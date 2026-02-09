Números consolidados de 07 de fevereiro de 2026

A final da Supercopa do Brasil Feminina, que teve o Palmeiras como campeão, impactou positivamente a audiência do programa “Caldeirão com Mion”. A atração se beneficiou do público que assistia ao evento esportivo, resultando em bons índices de audiência.

Durante o horário nobre da televisão, a Record se destacou e consolida-se como vice-líder em termos de audiência. A programação da emissora, que incluiu o Campeonato Paulista e a Super Tela, foi responsável por essa conquista.

Por outro lado, a RedeTV! superou a Band e conquistou a quarta posição na audiência, impulsionada pelos programas “Operação de Risco” e “Mega Sonho”.

Na comparação de audiências do sábado, 7 de fevereiro de 2026, os números mostram uma variação significativa entre os programas. Por exemplo, a exibição da Supercopa do Brasil Feminina, que teve o jogo entre Palmeiras e Corinthians, alcançou uma audiência de 12,7 pontos. O “Caldeirão com Mion”, por sua vez, obteve uma marca de 14,7 pontos, enquanto “Nevou na Globo” teve 14,9 pontos.

Vários outros programas também se destacaram, como “Coração Acelerado”, que atingiu 17,3 pontos, e o “Jornal Nacional”, com 19,3 pontos. Entre os programas do SBT, o “Esquadrão da Moda” registrou 3,1 pontos.

Os dados de audiência são medidos na Grande São Paulo e, em 2026, um ponto de audiência representa 78.781 domicílios sintonizados na região, o que serve como referência para o mercado publicitário.