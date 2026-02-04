Entretenimento

números consolidados de 03/02/2026 estão disponíveis

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Sessão da Tarde. Foto: Divulgação/Globo
confira os números consolidados de 03/02/2026

Na última terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, a disputa pela audiência na televisão brasileira apresentou alguns resultados significativos. O “Jornal da Band” superou o “SBT Brasil”, recuperando assim a terceira posição entre os telejornais mais vistos do dia.

Por outro lado, a novela “Presente de Amor” teve um desempenho negativo, alcançando recordes de audiência decepcionantes, o que indica uma rejeição por parte do público. Em contrapartida, a série “Coração Acelerado” obteve resultados positivos, igualando seu melhor desempenho até agora e contribuindo para o aumento da audiência do “Jornal Nacional”, que atingiu a melhor média de audiência do ano.

Outro destaque foi a “Sessão da Tarde”, que registrou uma pontuação de apenas um dígito, chamando a atenção para a necessidade de reformulação na grade de programação.

Veja a seguir os números de audiência consolidados do dia, referente à capital paulista:

  • Hora Um: 4,2 pontos
  • Bom Dia SP: 7,7 pontos
  • Bom Dia Brasil: 7,5 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,4 pontos
  • Mais Você: 7,3 pontos
  • SP1: 10,7 pontos
  • Globo Esporte: 10,2 pontos
  • Jornal Hoje: 10,0 pontos
  • Edição Especial: Terra Nostra: 10,5 pontos
  • Sessão da Tarde: A Vida é Agora: 8,3 pontos
  • SPTV: 11,4 pontos
  • Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata: 14,0 pontos
  • Êta Mundo Melhor!: 18,6 pontos
  • SP2: 20,3 pontos
  • Coração Acelerado: 20,3 pontos
  • Jornal Nacional: 23,3 pontos
  • Três Graças: 24,6 pontos
  • Big Brother Brasil 26: 18,4 pontos
  • Jornal da Globo: 9,6 pontos
  • Rede BBB: 7,3 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 5,8 pontos

No SBT, os números de audiência foram:

  • SBT Manhã: 1,8 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,2 pontos
  • SBT Brasil: 3,5 pontos
  • Presente de Amor: 2,4 pontos
  • Programa do Ratinho: 3,5 pontos

Por fim, a medição de audiência em 2026 considera que um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, servindo como um dado importante para o mercado publicitário.

