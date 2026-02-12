Números consolidados de 11/02/2026 são divulgados

Audiência da Televisão em 11 de Fevereiro de 2026: Destaques e Resultados

Na noite de 11 de fevereiro de 2026, a novela Três Graças teve um desempenho notável, alcançando sua melhor média de audiência antes da transmissão de um jogo de futebol. Por outro lado, a série Êta Mundo Melhor! enfrentou dificuldades, com uma queda no número de telespectadores devido à alteração no horário de exibição. A situação não melhorou para o programa Nevou na Globo, que é dedicado às Olimpíadas de Inverno e não conseguiu atrair o público da novela das seis.

Enquanto isso, o SBT viu a primeira temporada do reality show Love Taste terminar com baixos índices de audiência.

Na Record, a situação não é mais animadora: o programa Balanço Geral SP apresentou resultados insatisfatórios, levando os responsáveis da emissora a ficarem preocupados com os números.

Audiência Detalhada do Dia

A seguir, os números de audiência consolidados para o dia:

Hora 1 : 3,9 pontos

: 3,9 pontos Bom Dia SP : 8,3 pontos

: 8,3 pontos Bom Dia Brasil : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Mais Você : 6,5 pontos

: 6,5 pontos SP1 : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Globo Esporte : 9,4 pontos

: 9,4 pontos Jornal Hoje : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Olimpíadas de Inverno : 8,4 pontos

: 8,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Olimpíadas de Inverno : 11,5 pontos

: 11,5 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 12,3 pontos

: 12,3 pontos Nevou na Globo : 13,2 pontos

: 13,2 pontos Êta Mundo Melhor! : 15,3 pontos

: 15,3 pontos SP2 : 18,3 pontos

: 18,3 pontos Coração Acelerado : 17,8 pontos

: 17,8 pontos Jornal Nacional : 20,2 pontos

: 20,2 pontos Três Graças : 24,0 pontos

: 24,0 pontos Brasileirão: São Paulo x Grêmio : 18,3 pontos

: 18,3 pontos Segue o Jogo : 13,7 pontos

: 13,7 pontos BBB 26 : 12,1 pontos

: 12,1 pontos Jornal da Globo : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Rede BBB : 5,3 pontos

: 5,3 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,8 pontos

: 3,8 pontos Olimpíadas de Inverno: 3,0 pontos

Para outros canais, os números foram:

Record:

Balanço Geral Manhã : 1,7 pontos

: 1,7 pontos Balanço Geral Manhã II : 2,5 pontos

: 2,5 pontos Balanço Geral Manhã SP : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Fala Brasil : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Hoje em Dia : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Balanço Geral SP : 4,5 pontos

: 4,5 pontos E outros programas com variações entre 1,0 e 7,6 pontos.

SBT:

SBT Manhã : 2,1 pontos

: 2,1 pontos SBT Manhã 2ª Edição : 2,0 pontos

: 2,0 pontos Primeiro Impacto : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Love Taste : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Outros programas com resultados entre 1,1 e 3,7 pontos.

Os dados de audiência são instrumentos fundamentais para as emissoras, pois cada ponto representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números ajudam a direcionar investimentos publicitários e estratégias de programação.