Números consolidados de 10/02/2026 são divulgados

Diego Marques 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Cenas da novela Rubi. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 10/02/2026

Audiência da Televisão em 10 de Fevereiro de 2026

O último capítulo da novela Rubi alcançou a melhor média de audiência na faixa da tarde do SBT. Essa conclusão atraiu a atenção do público e consolidou a popularidade da trama.

Enquanto isso, a transmissão das Olimpíadas de Inverno também se destacaram, mantendo os índices de audiência da Sessão da Tarde. No entanto, a novela Coração Acelerado, que havia registrado um recorde no dia anterior, apresentou um desempenho instável, sinalizando uma variação na conexão com os telespectadores.

Além disso, a novela A Escrava Isaura repetiu seu recorde de audiência por dois dias consecutivos, evidenciando seu apelo junto ao público.

A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:

Programas da Globo:

  • Hora Um: 4,0
  • Bom Dia SP: 8,6
  • Bom Dia Brasil: 8,9
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
  • Mais Você: 7,1
  • SP1: 10,1
  • Globo Esporte: 9,7
  • Jornal Hoje: 10,8
  • Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
  • Olimpíadas de Inverno: 9,2
  • Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 13,6
  • Nevou na Globo: 15,5
  • Êta Mundo Melhor!: 17,4
  • SP2: 18,9
  • Coração Acelerado: 18,5
  • Jornal Nacional: 22,6
  • Três Graças: 24,9
  • BBB 26: 18,8
  • Jornal da Globo: 9,3
  • Rede BBB: 6,8
  • Coração Acelerado (reapresentação): 5,5
  • Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9
  • Olimpíadas de Inverno: 3,1

Programas da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 2,0
  • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
  • Fala Brasil: 3,4
  • Hoje em Dia: 3,4
  • Balanço Geral SP: 4,6
  • Igreja Universal: 5,9
  • A Escrava Isaura: 5,2
  • Cidade Alerta: 4,2
  • Jornal da Record: 7,3
  • Mãe: 7,0
  • Reis: A Consequência: 5,0
  • Chamas do Destino: 4,1
  • Chicago Fire: 2,3

Programas do SBT:

  • SBT Manhã: 2,4
  • SBT Manhã 2ª Edição: 2,2
  • Primeiro Impacto: 2,5
  • Alô Você: 2,5
  • Esmeralda: 3,0
  • Meu Coração é Teu: 3,1
  • Rubi: 3,5
  • Fofocalizando: 3,3
  • Coração Indomável: 3,5
  • Aqui Agora: 2,9
  • SBT Brasil: 3,8
  • Presente de Amor: 2,7
  • Programa do Ratinho: 3,2
  • SBT Repórter: 2,4
  • The Noite: 1,9
  • Operação Mesquita: 1,2

Programas da Band:

  • Jogo Aberto: 1,6
  • Brasil Urgente: 2,3
  • Jornal da Band: 3,4

Os números de audiência refletem a medição na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, já que em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.

