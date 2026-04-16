Alimentação na gravidez: saiba o que consumir e evitar

A gravidez é uma fase incrível e cheia de mudanças. É um momento em que cada decisão, inclusive o que entra no prato, pode impactar a saúde da mãe e o desenvolvimento do bebê. Recentemente, uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) trouxe à tona um dado preocupante: 32,1% da dieta das gestantes brasileiras é composta por alimentos ultraprocessados. Isso é motivo de alerta para todos nós, não acha?

Esses alimentos, como macarrão instantâneo, salgadinhos e biscoitos recheados, acabam sendo práticos, mas podem trazer riscos. Segundo a obstetra Tamara Cuetara, ingerir esses produtos aumenta a probabilidade de diabetes, e também pode resultar em complicações como baixo peso ao nascer e deficiências nutricionais. Por isso, é fundamental pensar na alimentação de forma mais cuidadosa durante a gestação.

Uma ideia bem legal é focar em uma dieta rica em alimentos saudáveis. Proteínas, frutas e legumes devem estar no cardápio diário. “Não existe uma fórmula mágica que sirva para todas as gestantes, mas priorizar alimentos naturais é sempre uma boa escolha”, destaca Tamara. Portanto, que tal incluir mais feijão e arroz nas refeições? Essa combinação é uma verdadeira aliada no combate à anemia e no fornecimento de ferro, que é fundamental para a saúde de mãe e bebê.

Alimentação saudável na gravidez

A alimentação na gravidez não precisa ser radical. O ideal é manter os hábitos já instituídos na rotina, dando preferência a ingredientes frescos e naturais. Tamara sugere: “Prefira sempre o feijão e o arroz, acompanhados de uma fonte de proteína, como carne, para evitar qualquer deficiência.”

Outra dica importante é cuidar do uso do sal. Um excesso pode contribuir para problemas como a pré-eclâmpsia, que é caracterizada pela elevação da pressão arterial durante a gravidez. O ideal é usar óleo, gordura e sal com moderação na hora de cozinhar. Aproveitar esse momento para relaxar, sem distrações como televisão e celular, e, se possível, ao lado de amigos ou familiares, pode deixar a refeição ainda mais prazerosa.

Alimentos benéficos para as gestantes

Para garantir uma gestação saudável, Tamara lista alguns alimentos que devem estar sempre no cardápio:

Arroz e feijão : A dupla é essencial. Consuma diariamente, sempre com uma fonte de proteína;

: A dupla é essencial. Consuma diariamente, sempre com uma fonte de proteína; Legumes e verduras : Eles são super importantes para o desenvolvimento do bebezinho;

: Eles são super importantes para o desenvolvimento do bebezinho; Frutas : O ideal é comer pelo menos três porções por dia. Elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico;

: O ideal é comer pelo menos três porções por dia. Elas ajudam a fortalecer o sistema imunológico; Hidratação: Beba bastante água, pelo menos dois litros por dia, isso ajuda em tudo!

Quais alimentos evitar durante a gestação?

Quando se fala em doces e bebidas açucaradas, é preciso ter cautela. Tamara explica que o aumento natural da glicose no sangue durante a gravidez já é um fator para se preocupar. Por isso, ingerir açúcar em excesso pode levar ao diabetes gestacional. E essa condição não é só um problema para a mãe — pode impactar o bebê, levando a complicações na hora do parto e aumentando as chances de sobrepeso ao nascer.

Cuidados no preparo dos alimentos

Os cuidados na cozinha também são fundamentais. Tamara recomenda que as grávidas ou quem as apoia cuidem do preparo dos alimentos. Carnes malpassadas, peixe cru e ovos crus, ou até frutas e vegetais mal lavados, podem ser perigosos. Isso pode levar a infecções alimentares sérias, como toxoplasmose e salmonelose, que podem ter consequências graves.

Pequenas mudanças nos hábitos diários podem fazer uma grande diferença na saúde de todos. E, assim como ao dirigir aquele carro que a gente ama, atenção ao que está ao redor é sempre essencial!