Números consolidados de 10/02/2026 são divulgados

Audiência da Televisão em 10 de Fevereiro de 2026

O último capítulo da novela Rubi alcançou a melhor média de audiência na faixa da tarde do SBT. Essa conclusão atraiu a atenção do público e consolidou a popularidade da trama.

Enquanto isso, a transmissão das Olimpíadas de Inverno também se destacaram, mantendo os índices de audiência da Sessão da Tarde. No entanto, a novela Coração Acelerado, que havia registrado um recorde no dia anterior, apresentou um desempenho instável, sinalizando uma variação na conexão com os telespectadores.

Além disso, a novela A Escrava Isaura repetiu seu recorde de audiência por dois dias consecutivos, evidenciando seu apelo junto ao público.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Programas da Globo:

Hora Um: 4,0

Bom Dia SP: 8,6

Bom Dia Brasil: 8,9

Encontro com Patrícia Poeta: 6,9

Mais Você: 7,1

SP1: 10,1

Globo Esporte: 9,7

Jornal Hoje: 10,8

Edição Especial: Terra Nostra: 11,2

Olimpíadas de Inverno: 9,2

Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 13,6

Nevou na Globo: 15,5

Êta Mundo Melhor!: 17,4

SP2: 18,9

Coração Acelerado: 18,5

Jornal Nacional: 22,6

Três Graças: 24,9

BBB 26: 18,8

Jornal da Globo: 9,3

Rede BBB: 6,8

Coração Acelerado (reapresentação): 5,5

Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9

Olimpíadas de Inverno: 3,1

Programas da Record:

Balanço Geral Manhã: 2,0

Balanço Geral Manhã SP: 3,3

Fala Brasil: 3,4

Hoje em Dia: 3,4

Balanço Geral SP: 4,6

Igreja Universal: 5,9

A Escrava Isaura: 5,2

Cidade Alerta: 4,2

Jornal da Record: 7,3

Mãe: 7,0

Reis: A Consequência: 5,0

Chamas do Destino: 4,1

Chicago Fire: 2,3

Programas do SBT:

SBT Manhã: 2,4

SBT Manhã 2ª Edição: 2,2

Primeiro Impacto: 2,5

Alô Você: 2,5

Esmeralda: 3,0

Meu Coração é Teu: 3,1

Rubi: 3,5

Fofocalizando: 3,3

Coração Indomável: 3,5

Aqui Agora: 2,9

SBT Brasil: 3,8

Presente de Amor: 2,7

Programa do Ratinho: 3,2

SBT Repórter: 2,4

The Noite: 1,9

Operação Mesquita: 1,2

Programas da Band:

Jogo Aberto: 1,6

Brasil Urgente: 2,3

Jornal da Band: 3,4

Os números de audiência refletem a medição na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, já que em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.