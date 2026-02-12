Dicas práticas para manter energia e saúde no carnaval

Os dias de Carnaval estão chegando e, com eles, a promessa de muita diversão, folia e até alguns desafios. Com milhões de pessoas nas ruas, a energia da festa pode ser contagiante, mas manter o corpo em dia é fundamental para aproveitar sem surpresas. Garantir que a alimentação esteja na linha pode ajudar a segurar o ritmo e ainda dar uma força para aguentar os blocos sob o sol intenso.

A professora Patrícia Souza, da Universidade Veiga de Almeida, dá algumas dicas valiosas. Pense no Carnaval como uma maratona: seu corpo precisa de combustível de qualidade para enfrentar longas caminhadas e a falta de sono que rola nesses dias. E sim, a escolha de alimentos simples pode fazer a diferença na sua disposição.

Aqui vão cinco toques práticos para você se manter firme e forte na folia!

1. Não saia de casa em jejum

Antes de sair para a festa, é importante comer algo. Uma refeição leve, mas que tenha nutrientes, é o ideal. Pense em combinar grãos integrais, proteínas e frutas. Por exemplo, um pão integral com ovo e uma banana. Isso garante que você tenha energia suficiente e evita passar mal, como fraqueza ou dor de cabeça.

2. Hidrate-se constantemente

A água é sua melhor amiga! O calor e as bebidas alcoólicas podem desidratar rápido. O truque é intercalar as bebidas: entre um drink e outro, tome água. Se der, inclua água de coco ou isotônicos para ajudar ainda mais na reposição.

3. Prefira lanches leves e seguros

Quando a fome bater durante os blocos, procure por lanches que não pesem no estômago, como castanhas, frutas e sanduíches simples. Frutas como banana e maçã são ótimas opções. E uma dica importante: evite alimentos que ficaram expostos ao sol, pois eles podem te deixar mal.

4. Evite exageros no álcool

Sim, é Carnaval, mas moderação é a chave. Beber com parcimônia e, de preferência, não de estômago vazio ajuda a evitar a famosa ressaca e a desidratação. Assim, você consegue curtir mais e melhor.

5. Cuide da alimentação no pós-bloco

Depois de tanta dança e calor, seu corpo pede uma força. Invista em uma refeição equilibrada com líquidos e alimentos saudáveis. Frutas suculentas como melancia e laranja são ótimas para a recuperação e ajudam a reidratá-lo.

A Patrícia ressalta que esses pequenos cuidados podem fazer uma grande diferença durante o Carnaval. Um pouquinho de planejamento na alimentação pode garantir que você aproveite a festa com muito mais energia e curtição. Então, bora se preparar para a folia!