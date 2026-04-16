Creatina em pó sem diluição: entenda os riscos à saúde

A creatina se tornou um dos suplementos mais badalados entre os amantes de academia. Porém, assim como em muitas modas, tem surgido uma prática meio esquisita nas redes sociais: o tal do “dry scooping”, que, basicamente, é tomar o pó de creatina direto da colher, sem misturar em nada, nem água. Parece prático, né? Mas pode trazer alguns problemas sérios.

Quando você decide seguir essa moda, está se arriscando a ter irritações na boca. Sem diluição, o pó pode grudar nos dentes e causar desconforto ao respirar, já que você pode acabar inalatando partículas finas. E não é só isso: essa prática pode deixar resíduos nos dentes, criando um espaço perfeito para o acúmulo de placa bacteriana. Com isso, o risco de cáries e inflamações nas gengivas aumenta, especialmente se a higiene dental não for mantida em dia.

Além de afetar a parte externa, a mucosa da boca também pode sofrer. Muitas vezes, a pessoa pode sentir ardência, ressecamento ou até aparecer aquelas temidas aftas. Então, vale pensar: será que é mesmo uma boa ideia?

Perigos para a saúde dos dentes

A creatina sem diluição afeta a saúde bucal de várias maneiras. Quando você ingere o pó direto, ele entra em contato com os dentes e a mucosa bucal de forma muito agressiva. O Dr. Herberth, cirurgião-dentista, comenta que esse contato direto pode causar irritações e acúmulo de resíduos que, com o passar do tempo, contribuem para o desgaste do esmalte dos dentes e aumentam a sensibilidade. Não é nada bom ter os dentes mais sensíveis, especialmente na hora de tomar aquele cafézinho ou comer algo mais gelado.

Outro detalhe importante é que, com o uso frequente, a creatina em pó pode se tornar abrasiva. Ela pode desgastar o esmalte dos dentes e favorecer a exposição da dentina, que é a parte mais interna e sensível do dente. É uma situação que nenhum motorista quer enfrentar: aquele desconforto durante uma refeição simples.

Você já deve ter notado que, muitas vezes, o que fica na boca após consumir um suplemento em pó pode ser difícil de limpar. É por isso que, se não houver uma boa escovação após o consumo, pode facilitar o surgimento de cáries e problemas nas gengivas.

Consequências para a saúde respiratória

Além da saúde bucal, o dry scooping também traz riscos para os pulmões. O Dr. Ricardo, pneumologista, explica que tomar suplementos em pó sem diluição pode levar a uma aspiração acidental, que pode resultar em tosse, engasgo e, em casos mais graves, até asfixia. Ninguém quer passar por isso quando está tentando melhorar sua performance na academia, certo?

Essas partículas que escapam podem ir parar nos pulmões e causar inflamações, podendo até evoluir para algo tão sério quanto uma pneumonia aspirativa. Imagine ter que ir para o hospital por conta de um erro ao tomar um suplemento! E nem precisamos falar do desconforto persistente ao engolir, que pode deixar um sabor amargo na boca.

Consumindo corretamente suplementos em pó

Para evitar todos esses problemas, a recomendação é clara: sempre dilua sua creatina em água, leite ou qualquer outro líquido. Assim, você garante uma experiência muito mais segura e livre de riscos desnecessários. Não há nenhuma evidência que prove que tomar o pó sem diluição traga algum benefício, ao contrário do que muitos podem pensar. Com essa prática, você não só protege sua saúde bucal, mas também seu bem-estar geral.

E, vamos ser francos: ninguém quer ter problemas por conta de uma modinha. Melhor manter as coisas simples e efetivas, assim dá para curtir a jornada fitness sem dor de cabeça.