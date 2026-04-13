números consolidados de 11 de abril de 2026 são divulgados

No último sábado, dia 11 de abril de 2026, o programa Viva a Noite, apresentado por Luis Ricardo, obteve um excelente desempenho, alcançando um pico de 5 pontos de audiência. Com isso, o programa conseguiu consolidar sua vice-liderança no ranking de audiências, superando a exibição de um filme pela concorrente Record.

Em contraste, o Bom Dia Sábado registrou sua menor média de audiência em um longo período, evidenciando uma queda de interesse por parte do público nesse horário. A atração Caldeirão com Huck também enfrentou dificuldades, com parte de seus telespectadores optando por assistir à homenagem a Renato Aragão, resultando em uma perda significativa de audiência.

Além disso, o Balanço Geral SP, em sua edição especial, viu sua audiência afetada pela concorrência direta. Muitos telespectadores migraram para o SBT Notícias 2ª Edição, refletindo um movimento de troca de canal em busca de informações.

Os números consolidados de audiência no sábado apresentaram uma variedade de dados por programa. A lista dos principais programas de TV foi a seguinte:

Globo Rural (reapresentação) : 3,6

: 3,6 Bom Dia Sábado : 5,5

: 5,5 Pequenas Empresas Grandes Negócios : 5,9

: 5,9 É de Casa : 5,9

: 5,9 SP1 : 8,4

: 8,4 Globo Esporte : 9,4

: 9,4 Jornal Hoje : 9,6

: 9,6 Caldeirão com Mion : 8,9

: 8,9 Brasileirão: Vitória x São Paulo : 13,3

: 13,3 A Nobreza do Amor : 16,5

: 16,5 Jornal Nacional : 21,2

: 21,2 BBB 26: 18,1

Por sua vez, a Record apresentou índices inferiores em vários programas, como:

Fala Brasil – Edição de Sábado : 2,9

: 2,9 Balanço Geral SP – Edição de Sábado : 2,8

: 2,8 Cidade Alerta – Edição de Sábado: 4,9

Programas do SBT também mostraram desempenho modesto, como:

Casos de Família : 2,0

: 2,0 Viva a Noite: 4,0

Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 78.781 domicílios sintonizados. Esses dados são importantes para as emissoras e para o mercado publicitário, pois indicam o alcance e a popularidade dos programas.

A medição e divulgação dos números de audiência são realizadas pelas assessorias de imprensa das emissoras, fornecendo um panorama de como as atrações estão sendo recebidas pelo público.