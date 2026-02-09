SBT lança ‘Meu Coração é Teu’ e alcança 2,4 pontos de audiência

Na disputa pela audiência da tarde, o SBT estreou a novela mexicana “Meu Coração é Teu” nesta segunda-feira, 9 de fevereiro. O folhetim, que vai ao ar entre 14h27 e 15h11, registrou uma média de 2,4 pontos na Grande São Paulo, com um share de 5,5%. Esses números indicam que a novela embateu tecnicamente com a Band, que alcançou 2,1 pontos no mesmo período. A Globo, por sua vez, permaneceu na liderança com 12,2 pontos, enquanto os conteúdos de streaming somaram 11,8 pontos. A Record ocupou a terceira colocação com 5,6 pontos.

A nova novela entra na programação após o término de “Rubi”, que se despede da audiência na terça-feira, 10. A direção do SBT promete que “Meu Coração é Teu” trará uma nova energia à faixa da tarde, visando se distanciar da concorrência.

A trama gira em torno de Ana Leal, interpretada por Silvia Navarro, uma dançarina do clube noturno Chicago. Ana sonha em formar uma família, mas sua vida muda drasticamente quando perde sua pequena casa em um desastre. Em busca de recomeço, ela acaba se apresentando acidentalmente na mansão da família Lascurain.

Fernando Lascurain, vivido por Jorge Salinas, é um viúvo que luta para educar seus sete filhos. As crianças, em especial a rebelde Fanny, interpretada por Paulina Goto, já afastaram várias babás, e a última não resistiu à pressão. O encontro entre Ana e a pequena Luz, de Isabella Tena, se torna um ponto central da história, já que Ana ajuda Luz a recuperar a voz perdida após a morte da mãe.

À medida que Ana se estabelece na mansão, sua presença transforma a dinâmica familiar. Apesar das tentativas de sabotagem das crianças, elas começam a se afeiçoar à nova babá. Surge uma atração entre Ana e Fernando, um contraste entre a alegria e vivacidade da dançarina e a seriedade do empresário. Contudo, o relacionamento deles enfrenta a interferência de Isabela, interpretada por Mayrín Villanueva, que é vista como a escolha lógica por Fernando, uma vez que trabalha em sua empresa.

Além disso, a história se complica com a chegada de Diego, irmão de Fernando, interpretado por Pablo Montero, que tenta conquistar Ana. A novela também apresenta outros romances, como o de Fanny e Leon, um funcionário da empresa, e o relacionamento entre Jennifer e Nícolas, que desafia a diferença de idade.

“Meu Coração é Teu” promete engajar o público com suas múltiplas histórias de amor e personagens que equilibram vulnerabilidade e força. A expectativa é que a novela fidelize os telespectadores que acompanham os folhetins mexicanos na faixa das tardes do SBT.

