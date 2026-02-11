Álcool e energético no carnaval: conheça os riscos envolvidos

A combinação de bebidas alcoólicas e energéticos durante o Carnaval é uma prática comum, mas que traz algumas preocupações sérias. Médicos notam um aumento significativo nos atendimentos de jovens que apresentam taquicardia, arritmias e um mal-estar intenso após misturar esses dois tipos de bebida. O duro é que essa mistura pode enganar o corpo e desencadear problemas cardíacos em pessoas que, até então, não tinham nenhuma condição pré-existente.

O cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães dá um alerta sobre os riscos. Quando você mistura álcool e energético, as efeitos se anulam. O energético dá aquele impulso, esticando seu tempo de festa, enquanto o álcool age como depressor. Essa combinação faz com que você não perceba quando está exagerando.

Riscos da combinação de cafeína e álcool

A cafeína nos energéticos eleva a frequência cardíaca e a pressão arterial, enquanto o álcool pode desregular o ritmo do coração. Juntas, essas substâncias aumentam os riscos de taquicardia e arritmias. Os sintomas podem ser palpitações, falta de ar, tontura e, em alguns casos, desmaios. O Dr. Raphael menciona que não é incomum ver jovens chegando ao pronto-socorro achando que estão tendo um infarto.

Aumento de atendimentos durante o Carnaval

Durante o Carnaval e em dias quentes, os prontos-socorros têm um aumento considerável nos casos relacionados a essas misturas. Além de juntar álcool e energético, a desidratação, poucas horas de sono e o esforço físico exagerado também são fatores que pioram a situação. Muitas vezes, quem chega lá não tem histórico de problemas cardíacos; a sobrecarga no corpo em um curto espaço de tempo é o que gera os problemas.

Falsa sensação de controle causada pelo consumo do energético

Um ponto crucial é a falsa sensação de controle que o energético proporciona. Você se sente mais alerta e, em consequência, acaba bebendo mais álcool do que o habitual. A realidade é que, apesar de se sentir bem, o corpo está sentindo os efeitos do álcool. Isso afeta especialmente o fígado, o cérebro e o coração.

Cuidados importantes durante a folia

Se você pretende aproveitar a folia, é bom ficar atento. O Dr. Raphael recomenda evitar misturar álcool com energético. Manter-se bem hidratado é essencial, assim como respeitar os sinais que o corpo dá. Alternar as bebidas alcoólicas com água, comer bem e buscar ajuda médica se sentir sintomas como palpitações ou tonturas são medidas importantes para garantir uma festa segura.