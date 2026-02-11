Kit ressaca: descubra os riscos de misturar álcool e remédios

Com a chegada do Carnaval, a folia está por toda parte! E, claro, quem não gosta de aproveitar um bom drink, não é mesmo? Mas depois de uma noite animada, muitos acabam se jogando nos famosos “kits ressaca” — que reúnem analgésicos, antiácidos e por aí vai, na esperança de recuperar o tempo perdido. Só que, amigo, essa solução rápida pode esconder alguns perigos sérios para a saúde.

Conforme a farmacêutica Aline Aparecida Pereira Souza, a ideia de mitigar os efeitos do álcool com essas combinações não faz sentido. Elas não têm respaldo científico e podem, na verdade, sobrecarregar nosso corpo. Imagina que o fígado, os rins e o estômago são o verdadeiro centro da operação e, ao misturar tudo isso, você pode acabar prejudicando esses órgãos vitais.

E os riscos são variados! Quando o álcool se junta a certos medicamentos, a toxicidade pode disparar. Olha só alguns exemplos:

Sobrecarga do fígado : O álcool e diversos medicamentos competem por processamento, aumentando o risco de problemas sérios, como hepatite medicamentosa.

Danos gástricos : Misturar bebidas com anti-inflamatórios pode elevar a chance de úlceras no estômago. Não é o que você quer, certo?

Comprometimento do sistema nervoso : Combinar álcool com analgésicos pode resultar em sedação excessiva, causando tontura e perda de coordenação. Imagine sentir isso enquanto tenta andar!

Mascarar sintomas: Termos da festa como energéticos e remédios podem esconder os sinais de embriaguez, levando ao consumo excessivo de álcool. Isso, definitivamente, não acaba bem.

Por que evitar o “kit ressaca”?

A doutora Aline aponta que muitos dos medicamentos desses kits têm avisos expressos contra o uso com álcool. E lembrando: a Anvisa já baniu a venda desses produtos, pois a mistura de ingredientes sem supervisão pode causar reações indesejadas, como alteração da pressão arterial.

E, acima de tudo, a ressaca é uma resposta do corpo ao excesso de bebidas e desidratação. O único remédio de verdade é dar um tempo e cuidar do corpo.

Para prevenir a ressaca, vale a pena seguir essas dicas:

Hidratação constante : Intercale um copo de água com cada bebida alcoólica. Isso pode fazer toda a diferença!

Alimentação saudável : Jamais saia de estômago vazio. Inclua alimentos ricos em amido e vegetais.

Moderação: Tente evitar misturar diferentes tipos de bebidas. Isso ajuda bastante!

E se a ressaca já chegou, aqui estão algumas dicas que podem ajudar:

Medidas não farmacológicas : Descanse bastante e hidrate-se bem. Água e soluções isotônicas são suas melhores amigas para repor eletrólitos.

Alimentação leve : Frutas e caldos são ótimas pedidas, enquanto alimentos gordurosos devem ficar de fora.

Evite automedicação: Usar remédios sem orientações não acelera a recuperação e pode piorar as coisas.

Vale lembrar que não há remédio mágico que elimine os efeitos do álcool. Portanto, a prevenção ainda é o melhor caminho. E se a ressaca se transformar em vômitos ou dores muito intensas, o melhor é buscar um médico.

Cuide-se e aproveite a folia com responsabilidade!