Números consolidados de 04 de março de 2026
A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, realizada no dia 4 de março de 2026, não alcançou a liderança de audiência, impactando também a novela “Coração Acelerado”, da Globo, que teve uma queda em seus índices em razão da transmissão do jogo.
No SBT, o programa de Ratinho se destacou como a atração mais assistida da emissora, registrando picos de 5 pontos de audiência. Por outro lado, a novela “Love Taste” continua apresentando uma tendência de queda, perdendo público a cada exibição.
Enquanto isso, a Band manteve sua posição em terceiro lugar, especialmente com a exibição de seus telejornais no final da tarde e início da noite, que garantem uma audiência estável.
Os números de audiência de várias emissoras no dia 4 de março são os seguintes:
Audiência da Globo:
- Hora 1: 3,8
- Bom Dia SP: 7,9
- Bom Dia Brasil: 7,7
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,0
- Mais Você: 6,7
- SP1: 9,4
- Globo Esporte: 9,2
- Jornal Hoje: 9,6
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
- Sessão da Tarde: Tire 5 Cartas: 8,3
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,6
- Êta Mundo Melhor!: 19,4
- SP2: 20,2
- Coração Acelerado: 18,5
- Jornal Nacional: 20,7
- Três Graças: 22,7
- BBB 26: 18,4
- Jornal da Globo: 7,1
Audiência da Record:
- Balanço Geral Manhã: 1,8
- Balanço Geral SP: 4,1
- Cidade Alerta SP: 6,3
- Jornal da Record: 6,6
- Campeonato Paulista: Palmeiras x Novorizontino: 10,9
- Coração de Mãe: 5,6
Audiência do SBT:
- Primeiro Impacto: 2,4
- Programa do Ratinho: 3,5
- Love Taste 2: 2,4
Audiência da Band:
- Brasil Urgente: 2,3
- Jornal da Band: 3,7
Audiência de outras emissoras:
- A Tarde é Sua (RedeTV!): 1,2
- TV Fama: 0,5
- Superpop: 0,7
Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo, servindo como importante referência para o mercado publicitário. Os dados são referentes à medição na capital paulista e são divulgados pelas assessorias de imprensa.