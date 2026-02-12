Números consolidados de 11/02/2026 são divulgados
Audiência da Televisão em 11 de Fevereiro de 2026: Destaques e Resultados
Na noite de 11 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças teve um desempenho notável, alcançando sua melhor média de audiência antes da transmissão de um jogo de futebol. Por outro lado, a série Êta Mundo Melhor! enfrentou dificuldades, com uma queda no número de telespectadores devido à alteração no horário de exibição. A situação não melhorou para o programa Nevou na Globo, que é dedicado às Olimpíadas de Inverno e não conseguiu atrair o público da novela das seis.
Enquanto isso, o SBT viu a primeira temporada do reality show Love Taste terminar com baixos índices de audiência.
Na Record, a situação não é mais animadora: o programa Balanço Geral SP apresentou resultados insatisfatórios, levando os responsáveis da emissora a ficarem preocupados com os números.
Audiência Detalhada do Dia
A seguir, os números de audiência consolidados para o dia:
- Hora 1: 3,9 pontos
- Bom Dia SP: 8,3 pontos
- Bom Dia Brasil: 9,1 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
- Mais Você: 6,5 pontos
- SP1: 9,6 pontos
- Globo Esporte: 9,4 pontos
- Jornal Hoje: 9,7 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos
- Olimpíadas de Inverno: 8,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 9,8 pontos
- Olimpíadas de Inverno: 11,5 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3 pontos
- Nevou na Globo: 13,2 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 15,3 pontos
- SP2: 18,3 pontos
- Coração Acelerado: 17,8 pontos
- Jornal Nacional: 20,2 pontos
- Três Graças: 24,0 pontos
- Brasileirão: São Paulo x Grêmio: 18,3 pontos
- Segue o Jogo: 13,7 pontos
- BBB 26: 12,1 pontos
- Jornal da Globo: 7,3 pontos
- Rede BBB: 5,3 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,5 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 pontos
- Olimpíadas de Inverno: 3,0 pontos
Para outros canais, os números foram:
Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
- Balanço Geral Manhã II: 2,5 pontos
- Balanço Geral Manhã SP: 2,4 pontos
- Fala Brasil: 2,8 pontos
- Hoje em Dia: 3,5 pontos
- Balanço Geral SP: 4,5 pontos
- E outros programas com variações entre 1,0 e 7,6 pontos.
SBT:
- SBT Manhã: 2,1 pontos
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,0 pontos
- Primeiro Impacto: 2,2 pontos
- Love Taste: 1,8 pontos
- Outros programas com resultados entre 1,1 e 3,7 pontos.
Os dados de audiência são instrumentos fundamentais para as emissoras, pois cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam a direcionar investimentos publicitários e estratégias de programação.