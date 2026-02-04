números consolidados de 03/02/2026 estão disponíveis

Na última terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira apresentou alguns resultados significativos. O “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, recuperando assim a terceira posição entre os telejornais mais vistos do dia.

Por outro lado, a novela “Presente de Amor” teve um desempenho negativo, alcançando recordes de audiência decepcionantes, o que indica uma rejeição por parte do público. Em contrapartida, a série “Coração Acelerado” obteve resultados positivos, igualando seu melhor desempenho até agora e contribuindo para o aumento da audiência do “Jornal Nacional”, que atingiu a melhor média de audiência do ano.

Outro destaque foi a “Sessão da Tarde”, que registrou uma pontuação de apenas um dígito, chamando a atenção para a necessidade de reformulação na grade de programação.

Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia, referente à capital paulista:

Hora Um : 4,2 pontos

: 4,2 pontos Bom Dia SP : 7,7 pontos

: 7,7 pontos Bom Dia Brasil : 7,5 pontos

: 7,5 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,4 pontos

: 6,4 pontos Mais Você : 7,3 pontos

: 7,3 pontos SP1 : 10,7 pontos

: 10,7 pontos Globo Esporte : 10,2 pontos

: 10,2 pontos Jornal Hoje : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Edição Especial: Terra Nostra : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Sessão da Tarde: A Vida é Agora : 8,3 pontos

: 8,3 pontos SPTV : 11,4 pontos

: 11,4 pontos Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata : 14,0 pontos

: 14,0 pontos Êta Mundo Melhor! : 18,6 pontos

: 18,6 pontos SP2 : 20,3 pontos

: 20,3 pontos Coração Acelerado : 20,3 pontos

: 20,3 pontos Jornal Nacional : 23,3 pontos

: 23,3 pontos Três Graças : 24,6 pontos

: 24,6 pontos Big Brother Brasil 26 : 18,4 pontos

: 18,4 pontos Jornal da Globo : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Rede BBB : 7,3 pontos

: 7,3 pontos Coração Acelerado (reapresentação): 5,8 pontos

No SBT, os números de audiência foram:

SBT Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Primeiro Impacto : 2,2 pontos

: 2,2 pontos SBT Brasil : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Presente de Amor : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho: 3,5 pontos

Por fim, a medição de audiência em 2026 considera que um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como um dado importante para o mercado publicitário.