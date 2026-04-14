Autismo em mulheres: conheça os fatores que atrasam o diagnóstico

O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda apresenta uma diferença marcante entre homens e mulheres no Brasil. Com dados do Mapa Autismo Brasil, percebemos que 33% das mulheres só recebem o diagnóstico após os 20 anos, muito diferente dos 9% dos homens. Quando observamos a infância, a história se inverte: 61,6% dos meninos são diagnosticados entre 0 e 4 anos, enquanto só 37,2% das meninas têm essa sorte.

Essa disparidade não se deve apenas a fatores biológicos, mas também a critérios diagnósticos que, ao longo dos anos, foram moldados com base em padrões típicos de comportamento masculino. Isso significa que os sinais de autismo em mulheres, geralmente mais sutis, acabam passando despercebidos.

Na prática, essa diferença gera um cenário complicado. Muitas mulheres atravessam a vida adulta sem saber o que realmente as aflige. Ansiedade, depressão ou uma sensação constante de exaustão aparecem, mas o motivo subjacente do transtorno muitas vezes permanece oculto.

Características do autismo são camufladas

O médico Rafael Matias, professor de psiquiatria, explica que uma das razões para esse atraso no diagnóstico é a chamada camuflagem social. Mulheres com TEA muitas vezes desenvolvem maneiras de se adaptar ao ambiente, como imitar formas de comunicação e ensaiar interações. Isso pode encobrir sinais importantes do transtorno, causando confusão, especialmente durante a infância.

Esse processo, conhecido como masking, demanda esforço constante e, mesmo que facilite a interação em certos contextos, o custo emocional pode ser alto. Controlar comportamentos e responder a estímulos pode levar a um desgaste psicológico significativo. Consequentemente, a pessoa pode se sentir cansada e inadequada, mesmo que esteja se esforçando para se encaixar.

Fenótipo feminino do autismo e diagnósticos equivocados

O que a literatura médica chama de “fenótipo feminino” do autismo revela uma gama de características que são menos evidentes e, por isso, costumam escapar aos critérios de diagnóstico normais. Muitas mulheres têm interesses que são socialmente aceitos, mas vividos com intensidade, como hobbies em que mergulham completamente.

Elas podem também usar a imitação como um meio de comunicação, o que dificulta ainda mais a percepção de déficits. Muitas vezes, essa situação leva a diagnósticos equivocados, onde transtornos como ansiedade ou depressão são identificados antes do TEA, o que pode prejudicar o tratamento adequado.

Impactos do diagnóstico tardio

Ficar sem um diagnóstico claro por tanto tempo pode afetar negativamente a vida social, profissional e emocional dessas mulheres. As dificuldades de comunicação e interação, quando não são compreendidas no contexto do autismo, podem comprometer relacionamentos e oportunidades de desenvolvimento.

Um estudo do Mapa Autismo Brasil indica que esse impacto é especialmente forte na construção de laços e nas trajetórias profissionais, o que gera uma baixa autoestima e uma sensação de não pertencimento. Mas, ao receber um diagnóstico na vida adulta, tudo muda. Isso proporciona uma nova maneira de entender essas experiências.

O reconhecimento do transtorno permite tratar as questões emocionais, adaptações sensoriais e habilidades sociais de uma forma mais funcional. Assim, não se trata apenas de compensar, mas de buscar estratégias que realmente façam sentido.

Reinterpretação da trajetória após o diagnóstico

O diagnóstico tardio vai além de um rótulo; é visto como uma chance de reorganizar a vida. Ele possibilita que as mulheres revejam seus momentos difíceis e busquem intervenções mais adequadas às suas necessidades.

Com isso, a demanda por avaliações especializadas em adultos cresce. É essencial que os métodos de diagnóstico sejam aprimorados para que consigamos captar as manifestações do autismo feminino. Isso é fundamental para melhorar a detecção e o acesso ao cuidado apropriado.