números consolidados de 03/02/2026 estão disponíveis
Na última terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira apresentou alguns resultados significativos. O “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, recuperando assim a terceira posição entre os telejornais mais vistos do dia.
Por outro lado, a novela “Presente de Amor” teve um desempenho negativo, alcançando recordes de audiência decepcionantes, o que indica uma rejeição por parte do público. Em contrapartida, a série “Coração Acelerado” obteve resultados positivos, igualando seu melhor desempenho até agora e contribuindo para o aumento da audiência do “Jornal Nacional”, que atingiu a melhor média de audiência do ano.
Outro destaque foi a “Sessão da Tarde”, que registrou uma pontuação de apenas um dígito, chamando a atenção para a necessidade de reformulação na grade de programação.
Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia, referente à capital paulista:
- Hora Um: 4,2 pontos
- Bom Dia SP: 7,7 pontos
- Bom Dia Brasil: 7,5 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
- Mais Você: 7,3 pontos
- SP1: 10,7 pontos
- Globo Esporte: 10,2 pontos
- Jornal Hoje: 10,0 pontos
- Edição Especial: Terra Nostra: 10,5 pontos
- Sessão da Tarde: A Vida é Agora: 8,3 pontos
- SPTV: 11,4 pontos
- Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,0 pontos
- Êta Mundo Melhor!: 18,6 pontos
- SP2: 20,3 pontos
- Coração Acelerado: 20,3 pontos
- Jornal Nacional: 23,3 pontos
- Três Graças: 24,6 pontos
- Big Brother Brasil 26: 18,4 pontos
- Jornal da Globo: 9,6 pontos
- Rede BBB: 7,3 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 5,8 pontos
No SBT, os números de audiência foram:
- SBT Manhã: 1,8 pontos
- Primeiro Impacto: 2,2 pontos
- SBT Brasil: 3,5 pontos
- Presente de Amor: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 3,5 pontos
Por fim, a medição de audiência em 2026 considera que um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como um dado importante para o mercado publicitário.