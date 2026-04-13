Saúde

Guaraná: descubra 6 benefícios para a saúde e saiba como usar

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Guaraná: 6 benefícios para a saúde e como usar a planta corretamente
Guaraná: 6 benefícios para a saúde e como usar a planta corretamente

Originário da Amazônia, o guaraná (Paullinia cupana) é uma planta incrível que ganhou fama por suas propriedades energéticas e terapêuticas. Muitos conhecem o guaraná dos refrigerantes e sucos, mas o que poucos sabem é que ele é uma verdadeira potência de nutrientes, recheado de cafeína, taninos, saponinas e antioxidantes. Essas substâncias não só ajudam a aumentar a disposição, como também podem ser uma mão na roda quando o assunto é saúde. Vamos explorar juntos o que mais essa maravilha da natureza pode oferecer e como incluí-la na nossa rotina!

### 1. Aumenta a energia e reduz o cansaço

Sabe aqueles dias em que a energia parece estar no fundo do poço? Pois é, o guaraná pode ser seu aliado. Com uma alta concentração de cafeína, ele dá um gás ao seu sistema nervoso central, ajudando a aumentar o estado de alerta e diminuir a fadiga. Ideal para quem enfrenta longas jornadas de trabalho ou precisa se concentrar nos estudos, um pouco de guaraná pode ser o empurrãozinho que você precisa.

### 2. Ajuda a emagrecer

Um dos grandes benefícios do guaraná é sua ação termogênica. Isso significa que ele acelera o metabolismo e aumenta o consumo de energia pelo corpo, ajudando na queima de gordura. Claro que não dá para esperar milagres; é fundamental associar o consumo de guaraná a uma dieta balanceada e à prática regular de exercícios. Mas, quem já pegou uma estrada longa sabe como é bom ter energia extra, certo?

### 3. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares

Recentemente, uma pesquisa da USP mostrou que o guaraná tem grande potencial na prevenção de doenças do coração. As catequinas, que são antioxidantes presentes na planta, ajudam a reduzir o estresse oxidativo no corpo. Isso é importante porque o estresse oxidativo está ligado a várias doenças, inclusive algumas muito sérias. Estar ciente disso é fundamental, afinal, cuidar do coração é sempre uma prioridade.

### 4. Auxilia contra o envelhecimento precoce

Os radicais livres são os vilões do envelhecimento, e é aqui que as propriedades do guaraná se destacam. Com suas catequinas e taninos, o guaraná combate esses radicais e ajuda a manter as células saudáveis. Isso favorece a renovação celular e contribui para a produção de colágeno, essencial para manter a pele firme e saudável. Se você está interessado em manter a sua juventude, esse pode ser um bom caminho!

### 5. Melhora a concentração

Já ouviu falar que quem não foca, não sai do lugar? O guaraná é uma mão na roda para melhorar a concentração. Ele age bloqueando a adenosina, uma substância que causa cansaço, e ainda conta com compostos que ajudam a turbinar a atenção. Para quem vai enfrentar uma reunião importante ou uma sessão de estudos, um pouco de guaraná pode fazer toda a diferença.

### 6. Melhora o desempenho físico

Treinar fica muito mais fácil com um pouco de guaraná na jogada. Sua cafeína auxilia na resistência e retarda a sensação de cansaço durante os exercícios. Isso significa que você pode se esforçar mais e por mais tempo. Então, se você gosta de manter a rotina de treinos, vale considerar o guaraná como um aliado.

### Como utilizar o guaraná

O guaraná em pó é a forma mais popular de consumo e você pode misturá-lo em água, sucos, leites ou até nas suas vitaminas. Além disso, o guaraná também vem em cápsulas, xaropes e extratos líquidos, que podem ser adicionados às suas bebidas. Uma opção prática para o dia a dia!

Porém, é sempre bom lembrar que tudo em excesso faz mal. O guaraná deve ser consumido com moderação, especialmente se você tem condições de saúde específicas ou faz uso de medicamentos. Antes de incorporar qualquer planta medicinal na sua rotina, vale sempre uma conversa com um profissional de saúde. Dessa forma, você garante que está usando o guaraná de maneira segura e eficaz.

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