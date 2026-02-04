Baronesa descobre segredo de Estela e a ameaça em Êta Mundo Melhor

Entretenimento

Baronesa (Flavia Alessandra) e Estela (Larissa Manoela). Foto: Divulgação/Globo
Baronesa descobre segredo de Estela e tenta enforcá-la em Êta Mundo Melhor!

Confronto Tenso em Hospital Revela Segredos no Drama ‘Êta Mundo Melhor!’

Um momento decisivo na novela “Êta Mundo Melhor!” acontece com a revelação de um segredo que pode mudar o rumo da história. A trama se intensifica quando a enfermeira Estela, interpretada por Larissa Manoela, se depara com a Baronesa, vivida por Flavia Alessandra, em um hospital. A vilã observa Anabella, a filha de Estela, adormecida em uma maca, e começa a suspeitar que a menina seja fruto de um relacionamento entre Estela e Ernesto.

Estela, pressionada, nega que Ernesto, personagem de Eriberto Leão, seja o pai da criança. Essa paternidade sempre foi um mistério, conhecido apenas por Celso, interpretado por Rainer Cadete, que antes havia pedido à Baronesa que não falasse sobre isso. O clima tenso entre as duas mulheres esquentou rapidamente durante o confronto verbal, que culmina em um tapa de Estela na Baronesa. A reação explosiva da vilã é tentar enforcar Estela, mas o embate é interrompido quando Anabella acorda, tornando a situação ainda mais emocional e complexa.

Após o incidente, Estela busca Celso para desabafar sobre o que ocorreu. No entanto, a conversa é interrompida pela chegada inesperada de Túlio, personagem de Cadu Libonati, que flagra os dois juntos, reatando antigas desconfianças e complicando ainda mais a trama amorosa da novela.

“Êta Mundo Melhor!” é uma produção dos Estúdios Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, que também traz colaborações de outros roteiristas. A direção artística fica a cargo de Amora Mautner, com uma equipe de diretores intensificando cada momento da narrativa.

