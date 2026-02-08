Daniela Beyruti analisa nova data para ‘Comédia SBT’

O programa humorístico Comédia SBT, apresentado por Victor Sarro e Rodrigo Capella, fez sua estreia nas noites de segunda-feira com uma média de 3,8 pontos de audiência. Essa marca foi considerada positiva, superando programas de sucesso da concorrência, como o reality musical The Voice Brasil. Com isso, o Comédia se firmou como uma boa aposta no gênero de comédia na televisão aberta.

No entanto, a continuidade do programa na sua faixa de exibição atual enfrenta incertezas. A chegada de Galvão Bueno ao canal está causando mudanças na programação. Ele ocupará o horário das segundas-feiras, logo após o Programa do Ratinho, a mesma faixa que o Comédia atualmente ocupa. Com isso, os bastidores da emissora sugerem que o programa pode ser transferido para às noites de sexta-feira, permitindo que Galvão inicie sua nova fase no canal.

Ainda não há uma decisão oficial sobre essa mudança. A responsável por definir as alterações na grade de programação é Daniela Beyruti, que está analisando como manter o sucesso do Comédia sem comprometer seu crescimento de audiência. As discussões sobre o novo dia e horário de exibição estão em andamento, mas nenhuma conclusão foi alcançada até o momento.

Atualmente, o clima nos bastidores da produção é de expectativa. A equipe aguarda as definições estratégicas para as próximas semanas. O desempenho inicial do programa, que trouxe uma boa recepção do público, pode ser um fator importante para sua continuidade em um horário que mantenha sua visibilidade, mesmo se isso significar uma mudança de dia. Enquanto isso, a emissora se reorganiza para integrar Galvão Bueno em sua programação.