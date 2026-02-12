Entretenimento

Números consolidados de 11/02/2026 são divulgados

Casal de Três Graças. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 11/02/2026

Audiência da Televisão em 11 de Fevereiro de 2026: Destaques e Resultados

Na noite de 11 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças teve um desempenho notável, alcançando sua melhor média de audiência antes da transmissão de um jogo de futebol. Por outro lado, a série Êta Mundo Melhor! enfrentou dificuldades, com uma queda no número de telespectadores devido à alteração no horário de exibição. A situação não melhorou para o programa Nevou na Globo, que é dedicado às Olimpíadas de Inverno e não conseguiu atrair o público da novela das seis.

Enquanto isso, o SBT viu a primeira temporada do reality show Love Taste terminar com baixos índices de audiência.

Na Record, a situação não é mais animadora: o programa Balanço Geral SP apresentou resultados insatisfatórios, levando os responsáveis da emissora a ficarem preocupados com os números.

Audiência Detalhada do Dia

A seguir, os números de audiência consolidados para o dia:

  • Hora 1: 3,9 pontos
  • Bom Dia SP: 8,3 pontos
  • Bom Dia Brasil: 9,1 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,2 pontos
  • Mais Você: 6,5 pontos
  • SP1: 9,6 pontos
  • Globo Esporte: 9,4 pontos
  • Jornal Hoje: 9,7 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,2 pontos
  • Olimpíadas de Inverno: 8,4 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 9,8 pontos
  • Olimpíadas de Inverno: 11,5 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 12,3 pontos
  • Nevou na Globo: 13,2 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 15,3 pontos
  • SP2: 18,3 pontos
  • Coração Acelerado: 17,8 pontos
  • Jornal Nacional: 20,2 pontos
  • Três Graças: 24,0 pontos
  • Brasileirão: São Paulo x Grêmio: 18,3 pontos
  • Segue o Jogo: 13,7 pontos
  • BBB 26: 12,1 pontos
  • Jornal da Globo: 7,3 pontos
  • Rede BBB: 5,3 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,5 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,8 pontos
  • Olimpíadas de Inverno: 3,0 pontos

Para outros canais, os números foram:

Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,7 pontos
  • Balanço Geral Manhã II: 2,5 pontos
  • Balanço Geral Manhã SP: 2,4 pontos
  • Fala Brasil: 2,8 pontos
  • Hoje em Dia: 3,5 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,5 pontos
  • E outros programas com variações entre 1,0 e 7,6 pontos.

SBT:

  • SBT Manhã: 2,1 pontos
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,0 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,2 pontos
  • Love Taste: 1,8 pontos
  • Outros programas com resultados entre 1,1 e 3,7 pontos.

Os dados de audiência são instrumentos fundamentais para as emissoras, pois cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam a direcionar investimentos publicitários e estratégias de programação.

