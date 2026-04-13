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números consolidados de 11 de abril de 2026 são divulgados

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Luis Ricardo apresenta o Viva a Noite. Foto: Divulgação/SBT
confira os números consolidados de 11/04/2026

No último sábado, dia 11 de abril de 2026, o programa Viva a Noite, apresentado por Luis Ricardo, obteve um excelente desempenho, alcançando um pico de 5 pontos de audiência. Com isso, o programa conseguiu consolidar sua vice-liderança no ranking de audiências, superando a exibição de um filme pela concorrente Record.

Em contraste, o Bom Dia Sábado registrou sua menor média de audiência em um longo período, evidenciando uma queda de interesse por parte do público nesse horário. A atração Caldeirão com Huck também enfrentou dificuldades, com parte de seus telespectadores optando por assistir à homenagem a Renato Aragão, resultando em uma perda significativa de audiência.

Além disso, o Balanço Geral SP, em sua edição especial, viu sua audiência afetada pela concorrência direta. Muitos telespectadores migraram para o SBT Notícias 2ª Edição, refletindo um movimento de troca de canal em busca de informações.

Os números consolidados de audiência no sábado apresentaram uma variedade de dados por programa. A lista dos principais programas de TV foi a seguinte:

  • Globo Rural (reapresentação): 3,6
  • Bom Dia Sábado: 5,5
  • Pequenas Empresas Grandes Negócios: 5,9
  • É de Casa: 5,9
  • SP1: 8,4
  • Globo Esporte: 9,4
  • Jornal Hoje: 9,6
  • Caldeirão com Mion: 8,9
  • Brasileirão: Vitória x São Paulo: 13,3
  • A Nobreza do Amor: 16,5
  • Jornal Nacional: 21,2
  • BBB 26: 18,1

Por sua vez, a Record apresentou índices inferiores em vários programas, como:

  • Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,9
  • Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 2,8
  • Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,9

Programas do SBT também mostraram desempenho modesto, como:

  • Casos de Família: 2,0
  • Viva a Noite: 4,0

Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para as emissoras e para o mercado publicitário, pois indicam o alcance e a popularidade dos programas.

A medição e divulgação dos números de audiência são realizadas pelas assessorias de imprensa das emissoras, fornecendo um panorama de como as atrações estão sendo recebidas pelo público.

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