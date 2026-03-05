Números consolidados de 04 de março de 2026

A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, realizada no dia 4 de março de 2026, não alcançou a liderança de audiência, impactando também a novela “Coração Acelerado”, da Globo, que teve uma queda em seus índices em razão da transmissão do jogo.

No SBT, o programa de Ratinho se destacou como a atração mais assistida da emissora, registrando picos de 5 pontos de audiência. Por outro lado, a novela “Love Taste” continua apresentando uma tendência de queda, perdendo público a cada exibição.

Enquanto isso, a Band manteve sua posição em terceiro lugar, especialmente com a exibição de seus telejornais no final da tarde e início da noite, que garantem uma audiência estável.

Os números de audiência de várias emissoras no dia 4 de março são os seguintes:

Audiência da Globo:

Hora 1: 3,8

Bom Dia SP: 7,9

Bom Dia Brasil: 7,7

Encontro com Patrícia Poeta: 6,0

Mais Você: 6,7

SP1: 9,4

Globo Esporte: 9,2

Jornal Hoje: 9,6

Edição Especial: Terra Nostra: 10,5

Sessão da Tarde: Tire 5 Cartas: 8,3

Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,6

Êta Mundo Melhor!: 19,4

SP2: 20,2

Coração Acelerado: 18,5

Jornal Nacional: 20,7

Três Graças: 22,7

BBB 26: 18,4

Jornal da Globo: 7,1

Audiência da Record:

Balanço Geral Manhã: 1,8

Balanço Geral SP: 4,1

Cidade Alerta SP: 6,3

Jornal da Record: 6,6

Campeonato Paulista: Palmeiras x Novorizontino: 10,9

Coração de Mãe: 5,6

Audiência do SBT:

Primeiro Impacto: 2,4

Programa do Ratinho: 3,5

Love Taste 2: 2,4

Audiência da Band:

Brasil Urgente: 2,3

Jornal da Band: 3,7

Audiência de outras emissoras:

A Tarde é Sua (RedeTV!): 1,2

TV Fama: 0,5

Superpop: 0,7

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo, servindo como importante referência para o mercado publicitário. Os dados são referentes à medição na capital paulista e são divulgados pelas assessorias de imprensa.