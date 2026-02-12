Fibromialgia: descubra dicas para aliviar os sintomas

A fibromialgia está se tornando um tema cada vez mais relevante nas conversas sobre saúde. Muitas pessoas que convivem com essa condição enfrentam dificuldades no dia a dia, pois a síndrome é caracterizada por dores crônicas e uma série de sintomas que podem pesar na qualidade de vida. Isso afeta não apenas o trabalho, mas também as relações sociais e o bem-estar emocional. Para quem tem fibromialgia, tarefas simples podem se tornar um verdadeiro desafio.

Em janeiro, uma notícia boa chegou ao Brasil: a Lei nº 14.705 foi aprovada. Ela reconhece pessoas com fibromialgia e doenças similares como deficientes. Mas, atenção! Esse reconhecimento não é automático. É preciso passar por uma avaliação que considere não só os sintomas físicos, mas como isso limita atividades e a participação social.

A Sociedade Brasileira de Reumatologia estima que cerca de 3% da população brasileira tenha fibromialgia. E você sabia que essa condição afeta mais mulheres do que homens? Estima-se que de sete a nove pacientes diagnosticados sejam do sexo feminino, embora homens, idosos, adolescentes e até crianças também possam apresentar a síndrome.

Sintomas da fibromialgia e seus impactos no sono

A Karina Paez, da rede de clínicas AmorSaúde, explica que a fibromialgia vai além da dor. Os sintomas incluem alterações no sono, no humor e na disposição. Quem já passou por noites mal dormidas sabe como isso afeta o dia a dia. O sono leve e fragmentado é uma queixa comum entre quem tem a síndrome. Dormir várias horas não ajuda se a qualidade do sono não é boa.

Quando não se atinge uma fase profunda do sono, o corpo não se recupera como deveria. Isso pode criar um ciclo complicado: a dor prejudica o sono e, por sua vez, um sono ruim faz a dor ficar ainda pior. É como sair em uma estrada cheia de buracos: você acaba sentindo mais a irregularidade!

Hábitos que ajudam a aliviar os sintomas

Apesar de não ter cura, algumas mudanças na rotina podem ajudar a amenizar os sintomas. Vamos dar uma olhada em algumas dicas práticas:

1. Prática regular de atividade física leve

Exercícios como caminhada, alongamento, pilates e hidroginástica podem fazer maravilhas. O segredo é respeitar os limites do corpo — o importante é mover-se sem gerar mais desconforto.

2. Manutenção de horários regulares para dormir

Criar uma rotina para dormir ajuda bastante. Ter horários fixos para deitar e acordar pode fazer a diferença e garantir um descanso mais reparador. Para quem já enfrentou o trânsito e sabe como isso pode ser cansativo, um bom sono pode ser o que falta.

3. Controle do estresse emocional

Encontrar momentos para relaxar é fundamental. Seja assistindo a um filme, fazendo uma caminhada no parque ou até buscando acompanhamento terapêutico, tudo isso ajuda a equilibrar as emoções e a reduzir os sintomas.

4. Cuidados com a alimentação

A alimentação também pode ser uma aliada. Diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, açúcar e gorduras pode ajudar a controlar a inflamação e, claro, influenciar no bem-estar geral. Pense nas suas saídas com os amigos: um lanche saudável pode ser mais gostoso e ajudar no que você sente!

5. Acompanhamento médico regular

Nada melhor que estar em dia com a saúde, certo? Consultar regularmente profissionais de saúde permite ajustes no tratamento e orientações personalizadas. Isso faz toda a diferença para a qualidade de vida.

Mitos e verdades sobre a fibromialgia

Ainda há muitas dúvidas sobre a fibromialgia, e é bom saber o que é verdade e o que é mito. Vamos esclarecer alguns pontos:

1. A fibromialgia é uma doença psicológica

Mito. Embora possa aparecer após eventos traumáticos, a fibromialgia não é só psicológica. A ciência ainda investiga as causas, e acredita-se que vários fatores estão envolvidos, como genéticos e neurológicos.

2. Existem exames para confirmar a fibromialgia

Mito. O diagnóstico é clínico, feito a partir da conversa com o médico e levando em conta outros possíveis problemas. Não há exames que confirmem ou descartem a doença.

3. A fibromialgia não tem cura

Verdade. Infelizmente, ainda não existe uma cura. Mas há formas de aliviar os sintomas. Sem tratamento, a qualidade de vida pode cair muito, então acompanhamento médico é essencial.

4. A alimentação pode ajudar no controle dos sintomas

Verdade. Embora não haja uma dieta específica, mudar alguns hábitos alimentares pode trazer benefícios, como diminuir alimentos inflamatórios.

5. A fibromialgia é um tipo de artrite

Mito. A fibromialgia não causa inflamação nas articulações ou danos aos tecidos, embora possa coexistir com outras doenças reumáticas.

Quando procurar um médico

Se a dor começar a atrapalhar o dia a dia ou se surgirem sintomas como cansaço excessivo e alterações do sono, é hora de procurar um médico. E não se esqueça: sinais como febre ou perda de peso sem explicação devem ser investigados. O acompanhamento médico é crucial para garantir que todo o cuidado necessário esteja sendo feito.