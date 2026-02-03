Números consolidados de 02/02/2026 estão disponíveis

Audiência da TV: Números do Dia 2 de Fevereiro de 2026

Na última segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026, as atrações da televisão brasileira mostraram um desempenho interessante em termos de audiência. O programa “Três Graças” se destacou, elevando a audiência do “Jornal Nacional” e, por consequência, proporcionando picos de 27 pontos no “BBB 26”. Esse reality show, que tem conquistado o público, alcançou o recorde de audiência desta temporada.

Pela manhã, o programa “Encontro com Patricia Poeta” também se saiu bem, superando a média de audiência do “Mais Você”. Essa mudança demonstra um interesse crescente dos telespectadores por conteúdos matutinos mais dinâmicos e interativos.

No horário da tarde, o programa “Alô Você” conseguiu atrair um público considerável, resultando em uma média que garantiu a liderança na programação vespertina do SBT. Isso reforça a competitividade entre as emissoras nesse período do dia.

A nova edição do “Comédia SBT” estreou já na vice-liderança, mostrando que o humor continua a ser uma boa estratégia para conquistar espectadores.

Entretanto, a mudança na apresentação de “Brasil do Povo”, agora com Katiuza Rios, não trouxe mudança significativa no desempenho do telejornal da RedeTV, que permanece com audiência estável.

Números de Audiência

Aqui estão os números consolidados de audiência para algumas das principais atrações da televisão no dia 2 de fevereiro de 2026:

Rede Globo

Hora 1: 3,8

Bom Dia SP: 8,5

Bom Dia Brasil: 8,8

Encontro com Patrícia Poeta: 7,2

Mais Você: 6,7

SPTV: 10,6

Jornal Nacional: 22,7

Três Graças: 25,1

BBB 26: 20,0

Record TV

Balanço Geral SP: 4,5

Cidade Alerta SP: 7,6

Jornal da Record: 6,7

SBT

Alô Você: 3,4

Comédia SBT: 3,8

Programa do Ratinho: 3,9

Band

Brasil Urgente: 2,6

Jornal da Band: 2,9

RedeTV

Brasil do Povo: 0,3

Os números de audiência refletem a medição da capital paulista, onde um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são uma referência importante para o mercado publicitário e para as emissoras ajustarem suas estratégias de programação.

Com esses resultados, fica clara a dinâmica do público em relação aos diferentes estilos de programação, revelando as preferências dos telespectadores brasileiros.