Coceira na menopausa: causas e tratamentos eficazes

A menopausa traz várias mudanças no corpo e, uma delas, que acaba passando despercebida, é a perda de colágeno. Essa proteína, que dá firmeza à pele, sofre uma queda significativa, resultando em flacidez e um aspecto mais envelhecido. Mas você sabia que essa alteração hormonal também pode causar coceira na pele? Isso mesmo, a sensação de desconforto, muitas vezes confundida com alergia, pode ser atribuída a essas mudanças hormonais.

Quando o estrogênio diminui, a pele se torna mais seca e menos elástica. Segundo a Dra. Patricia Magier, isso acontece porque o estrogênio tem papel importante na manutenção da hidratação da pele ao estimular a produção de colágeno. Com a menopausa, a quantidade de colágeno pode cair cerca de 30% nos primeiros cinco anos, o que afeta diretamente a saúde da pele.

Além do ressecamento, fatores como calor e sudorese frequentes podem intensificar a irritação. Se você já passou por dias quentes e percebeu a pele mais sensível, vai entender a ligação entre essas mudanças hormonais e o desconforto. Muitas mulheres relatam que a coceira começa com a transição menopausal, mas acham que é só alergia a algum produto. É bom ficar atento!

Efeito do estrogênio na pele feminina

A função do estrogênio não é só garantir a saúde dos órgãos reprodutivos, mas também é vital para manter a pele bonita. Ele estimula os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção do colágeno e pela elasticidade da pele. A Dra. Patricia explica que a menopausa está ligada a condições cutâneas comuns, como o ressecamento e a coceira difusa. Assim, a sua pele pode ficar mais vulnerável, especialmente com essas oscilações hormonais.

Como um exemplo prático: você já notou a sensação de que a pele está mais fina e sensível? Pois é, isso é comum nesse período e pode levar à coceira, mesmo quando não há lesões visíveis. Se você estiver se sentindo assim, pode ser um sinal de que sua pele está realmente pedindo mais cuidados.

Quando buscar ajuda médica

Nem sempre a coceira está diretamente ligada às alterações hormonais. Portanto, é importante consultar um médico, pois o desconforto pode ter outras causas, como alergias ou condições dermatológicas. A Dra. Patricia recomenda que você converse com o médico sobre quando a coceira começou e se mudou algum produto que usa. Esses detalhes podem ajudar muito no diagnóstico.

Além dos sinais visuais na pele, é crucial ficar atenta à época do ano e como a temperatura pode afetá-la. Por exemplo, se a coceira piora após um banho quente ou durante a noite, pode ser um indicativo de que a situação está relacionada à menopausa.

Tratamentos e abordagens possíveis

Se a coceira e o ressecamento são comuns, existem algumas dicas para aliviar o problema. Tomar banhos curtos com água morna, usar sabonetes suaves e aplicar hidratantes ricos em ceramidas são boas práticas. Aplicar o hidratante com a pele ainda úmida ajuda a potencializar a hidratação.

Se você está lidando com coceira intensa, não hesite em buscar orientação de um dermatologista. Ele pode te receitar tratamentos como corticosteroides leves ou cremes que ajudam a reduzir a inflamação.

Para a região íntima, o uso de estrogênio em baixa dose pode ser uma saída sob orientação médica. Tudo isso faz parte de um cuidado personalizado para cada mulher. E não se esqueça: medicar-se por conta própria não é seguro!

Queixa subdiagnosticada

Infelizmente, essa queixa de desconforto cutâneo durante a menopausa ainda não é levada a sério por muitas pessoas. Muitos tratam como uma simples alergia, o que atrasa o tratamento adequado.

É fundamental que você relate ao médico sua experiência e os sintomas que está enfrentando. Se a coceira estiver afetando a qualidade da sua vida, é hora de dar um passo à frente e buscar a ajuda necessária. Afinal, cuidar da pele é também cuidar de si mesma.