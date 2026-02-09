Entretenimento

Números consolidados de 07 de fevereiro de 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Caldeirão com Mion. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 07/02/2026

A final da Supercopa do Brasil Feminina, que teve o Palmeiras como campeão, impactou positivamente a audiência do programa “Caldeirão com Mion”. A atração se beneficiou do público que assistia ao evento esportivo, resultando em bons índices de audiência.

Durante o horário nobre da televisão, a Record se destacou e consolida-se como vice-líder em termos de audiência. A programação da emissora, que incluiu o Campeonato Paulista e a Super Tela, foi responsável por essa conquista.

Por outro lado, a RedeTV! superou a Band e conquistou a quarta posição na audiência, impulsionada pelos programas “Operação de Risco” e “Mega Sonho”.

Na comparação de audiências do sábado, 7 de fevereiro de 2026, os números mostram uma variação significativa entre os programas. Por exemplo, a exibição da Supercopa do Brasil Feminina, que teve o jogo entre Palmeiras e Corinthians, alcançou uma audiência de 12,7 pontos. O “Caldeirão com Mion”, por sua vez, obteve uma marca de 14,7 pontos, enquanto “Nevou na Globo” teve 14,9 pontos.

Vários outros programas também se destacaram, como “Coração Acelerado”, que atingiu 17,3 pontos, e o “Jornal Nacional”, com 19,3 pontos. Entre os programas do SBT, o “Esquadrão da Moda” registrou 3,1 pontos.

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e, em 2026, um ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na região, o que serve como referência para o mercado publicitário.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 5 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Protagonista de Meu Coração é Teu. Foto: Divulgação/Televisa

SBT lança ‘Meu Coração é Teu’ e alcança 2,4 pontos de audiência

1 hora atrás
Victor Sarro e Rodrigo Capella no Comédia SBT. Foto: Divulgação

Daniela Beyruti analisa nova data para ‘Comédia SBT’

1 dia atrás
Abertura do Jogos Olímpicos de Inverno. Foto: Reprodução/Globo

Globo registra queda de 17% na audiência com Olimpíada de Inverno

2 dias atrás
Christina Rocha. Foto: Reprodução/SBT

Christina Rocha critica decisão do SBT: ‘Não estou feliz’

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo