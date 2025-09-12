Apple reduz preços de produtos no Brasil

A Apple trouxe novidades fresquinhas na sua linha de produtos depois do lançamento do tão esperado iPhone 17, que aconteceu no dia 9. Uma das principais mudanças foi a redução de preços dos modelos do iPhone 16, enquanto o iPhone 15 foi retirado do site oficial da marca. Essa movimentação é uma estratégia para abrir espaço para o novo, ajustando também o estoque dos modelos mais antigos.

As novidades não param por aí. O iPhone 16 agora está com preços mais atrativos, prometendo deixar muitos consumidores de olho. Por exemplo, a versão de 128 GB que antes custava R$ 7.799, agora está disponível por R$ 6.799 — uma queda de 12,8%. Já o iPhone 16 Plus de 256 GB, que custava R$ 10.299, agora sai por R$ 9.299. Com esses preços, é hora de pensar no que cada modelo pode oferecer!

### Por quanto estão sendo vendidos os iPhones da linha 16?

Essa redução nos preços promete conquistar corações. O iPhone 16, na versão de 128 GB, teve uma boa queda, mas atenção, nem todos os modelos seguem disponíveis. A Apple decidiu descontinuar as versões de 256 GB e 512 GB do modelo padrão, assim como o de 512 GB do iPhone 16 Plus. Essa mudança é parte da estratégia da empresa de simplificar suas opções quando lança novidades. Por outro lado, o iPhone 16e continua firme e forte, sem alteração de preço nas versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB, o que pode ser uma boa escolha para quem busca uma opção um pouco mais econômica.

### Disponibilidade e alterações na linha do iPhone 16

E o que dizer do iPhone 17? Ele chegou cheio de recursos novos, destacando-se pela eficiência do processador e uma tela que traz uma taxa de atualização de 120 Hz. O preço varía entre R$ 7.999 a R$ 11.499. Mesmo com essa novidade, o sumiço do iPhone 15 do site da Apple não pegou ninguém de surpresa. A empresa costuma retirar modelos antigos para dar lugar aos novos.

Para quem ainda sonha com um iPhone 15, não desanime! Você ainda pode encontrá-lo em algumas lojas por preços mais baixos, uma boa alternativa para quem deseja economizar uma graninha.

### Valores do iPhone 17 e retirada do iPhone 15

Agora, se você tem a intenção de adquirir um novo iPhone, fique ligado nas promoções e descontos que estão por vir! A pré-venda do iPhone 17 já está marcada para começar em 23 de setembro, e é uma ótima oportunidade para quem está de olho no lançamento. Com tantas mudanças e opções, a hora é agora para escolher o que melhor se adapta ao seu estilo e necessidade.