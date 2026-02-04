Nikolly Fernandes aparece como Kênia em ‘A Nobreza do Amor’

A nova novela da Globo, intitulada A Nobreza do Amor, está prestes a estrear e promete conquistar o público no horário das 18h. A trama gira em torno de Kênia, personagem interpretada por Nikolly Fernandes, que é a filha do recém-empossado rei de Batanga, Jendal, vivido por Lázaro Ramos. A história se passa em um contexto de instabilidade política, após um golpe que leva Jendal ao trono, em meio à queda e morte do antigo rei, Cayman, interpretado por Welket Bungué.

Kênia vivencia uma vida de luxo e privilégios, resultado da ascensão de seu pai ao poder. No entanto, a narrativa se torna mais complexa com a fuga da princesa Alika, interpretada por Duda Santos, e sua mãe, a rainha Niara, vivida por Erika Januza. Elas são obrigadas a deixar Batanga devido à violenta tomada do poder e embarcam em uma jornada em busca de segurança. O destino delas as leva ao Brasil, em especial para o vilarejo de Barro Preto, no interior do Rio Grande do Norte.

Nesse novo lar, Alika encontra Tonho, um trabalhador local interpretado por Ronald Sotto, e juntos vivem uma história repleta de sonhos e descobertas. A novela destaca o contraste entre a opulência da corte africana e a simplicidade da vida no sertão brasileiro nos anos 1920. Enquanto Jendal se esforça para capturar Alika, ela e sua mãe mudam de identidade, passando a ser conhecidas como Lúcia e Vera. Com a ajuda de novos aliados, como Omar, interpretado por Rodrigo Simas, e Zambi, vivido por Bukassa Kabengele, elas tentam se manter seguras.

A chegada dessas personagens transforma a dinâmica da comunidade de Barro Preto, criando tanto laços de amizade quanto rivalidades, especialmente com figuras como Mirinho, interpretado por Nicolas Prattes, e Virgínia, vivida por Theresa Fonseca. O elenco é diversificado, contando também com a participação de Ana Cecilia Costa, André Luiz Miranda, Carol Badra, entre outros, formando um retrato rico de culturas e relações.

A criação da novela é uma parceria entre Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Júnior, com a colaboração de outros roteiristas e sob a direção artística de Gustavo Fernandez. A estreia de A Nobreza do Amor está marcada para o dia 16 de março e promete trazer uma narrativa que mescla política, aventura, drama e romance, além de oferecer uma representação inédita do continente africano na faixa das seis da tarde. A produção foi realizada nos Estúdios Globo, evidenciando o compromisso da emissora com histórias que exploram novas perspectivas.