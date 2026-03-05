Entretenimento

Números consolidados de 04 de março de 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Programa do Ratinho. Foto: Reprodução/SBT
confira os números consolidados de 04/03/2026

A final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Novorizontino, realizada no dia 4 de março de 2026, não alcançou a liderança de audiência, impactando também a novela “Coração Acelerado”, da Globo, que teve uma queda em seus índices em razão da transmissão do jogo.

No SBT, o programa de Ratinho se destacou como a atração mais assistida da emissora, registrando picos de 5 pontos de audiência. Por outro lado, a novela “Love Taste” continua apresentando uma tendência de queda, perdendo público a cada exibição.

Enquanto isso, a Band manteve sua posição em terceiro lugar, especialmente com a exibição de seus telejornais no final da tarde e início da noite, que garantem uma audiência estável.

Os números de audiência de várias emissoras no dia 4 de março são os seguintes:

Audiência da Globo:

  • Hora 1: 3,8
  • Bom Dia SP: 7,9
  • Bom Dia Brasil: 7,7
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,0
  • Mais Você: 6,7
  • SP1: 9,4
  • Globo Esporte: 9,2
  • Jornal Hoje: 9,6
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5
  • Sessão da Tarde: Tire 5 Cartas: 8,3
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 13,6
  • Êta Mundo Melhor!: 19,4
  • SP2: 20,2
  • Coração Acelerado: 18,5
  • Jornal Nacional: 20,7
  • Três Graças: 22,7
  • BBB 26: 18,4
  • Jornal da Globo: 7,1

Audiência da Record:

  • Balanço Geral Manhã: 1,8
  • Balanço Geral SP: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 6,3
  • Jornal da Record: 6,6
  • Campeonato Paulista: Palmeiras x Novorizontino: 10,9
  • Coração de Mãe: 5,6

Audiência do SBT:

  • Primeiro Impacto: 2,4
  • Programa do Ratinho: 3,5
  • Love Taste 2: 2,4

Audiência da Band:

  • Brasil Urgente: 2,3
  • Jornal da Band: 3,7

Audiência de outras emissoras:

  • A Tarde é Sua (RedeTV!): 1,2
  • TV Fama: 0,5
  • Superpop: 0,7

Em 2026, cada ponto de audiência representa cerca de 78.781 lares sintonizados na Grande São Paulo, servindo como importante referência para o mercado publicitário. Os dados são referentes à medição na capital paulista e são divulgados pelas assessorias de imprensa.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Foto: Divulgação/Record

Acerte ou caia! tem novas regras e prêmio de até R$ 300 mil

18 horas atrás
Jornal da Band. Foto: Reprodução/Band

Números consolidados de 3 de março de 2026 são divulgados

1 dia atrás
Foto: Thalles Trouva/TV Globo

‘Caldeirão’ volta com elenco de ‘Páginas da Vida’ no TV Teca

1 dia atrás
Foto: Antonio Chahestian/RECORD

‘Boom’ na Record: Whindersson Nunes e Tirullipa em disputa

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo