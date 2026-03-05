FOMO: entenda causas e sintomas dessa síndrome do medo de perder

A sigla FOMO, que vem do inglês “fear of missing out”, pode ser traduzida como o “medo de estar perdendo algo”. Não é exatamente uma doença mental formal, mas os especialistas vêm tratando-a como uma síndrome. Em resumo, a FOMO é um estado psicológico de ansiedade social. Basicamente, a pessoa fica com aquele receio de que todo mundo está vivendo experiências incríveis e ela está de fora. É como se você visse a galera postando sua viagem dos sonhos enquanto você fica em casa assistindo Netflix… dá uma agonia, né?

“A FOMO é o medo de que sua vida seja menos interessante do que a dos outros”, explica a Dra. Giovanna Andrade, psiquiatra. Então, fica aquela pressão: você precisa estar sempre atualizado, sempre presente, não pode perder nada. Quem nunca?

Sintomas da FOMO

E essa sensação toda pode se manifestar de várias maneiras. Aqui estão alguns sinais comuns:

– Preocupar-se intensamente com o que os outros estão fazendo, como se você não estivesse aproveitando o suficiente.

– Ficar checando as redes sociais a cada minuto, como se algo monumental fosse acontecer.

– Dificuldade de viver o presente, porque a sua mente está sempre em outro lugar.

– Mudanças de humor que vêm e vão, do nada.

– Comparações sociais, quase como se você tivesse um placar na sua cabeça.

– Medo de recusar convites, mesmo quando você só quer relaxar em casa.

Causas da FOMO

Fala-se muito sobre a FOMO como uma condição multifatorial. Ou seja, pode vir de várias origens. A psicóloga Cristiane Pertusi destaca que pode ser desencadeada por fatores sociais, psicológicos e, em algumas vezes, neurológicos.

A parte social está ligada à baixa autoestima e à necessidade de validação. Numa cultura onde mostramos tudo nas redes, fica fácil perder a confiança. A questão neurológica envolve a amígdala, que está relacionada à nossa reação emocional. Se ela está mais ativa, você pode sentir mais ansiedade. E, convenhamos, para quem fica conectado todo o tempo, isso acaba sendo uma receita para o estresse.

Relação entre FOMO e outras condições mentais

A FOMO não anda sozinha; ela pode aparecer junto com outros distúrbios mentais, como depressão e ansiedade crônica. Muitas vezes, essa necessidade de estar sempre conectado e em comparação com a vida dos outros gera insegurança. E esse ciclo pode deixar qualquer um se sentindo pra baixo.

Um estudo bem interessante mostrou que a FOMO se correlaciona com a síndrome de burnout, especialmente entre estudantes. O uso excessivo do celular por causa dessa síndrome pode atrapalhar o sono e, claro, acabar com a sua energia no dia a dia. Quem nunca se pegou dando aquela olhadinha no celular na madrugada?

Impactos da FOMO na vida dos indivíduos

Além dos sintomas, a FOMO pode afetar outras áreas da vida. A Dra. Giovanna relata que isso pode levar a uma queda na produtividade, seja no trabalho ou na escola. E se você sente que está sempre tentando controlar o que está acontecendo à sua volta, pode acabar se sentindo insatisfeito nas relações.

Isso acontece porque, enquanto você tenta acompanhar tudo, pode acabar não se concentrando nas interações ao seu redor. É aquela história de estar sempre olhando para a tela, mas esquecendo de aproveitar a conexão real.

Tratamentos para a FOMO

Quando se trata de tratar a FOMO, as abordagens podem variar. Em geral, mudanças no comportamento são um bom ponto de partida. Reduzir o tempo nas redes sociais, investir em atividades físicas e praticar mindfulness — aquelas técnicas de atenção plena — são ótimas opções.

Em alguns casos, a terapia cognitiva-comportamental pode ajudar. Ela trabalha para identificar e alterar os pensamentos que alimentam a FOMO. Isso porque, às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para parar de se comparar aos outros.

E, se a situação for mais séria, pode haver a necessidade de medicamentos, especialmente se outras condições estiverem envolvidas. Mas o foco deve sempre ser o bem-estar geral, com intervenções que podem significar menos ansiedade, melhores noites de sono e uma vida mais satisfatória.

Então, aproveite o que você tem e foque no momento presente. Afinal, cada carro tem sua beleza, e cada motorista tem sua própria história.