  • Mais Você: 5,4
  • SP1: 8,7
  • Globo Esporte: 9,5
  • Jornal Hoje: 10,0
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
  • Sessão da Tarde – Roubo nas Alturas: 8,8
  • SPTV: 9,4
  • Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 12,3
  • Êta Mundo Bom!: 18,7
  • SP2: 20,8
  • Dona de Mim: 21,5
  • Jornal Nacional: 22,7
  • Três Graças: 22,5
  • Tela Quente – Casamento Armado: 12,7
  • Jornal da Globo: 7,7
  • Dona de Mim (reapresentação): 5,5
  • Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9

Na Record, os destaques foram:

  • Balanço Geral Manhã: 1,5
  • Fala Brasil: 2,9
  • A Escrava Isaura: 3,2
  • Cidade Alerta: 2,8
  • Cidade Alerta SP: 5,3
  • Jornal da Record: 5,7
  • Mãe: 5,5
  • Reis: A Consequência: 4,8
  • A Fazenda 17: 7,3

No SBT, os números foram os seguintes:

  • SBT Manhã: 1,8
  • Primeiro Impacto: 2,1
  • Esmeralda: 2,8
  • Rubi: 2,3
  • Fofocalizando: 2,6
  • A.Mar: 2,3
  • Programa do Ratinho: 3,1
  • The Voice Brasil: 3,1

A Band apresentou números que mostram uma luta para aumentar sua audiência, com destaque para:

  • Jogo Aberto SP: 3,0
  • Cruel Istambul: 1,6

Esses dados refletem o desempenho de cada programação e têm por objetivo oferecer um panorama da audiência na Grande São Paulo. Cada ponto de audiência equivale a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses números como referência para sua atuação.

