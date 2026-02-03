Entretenimento

Números consolidados de 02/02/2026 estão disponíveis

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Ana Paula na prova do Sincerão do BBB 26. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 02/02/2026

Audiência da TV: Números do Dia 2 de Fevereiro de 2026

Na última segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, as atrações da televisão brasileira mostraram um desempenho interessante em termos de audiência. O programa “Três Graças” se destacou, elevando a audiência do “Jornal Nacional” e, por consequência, proporcionando picos de 27 pontos no “BBB 26”. Esse reality show, que tem conquistado o público, alcançou o recorde de audiência desta temporada.

Pela manhã, o programa “Encontro com Patricia Poeta” também se saiu bem, superando a média de audiência do “Mais Você”. Essa mudança demonstra um interesse crescente dos telespectadores por conteúdos matutinos mais dinâmicos e interativos.

No horário da tarde, o programa “Alô Você” conseguiu atrair um público considerável, resultando em uma média que garantiu a liderança na programação vespertina do SBT. Isso reforça a competitividade entre as emissoras nesse período do dia.

A nova edição do “Comédia SBT” estreou já na vice-liderança, mostrando que o humor continua a ser uma boa estratégia para conquistar espectadores.

Entretanto, a mudança na apresentação de “Brasil do Povo”, agora com Katiuza Rios, não trouxe mudança significativa no desempenho do telejornal da RedeTV, que permanece com audiência estável.

Números de Audiência

Aqui estão os números consolidados de audiência para algumas das principais atrações da televisão no dia 2 de fevereiro de 2026:

Rede Globo

  • Hora 1: 3,8
  • Bom Dia SP: 8,5
  • Bom Dia Brasil: 8,8
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,2
  • Mais Você: 6,7
  • SPTV: 10,6
  • Jornal Nacional: 22,7
  • Três Graças: 25,1
  • BBB 26: 20,0

Record TV

  • Balanço Geral SP: 4,5
  • Cidade Alerta SP: 7,6
  • Jornal da Record: 6,7

SBT

  • Alô Você: 3,4
  • Comédia SBT: 3,8
  • Programa do Ratinho: 3,9

Band

  • Brasil Urgente: 2,6
  • Jornal da Band: 2,9

RedeTV

  • Brasil do Povo: 0,3

Os números de audiência refletem a medição da capital paulista, onde um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são uma referência importante para o mercado publicitário e para as emissoras ajustarem suas estratégias de programação.

Com esses resultados, fica clara a dinâmica do público em relação aos diferentes estilos de programação, revelando as preferências dos telespectadores brasileiros.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Jorginho (Juliano Cazarré). Foto: Divulgação/TV Globo

Jorginho morre ao tentar resgatar Joélly em ‘Três Graças’

7 horas atrás
Corinthians campeão da Supercopa Rei. Foto: Reprodução/Globo

Números consolidados de 01/02/2026 estão disponíveis

1 dia atrás
Eleandro Passaia e Celso Zucatelli. Foto: Divulgação/Record

Record avalia reduzir horário do “Balanço Geral” matinal

1 dia atrás
Quarto Branco do BBB26. Foto: Reprodução/Globo

Comissão investiga tortura em quarto branco do ‘BBB 26’

2 dias atrás
© Copyright 2026, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo