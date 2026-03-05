Saúde

10 alimentos essenciais na dieta feminina para saúde e bem-estar

Rico em ômega-3, vitamina D e proteínas de qualidade, o salmão contribui para o equilíbrio do humor, a saúde do coração e a força óssea (Elena Eryomenko | ShutterStock)

Ao longo da vida, as mulheres enfrentam diferentes fases hormonais — como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Cada uma dessas etapas traz mudanças que impactam o metabolismo, a densidade óssea e a saúde do coração. E, acredite, essas transformações não são pontuais, mas sim cumulativas. Por isso, a alimentação se torna uma ferramenta poderosa para ajudar na saúde das mulheres em cada fase.

Como bem aponta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, que é um feras na nutrição, as necessidades nutricionais femininas não são as mesmas que as masculinas. As demandas por nutrientes como ferro, cálcio e ácidos graxos essenciais mudam de acordo com as fases hormonais. Por isso, a comida deve ser encarada como aliada na prevenção de problemas como anemia e doenças cardíacas.

Agora, vamos falar de alguns alimentos que podem fazer uma baita diferença na saúde feminina. Anote aí!

1. Salmão

Filé de salmão com ervas

O salmão é um verdadeiro superalimento. Ele é riquíssimo em ômega-3, vitamina D e proteína de qualidade. Entre seus benefícios, podemos destacar:

  • Redução de inflamações;
  • Proteção do coração;
  • Apoio na saúde mental;
  • Manutenção da massa óssea.

2. Espinafre

Folhas de espinafre

O espinafre é uma folha poderosíssima! Cheia de ferro, ácido fólico e magnésio, é indispensável para:

  • Prevenir anemia;
  • Apoiar a saúde dos ossos;
  • Cuidar da fertilidade;
  • Manter os músculos funcionando direitinho.

3. Ovo

Ovos brancos e vermelhos

O ovo é uma fonte completa de proteínas e tem uma porção de nutrientes como colina e vitamina B12. Os benefícios incluem:

  • Preservação da massa muscular;
  • Apoio à saúde cerebral;
  • Ajuda na sensação de saciedade;
  • Aceleração do metabolismo.

4. Iogurte natural

Iogurte natural

O iogurte natural é aquele clássico que não pode faltar. Ele é uma ótima fonte de cálcio, e os probióticos ajudam a:

  • Fortalecer os ossos;
  • Equilibrar a flora intestinal;
  • Aumentar a imunidade;
  • Minimizar os sintomas da TPM.

5. Linhaça

Sementes de linhaça

A linhaça é incrível, rica em fibras e fitoestrógenos. Veja como ela ajuda:

  • Equilibra os hormônios;
  • Reduz o colesterol ruim;
  • Aumenta o funcionamento do intestino;
  • Ameniza os sintomas da menopausa.

6. Feijão

Feijões

Quem não ama um bom prato de feijão? Ele é rico em ferro vegetal e traz energia, além de:

  • Combater a deficiência de ferro;
  • Controlar a glicose;
  • Promover a saciedade;
  • Proteger o coração.

7. Abacate

Abacates

O abacate é puro amor, cheio de gorduras saudáveis. O que ele faz de bom?

  • Protege o coração;
  • Cuida da pele;
  • Ajuda a controlar a pressão;
  • Participa da síntese dos hormônios.

8. Frutas vermelhas

Frutas vermelhas

Essas belezuras são repletas de antioxidantes. Elas:

  • Combatem o estresse oxidativo;
  • Proporcionam proteção cerebral;
  • Reduzem o risco de problemas cardíacos;
  • Têm baixo índice glicêmico.

9. Castanhas

Castanhas-de-caju

As castanhas são potências de nutrientes e oferecem:

  • Apoio para a tireoide;
  • Melhora da resposta do sistema imunológico;
  • Redução de inflamações;
  • Benefícios para a pele e cabelo.

10. Brócolis

Brócolis

Os brócolis são verdadeiros campeões em nutrientes. Eles ajudam a:

  • Desintoxicar o organismo;
  • Equilibrar o metabolismo estrogênico;
  • Fortalecer o sistema imunológico;
  • Possivelmente prevenir alguns tipos de câncer.
