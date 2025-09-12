Notícias

Apple reduz preços de produtos no Brasil

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Apple surpreende com queda de preço no Brasil
iPhone 17 (Foto: Veja)

A Apple trouxe novidades fresquinhas na sua linha de produtos depois do lançamento do tão esperado iPhone 17, que aconteceu no dia 9. Uma das principais mudanças foi a redução de preços dos modelos do iPhone 16, enquanto o iPhone 15 foi retirado do site oficial da marca. Essa movimentação é uma estratégia para abrir espaço para o novo, ajustando também o estoque dos modelos mais antigos.

As novidades não param por aí. O iPhone 16 agora está com preços mais atrativos, prometendo deixar muitos consumidores de olho. Por exemplo, a versão de 128 GB que antes custava R$ 7.799, agora está disponível por R$ 6.799 — uma queda de 12,8%. Já o iPhone 16 Plus de 256 GB, que custava R$ 10.299, agora sai por R$ 9.299. Com esses preços, é hora de pensar no que cada modelo pode oferecer!

### Por quanto estão sendo vendidos os iPhones da linha 16?

Essa redução nos preços promete conquistar corações. O iPhone 16, na versão de 128 GB, teve uma boa queda, mas atenção, nem todos os modelos seguem disponíveis. A Apple decidiu descontinuar as versões de 256 GB e 512 GB do modelo padrão, assim como o de 512 GB do iPhone 16 Plus. Essa mudança é parte da estratégia da empresa de simplificar suas opções quando lança novidades. Por outro lado, o iPhone 16e continua firme e forte, sem alteração de preço nas versões de 128 GB, 256 GB e 512 GB, o que pode ser uma boa escolha para quem busca uma opção um pouco mais econômica.

### Disponibilidade e alterações na linha do iPhone 16

E o que dizer do iPhone 17? Ele chegou cheio de recursos novos, destacando-se pela eficiência do processador e uma tela que traz uma taxa de atualização de 120 Hz. O preço varía entre R$ 7.999 a R$ 11.499. Mesmo com essa novidade, o sumiço do iPhone 15 do site da Apple não pegou ninguém de surpresa. A empresa costuma retirar modelos antigos para dar lugar aos novos.

Para quem ainda sonha com um iPhone 15, não desanime! Você ainda pode encontrá-lo em algumas lojas por preços mais baixos, uma boa alternativa para quem deseja economizar uma graninha.

### Valores do iPhone 17 e retirada do iPhone 15

Agora, se você tem a intenção de adquirir um novo iPhone, fique ligado nas promoções e descontos que estão por vir! A pré-venda do iPhone 17 já está marcada para começar em 23 de setembro, e é uma ótima oportunidade para quem está de olho no lançamento. Com tantas mudanças e opções, a hora é agora para escolher o que melhor se adapta ao seu estilo e necessidade.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

543401330 1218872663613955 8083531037981567185 n

Bondinho sai dos trilhos e causa 15 mortes e 23 feridos

17 segundos atrás
‘O avião que transportava o pres…Ver mais

Avião que transportava o preso cai em região remota

31 segundos atrás
encontraram uma ‘besta do mar’ com três olhos escondida há 500 milhões de anos

Pesquisadores descobrem criatura marinha com três olhos de 500 milhões de anos

31 minutos atrás
TJSC decide que latidos ocasionais não geram indenização. Caso em Itajaí reforça que só prova técnica pode garantir ação por barulho.

Cachorro faz barulho? Entenda as regras para indenização

51 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo