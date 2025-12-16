Globo substitui Sergio Guizé por Renato Góes em ‘Quem Ama, Cuida’

Renato Góes foi escalado para protagonizar a nova novela “Quem Ama, Cuida”, que estreia em maio e substituirá “Três Graças” na programação da Globo. A mudança acontece após a saída de Sergio Guizé, que decidiu fazer uma pausa antes de começar um novo trabalho, preferindo não atuar em projetos consecutivos no momento. Guizé ainda está no ar em “Êta Mundo Melhor!”.

No enredo de “Quem Ama, Cuida”, Renato interpretará o filho desaparecido de Artur Brandão, personagem de Antônio Fagundes. A trama se complicará com o retorno dele, logo após a morte do pai, quando ele chega disposto a lutar por poder, herança e relacionamentos familiares. Esse retorno cria um triângulo amoroso entre seu personagem, Adriana (vivida por Leticia Colin) e Pedro (interpretado por Chay Suede), adicionando novos conflitos à narrativa.

O elenco do folhetim conta com nomes renomados como Isabel Teixeira, Tatá Werneck, Tony Ramos, Mariana Ximenes, Flavia Alessandra, Eduardo Sterblitch, Rainer Cadete, Agatha Moreira, Isabela Garcia, Belize Pombal e Jeniffer Nascimento.

A história é escrita por Walcyr Carrasco, com a colaboração de Claudia Souto e Wendell Bendelack. A direção geral fica a cargo de Caetano Caruso, com uma equipe de diretores que inclui Alexandre Macedo, Fábio Rodrigo, Nathalia Ribas e Matheus Senra. A supervisão artística é de Amora Mautner.

Com um elenco forte e uma equipe experiente, “Quem Ama, Cuida” promete ser um melodrama envolvente, focando em reencontros, rivalidades e reviravoltas, mantendo a tradição da Globo de apresentar produções ambiciosas em sua principal faixa horária.