10 alimentos essenciais na dieta feminina para saúde e bem-estar

Ao longo da vida, as mulheres enfrentam diferentes fases hormonais — como o ciclo menstrual, a gestação, o puerpério e a menopausa. Cada uma dessas etapas traz mudanças que impactam o metabolismo, a densidade óssea e a saúde do coração. E, acredite, essas transformações não são pontuais, mas sim cumulativas. Por isso, a alimentação se torna uma ferramenta poderosa para ajudar na saúde das mulheres em cada fase.

Como bem aponta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, que é um feras na nutrição, as necessidades nutricionais femininas não são as mesmas que as masculinas. As demandas por nutrientes como ferro, cálcio e ácidos graxos essenciais mudam de acordo com as fases hormonais. Por isso, a comida deve ser encarada como aliada na prevenção de problemas como anemia e doenças cardíacas.

Agora, vamos falar de alguns alimentos que podem fazer uma baita diferença na saúde feminina. Anote aí!

1. Salmão

O salmão é um verdadeiro superalimento. Ele é riquíssimo em ômega-3, vitamina D e proteína de qualidade. Entre seus benefícios, podemos destacar:

Redução de inflamações;

Proteção do coração;

Apoio na saúde mental;

Manutenção da massa óssea.

2. Espinafre

O espinafre é uma folha poderosíssima! Cheia de ferro, ácido fólico e magnésio, é indispensável para:

Prevenir anemia;

Apoiar a saúde dos ossos;

Cuidar da fertilidade;

Manter os músculos funcionando direitinho.

3. Ovo

O ovo é uma fonte completa de proteínas e tem uma porção de nutrientes como colina e vitamina B12. Os benefícios incluem:

Preservação da massa muscular;

Apoio à saúde cerebral;

Ajuda na sensação de saciedade;

Aceleração do metabolismo.

4. Iogurte natural

O iogurte natural é aquele clássico que não pode faltar. Ele é uma ótima fonte de cálcio, e os probióticos ajudam a:

Fortalecer os ossos;

Equilibrar a flora intestinal;

Aumentar a imunidade;

Minimizar os sintomas da TPM.

5. Linhaça

A linhaça é incrível, rica em fibras e fitoestrógenos. Veja como ela ajuda:

Equilibra os hormônios;

Reduz o colesterol ruim;

Aumenta o funcionamento do intestino;

Ameniza os sintomas da menopausa.

6. Feijão

Quem não ama um bom prato de feijão? Ele é rico em ferro vegetal e traz energia, além de:

Combater a deficiência de ferro;

Controlar a glicose;

Promover a saciedade;

Proteger o coração.

7. Abacate

O abacate é puro amor, cheio de gorduras saudáveis. O que ele faz de bom?

Protege o coração;

Cuida da pele;

Ajuda a controlar a pressão;

Participa da síntese dos hormônios.

8. Frutas vermelhas

Essas belezuras são repletas de antioxidantes. Elas:

Combatem o estresse oxidativo;

Proporcionam proteção cerebral;

Reduzem o risco de problemas cardíacos;

Têm baixo índice glicêmico.

9. Castanhas

As castanhas são potências de nutrientes e oferecem:

Apoio para a tireoide;

Melhora da resposta do sistema imunológico;

Redução de inflamações;

Benefícios para a pele e cabelo.

10. Brócolis

Os brócolis são verdadeiros campeões em nutrientes. Eles ajudam a: