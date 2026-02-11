Números consolidados de 10/02/2026 são divulgados
Audiência da Televisão em 10 de Fevereiro de 2026
O último capítulo da novela Rubi alcançou a melhor média de audiência na faixa da tarde do SBT. Essa conclusão atraiu a atenção do público e consolidou a popularidade da trama.
Enquanto isso, a transmissão das Olimpíadas de Inverno também se destacaram, mantendo os índices de audiência da Sessão da Tarde. No entanto, a novela Coração Acelerado, que havia registrado um recorde no dia anterior, apresentou um desempenho instável, sinalizando uma variação na conexão com os telespectadores.
Além disso, a novela A Escrava Isaura repetiu seu recorde de audiência por dois dias consecutivos, evidenciando seu apelo junto ao público.
A seguir, estão os números de audiência consolidados do dia:
Programas da Globo:
- Hora Um: 4,0
- Bom Dia SP: 8,6
- Bom Dia Brasil: 8,9
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,9
- Mais Você: 7,1
- SP1: 10,1
- Globo Esporte: 9,7
- Jornal Hoje: 10,8
- Edição Especial: Terra Nostra: 11,2
- Olimpíadas de Inverno: 9,2
- Vale a Pena Ver de Novo – Rainha da Sucata: 13,6
- Nevou na Globo: 15,5
- Êta Mundo Melhor!: 17,4
- SP2: 18,9
- Coração Acelerado: 18,5
- Jornal Nacional: 22,6
- Três Graças: 24,9
- BBB 26: 18,8
- Jornal da Globo: 9,3
- Rede BBB: 6,8
- Coração Acelerado (reapresentação): 5,5
- Comédia na Madruga – Vai Que Cola: 3,9
- Olimpíadas de Inverno: 3,1
Programas da Record:
- Balanço Geral Manhã: 2,0
- Balanço Geral Manhã SP: 3,3
- Fala Brasil: 3,4
- Hoje em Dia: 3,4
- Balanço Geral SP: 4,6
- Igreja Universal: 5,9
- A Escrava Isaura: 5,2
- Cidade Alerta: 4,2
- Jornal da Record: 7,3
- Mãe: 7,0
- Reis: A Consequência: 5,0
- Chamas do Destino: 4,1
- Chicago Fire: 2,3
Programas do SBT:
- SBT Manhã: 2,4
- SBT Manhã 2ª Edição: 2,2
- Primeiro Impacto: 2,5
- Alô Você: 2,5
- Esmeralda: 3,0
- Meu Coração é Teu: 3,1
- Rubi: 3,5
- Fofocalizando: 3,3
- Coração Indomável: 3,5
- Aqui Agora: 2,9
- SBT Brasil: 3,8
- Presente de Amor: 2,7
- Programa do Ratinho: 3,2
- SBT Repórter: 2,4
- The Noite: 1,9
- Operação Mesquita: 1,2
Programas da Band:
- Jogo Aberto: 1,6
- Brasil Urgente: 2,3
- Jornal da Band: 3,4
Os números de audiência refletem a medição na capital paulista e são importantes para o mercado publicitário, já que em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.