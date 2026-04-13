Menopausa: descubra 6 plantas para seu bem-estar

A menopausa é um período que pode trazer muitas mudanças para as mulheres. É a fase em que a menstruação chega ao fim e a capacidade reprodutiva se encerra, tudo isso devido à queda dos hormônios estrogênio e progesterona. Essa mudança hormonal pode resultar em sintomas chatos, como ondas de calor, insônia, alterações de humor e até a perda de densidade óssea.

Entretanto, esse não precisa ser um período complicado. É possível passar por essa fase com qualidade, mantendo hábitos saudáveis, seguindo um acompanhamento médico e, em muitos casos, buscando alternativas naturais que podem ajudar a suavizar os sintomas. O uso de plantas medicinais é algo tradicional em várias culturas e pode ser uma ótima aliada nesse processo.

A médica Helena Campiglia, especialista em medicina integrativa, listou seis plantas que podem ajudar durante essa fase de instabilidade hormonal. Vamos conhecer melhor esses aliados?

1. Amora (Morus nigra)

A folha da amora é uma verdadeira mão na roda. Ela é rica em fitoestrógenos, o que significa que pode ajudar muito a controlar as ondas de calor, além de dar um boost na memória e na qualidade do sono. Você pode preparar um chá com as folhas ou até optar por uma tintura. Para quem já passou por isso, sabe como uma boa noite de sono faz toda a diferença.

2. Dong quai (Angelica sinensis)

Chamado de “ginseng feminino”, o dong quai é uma estrela da medicina chinesa. Ele ajuda a regular a menstruação e é ótimo para aliviar a fadiga e os fogachos. Mas atenção: é bom tomar cuidado, pois pode aumentar o fluxo menstrual e interagir com anticoagulantes. Como qualquer remédio, o ideal é sempre consultar um profissional.

3. Maca peruana (Lepidium peruvianum)

Essa raiz dos Andes é conhecida por sua potência. Muitos dizem que ela tem efeitos afrodisíacos e energéticos, ajudando no humor das mulheres na pós-menopausa. O melhor? Não há relatos de efeitos colaterais. Para quem busca algo natural e com potencial positivo, é uma boa opção.

4. Vitex (Vitex agnus-castus)

Quem sofre com a TPM já deve ter ouvido falar do vitex, e ele também brilha na menopausa! Ele ajuda a aliviar a ansiedade, os fogachos e até o sangramento irregular. Sem dúvida, um aliado que pode ser bem útil nesse período de transição.

5. Cimicífuga (Actaea racemosa)

Com propriedades anti-inflamatórias e sedativas, a cimicífuga é uma planta que pode ajudar com cólicas menstruais e aqueles calorões indesejados. É uma boa alternativa para quem tem histórico de câncer de mama e não quer usar hormônios, mas atenção para quem tem problemas no fígado.

6. Erva-de-são-joão (Hypericum perforatum)

Essa planta é mais famosa pelo seu efeito antidepressivo, mas também é ótima para reduzir as ondas de calor. Além disso, quando combinada com a cimicífuga, pode ajudar ainda mais a controlar sintomas como insônia e fogachos.

Abordagens naturais para a saúde da mulher

No livro “Medicina Integrativa & Saúde da Mulher”, a Dra. Helena Campiglia explora várias opções mais sustentáveis, como nutrição, suplementos, acupuntura e fitoterapia, tudo isso em harmonia com a medicina convencional. Usar plantas medicinais pode ser uma boa pedida, mas é sempre melhor contar com a orientação de um profissional que pode indicar a melhor forma de uso, evitando interações indesejadas e adaptando tudo às necessidades de cada mulher.

E assim, enquanto a viagem pela menopausa pode ter seus desafios, com conhecimento e cuidado, é possível atravessar essa fase de maneira mais leve e saudável.